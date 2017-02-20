Как выбор пальца для кольца раскрывает вашу личность

Многие любят носить украшения. Но мало кто знает, что они могут поведать о желаниях, стремлениях, страхах человека.

AdМe.ru предлагает вам пройти несложный тест, который покажет, как выбор пальцев для колец раскрывает вашу личность.

Подготовка

Прежде чем оценивать особенности человека по его украшениям, учтите:

  • одно и то же кольцо на разных пальцах несет разные «сигналы»;
  • тест работает, если украшения надевались неосознанно, по принципу «мне так идет»;
  • размер украшения говорит о важности «сигнала»: чем оно крупнее, тем больше проявление признака.

Фото на превью pixabay
По материалам usefulbeautytips, academyofhandanalysis

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  • 20 февраля 2017
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