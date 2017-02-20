Как выбор пальца для кольца раскрывает вашу личность

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Многие любят носить украшения. Но мало кто знает, что они могут поведать о желаниях, стремлениях, страхах человека.

AdМe.ru предлагает вам пройти несложный тест, который покажет, как выбор пальцев для колец раскрывает вашу личность.