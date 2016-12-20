Как влияет на ваш характер то, каким по счету вы родились
Вы наверняка слышали мнения о том, что старший ребенок в семье вырастает самым ответственным, а единственные дети часто бывают эгоистичны и требовательны. Правда ли, что ваш характер и таланты могут быть напрямую связаны с тем, какой по счету вы ребенок в семье?
Сегодня AdMe.ru решил разобраться, как наш характер и ум связаны с очередностью рождения и связаны ли вообще.
Теорию об этой взаимосвязи выдвинул еще в 1920-х годах Альфред Адлер (Alfred Adler), коллега и друг Зигмунда Фрейда. По Адлеру, порядок рождения ребенка в семье имеет решающее значение.
- Первенец (старший ребенок). Согласно Адлеру, первый ребенок консервативен, стремится к власти и предрасположен к лидерству. Привыкший заботиться о младшем и защищать его, он также вырастает заботливым, склонным к отцовству (материнству) и часто берет инициативу в свои руки.
- Второй (средний) ребенок. Ему задает темп старший брат или сестра. Часто стремится побить рекорды старших. Темп развития более высокий. Честолюбив и не склонен к эгоизму. Может ставить перед собой непомерно высокие цели, что повышает количество неудач, хотя часто неудачи его только закаляют.
- Последний ребенок (самый младший). Как правило, окружен заботой и вниманием со всех сторон. Может испытывать чувство неполноценности и отсутствие чувства независимости. Но у него высокая мотивация превзойти старших. Часто становится лучшим в одной выбранной им области (лучший спортсмен или музыкант), а также быстро находит общий язык с людьми. Хотя младший часто может быть более безответственным и легкомысленным, чем старшие дети.
- Единственный ребенок. Часто соперничает с отцом. Обычно слишком долго находится под контролем матери и ожидает такой же защиты и заботы от других. Главной особенностью этого стиля жизни становится зависимость от внимания и эгоцентризм. У него часто бывают трудности во взаимоотношениях со сверстниками. Однако ему не откажешь в перфекционизме, и часто он, несмотря ни на что, добивается поставленных задач.
Теория о том, что порядок рождения влияет на личность и IQ, стала достаточно популярной и разделила мнения ученых. Одни полностью не согласны, в то время как другие убеждены, что это играет решающую роль в характере ребенка. Ученые из Лейпцигского университета и Университета Иоганна Гутенберга в Майнце (Германия) провели исследование и изучили более чем 20 000 взрослых из США, Германии и Великобритании. В этом самом исследовании они сравнивали братьев и сестер в семьях и порядок их рождения.
Выяснилось, что старшие дети имеют более высокие показатели в тестах на интеллект, хотя не такие значительные. Ученые не нашли никаких доказательств того, что очередность рождения влияет на эмоциональную стабильность и воображение.
При проведении же другого исследования было найдено больше доказательств того, что порядок рождения влияет на формирование личности. Ученые проанализировали характеры 370 000 старшеклассников из США.
Главные выводы, которые они сделали: первенцы более честные и склонны к лидерству, а также менее общительны и устойчивы к стрессу. Средние дети более добросовестны и усердны. А младшие открыты и общительны. Дети, которые были единственными в семье, часто нервозны, но при этом достаточно общительны и социальны.
На самом деле стоит признать, что данные исследования имеют ряд неточностей, так как не учитывают такие важные социальные факторы, как национальность, образование, благосостояние и отношения в семье. Да, очередность рождения имеет определенное влияние на характер в связи с разными условиями, в которых оказываются дети. Но не стоит забывать, что основную роль все-таки играет взаимосвязь между родителями и ребенком и воспитание, которое может быть индивидуальным для каждого из детей в семье.
По материалам Journal of Research in Personality
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PNAS