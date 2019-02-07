Как вести серьезный разговор с любимым человеком («Нам надо поговорить» — не лучшее начало)

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Из кино мы знаем, что фразой «Нам надо поговорить» стоит предварять каждый серьезный диалог со своим любимым человеком. Но на самом деле эти слова чертовски пугают и сразу сигнализируют: сейчас будет что-то неприятное. Поэтому и итог разговора оказывается совсем не таким, на который мы рассчитываем.

AdMe.ru изучил мнения психологов, чтобы понять, как все-таки строить разговор с партнером, чтобы получить нужный результат.

1. Определите цель разговора

Одни разговоры затеваются для решения проблем, другие — служат возможностью просто высказаться. В последнем случае нет ничего удивительного, когда партнер начинает с одной темы, перескакивает на другую, а конец беседы оказывается никак не связан с началом. В процессе разговора идет размышление, и мысли путаются. Такой разговор имеет право на существование, вот только не ждите, что он решит возникшие проблемы. Ведь партнеру в таком случае никак не понять, чего вы от него хотите. Если во время беседы вы планируете уладить какой-то вопрос, тогда стоит действовать иначе.

2. Составьте план разговора

Бывает, разговор ограничивается просто констатацией фактов. Например: «Ты не уделяешь мне время», «Ты слишком редко готовишь» и т. п. Сложно понять, что партнеру делать с такой информацей. Да и не факт, что он придет к тем же выводам, что и вы. Еще один досадный вариант — это осознать, чего вы хотели от разговора, только на следующее утро. Чтобы этого не случилось, проведите небольшую подготовительную работу. Составьте накануне план разговора, выделите главные тезисы, пропишите пункты и расставьте акценты. Представьте, что вы готовитесь к докладу. Ничего странного в этом нет: отношения двух человек предполагают ежедневную работу.

3. Выберите правильное время

Люди любят говорить не тогда, когда партнеру удобно, а тогда, когда хочется им. Такой подход результата не даст. Выберите время, когда любимому человеку никуда не нужно, когда он только проснулся и выспался, когда он может выслушать и обдумать. Самое подходящее время для большинства людей — субботний вечер или воскресное утро. Конечно, у каждого лучшее время свое, но главное правило остается прежним: о сложном говорите тогда, когда у человека есть силы и время на разговор.

4. Начните разговор с конца

Многие любят начинать разговор издалека, с затяжными преамбулами, а самое главное оставляют напоследок. Видимо, так люди надеятся подсластить пилюлю или придать себе смелости. Однако такое поведение раздражает, потому что непонятно, какая информация будет нужна, а какая — нет и к чему вообще идет весь этот разговор. Лучше начинайте с главного, то есть с конца. Если хотите поговорить об отношении к вашей маме, то так и начинайте: «Я бы хотел(а) поговорить о твоем отношении к моей маме».

5. Двигайтесь по плану

Строго придерживайтесь составленного накануне плана: не позволяйте разговору скатиться в припоминание всех накопившихся обид и прошлых промахов. Обговаривайте только то, что требует немедленного решения и является целью вашей беседы.

6. Следите за жестами

В разговоре важно проявить сочувствие и заинтересованность в собеседнике. Запрашивайте больше информации, задавайте вопросы. Выражение вашего лица, тембр и тон, то, как вы сидите, — все это также может передать партнеру вашу заинтересованность. Приблизьтесь к человеку, чуть наклоните голову, загляните ему в глаза. Это поможет ему почувствовать, что вы сопереживаете и вам важны его чувства.

7. Будьте союзниками, а не врагами

В разговоре выражайте установку «Вместе мы со всем справимся». Попросите помощи: «Я не понимаю, что происходит с тобой (с нами), помоги мне разобраться». Дайте понять партнеру, что вы не соперники, а союзники. Сводите к минимуму употребление негативных слов. И никаких оскорблений. Негативные и оскорбительные слова заставляют человека защищаться — то есть либо нападать, либо уходить от разговора. Держите в уме, что вы хотите решить проблему в отношениях, а не избавиться от самих отношений.

8. Говорите о себе

Вместо обвинений в адрес партнера говорите про себя — так ваш родной человек почувствует себя в безопасности. Например: «Я беспокоюсь из-за твоего молчания, ведь я не знаю, как помочь». В такой фразе нет претензии, а значит, собеседнику не нужно защищаться. Оценивайте не партнера, а его поступки. Вместо фразы «Ты груб и холоден со мной» лучше сказать: «Я звонила тебе сегодня, ты разговаривал отстраненно, я расстроилась и полдня была сама не своя».

9. Предвосхитите возражения

Продумайте возражения, которые можете получить. Например: «А что тут такого?» или «Это была шутка». Постарайтесь найти на них ответы: «Мне некомфортно рядом с тобой в такие моменты», «Мне неприятны такие шутки» и так далее.

10. Закончите на позитиве

Покажите партнеру, какие выгоды вы оба получите, если решите проблему. Пусть партнер знает, что после этого разговора ваши отношения станут лучше для обоих.

А для вас является проблемой серьезный разговор с близким человеком?