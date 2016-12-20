Как влияет на ваш характер то, каким по счету вы родились

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Вы наверняка слышали мнения о том, что старший ребенок в семье вырастает самым ответственным, а единственные дети часто бывают эгоистичны и требовательны. Правда ли, что ваш характер и таланты могут быть напрямую связаны с тем, какой по счету вы ребенок в семье? Сегодня AdMe.ru решил разобраться, как наш характер и ум связаны с очередностью рождения и связаны ли вообще.

Теорию об этой взаимосвязи выдвинул еще в 1920-х годах Альфред Адлер (Alfred Adler), коллега и друг Зигмунда Фрейда. По Адлеру, порядок рождения ребенка в семье имеет решающее значение. Первенец (старший ребенок). Согласно Адлеру, первый ребенок консервативен, стремится к власти и предрасположен к лидерству. Привыкший заботиться о младшем и защищать его, он также вырастает заботливым, склонным к отцовству (материнству) и часто берет инициативу в свои руки.

Согласно Адлеру, первый ребенок консервативен, стремится к власти и предрасположен к лидерству. Привыкший заботиться о младшем и защищать его, он также вырастает заботливым, склонным к отцовству (материнству) и часто берет инициативу в свои руки. Второй (средний) ребенок. Ему задает темп старший брат или сестра. Часто стремится побить рекорды старших. Темп развития более высокий. Честолюбив и не склонен к эгоизму. Может ставить перед собой непомерно высокие цели, что повышает количество неудач, хотя часто неудачи его только закаляют.

Ему задает темп старший брат или сестра. Часто стремится побить рекорды старших. Темп развития более высокий. Честолюбив и не склонен к эгоизму. Может ставить перед собой непомерно высокие цели, что повышает количество неудач, хотя часто неудачи его только закаляют. Последний ребенок (самый младший). Как правило, окружен заботой и вниманием со всех сторон. Может испытывать чувство неполноценности и отсутствие чувства независимости. Но у него высокая мотивация превзойти старших. Часто становится лучшим в одной выбранной им области (лучший спортсмен или музыкант), а также быстро находит общий язык с людьми. Хотя младший часто может быть более безответственным и легкомысленным, чем старшие дети.

Как правило, окружен заботой и вниманием со всех сторон. Может испытывать чувство неполноценности и отсутствие чувства независимости. Но у него высокая мотивация превзойти старших. Часто становится лучшим в одной выбранной им области (лучший спортсмен или музыкант), а также быстро находит общий язык с людьми. Хотя младший часто может быть более безответственным и легкомысленным, чем старшие дети. Единственный ребенок. Часто соперничает с отцом. Обычно слишком долго находится под контролем матери и ожидает такой же защиты и заботы от других. Главной особенностью этого стиля жизни становится зависимость от внимания и эгоцентризм. У него часто бывают трудности во взаимоотношениях со сверстниками. Однако ему не откажешь в перфекционизме, и часто он, несмотря ни на что, добивается поставленных задач.

Теория о том, что порядок рождения влияет на личность и IQ, стала достаточно популярной и разделила мнения ученых. Одни полностью не согласны, в то время как другие убеждены, что это играет решающую роль в характере ребенка. Ученые из Лейпцигского университета и Университета Иоганна Гутенберга в Майнце (Германия) провели исследование и изучили более чем 20 000 взрослых из США, Германии и Великобритании. В этом самом исследовании они сравнивали братьев и сестер в семьях и порядок их рождения. Выяснилось, что старшие дети имеют более высокие показатели в тестах на интеллект, хотя не такие значительные. Ученые не нашли никаких доказательств того, что очередность рождения влияет на эмоциональную стабильность и воображение.

При проведении же другого исследования было найдено больше доказательств того, что порядок рождения влияет на формирование личности. Ученые проанализировали характеры 370 000 старшеклассников из США. Главные выводы, которые они сделали: первенцы более честные и склонны к лидерству, а также менее общительны и устойчивы к стрессу. Средние дети более добросовестны и усердны. А младшие открыты и общительны. Дети, которые были единственными в семье, часто нервозны, но при этом достаточно общительны и социальны.