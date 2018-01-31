Как ведут себя в отношениях женщины, знающие себе цену

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Семейные психологи утверждают: чтобы стать счастливой в отношениях, важно быть сильной как в психическом, так и в эмоциональном плане. Сильные женщины имеют определенные привычки и особенности поведения. Но что это за привычки и чем отличается поведение сильной женщины от поведения всех остальных?

AdMe.ru разобрался в этом вопросе и делится с вами информацией о 10 чертах характера, присущих женщинам, которые всегда счастливы в отношениях.

1. Они не позволяют другим сбить себя с толку

Эмоционально сильная женщина всегда игнорирует сплетников, ненавистников и людей, которые могут нести негатив. Вместо этого она окружает себя добрыми и позитивными людьми, чтобы никогда не терять свой оптимистический настрой. Это происходит как в жизни, так и в отношениях.

2. Они не боятся демонстрировать свои чувства

Женщины, которые всегда счастливы в отношениях, никогда не скрывают своих чувств. Они не избегают новых отношений, не боятся продемонстрировать свою симпатию и признаться в любви. Все потому, что они понимают: очень важно делиться своими эмоциями, и лучше признаться и быть отвергнутой, чем стоять в сторонке.

3. Они отказываются быть жертвами обстоятельств

Женщина, которая знает себе цену, никогда не будет винить обстоятельства или оправдываться. Вместо этого она скажет все как есть, даже если это может привести к конфликту. Она будет учиться на своих ошибках и постарается сделать так, чтобы впредь подобная неприятная ситуация не повторялась.

4. Они умеют говорить «нет»

Эми Морин (Amy Morin), автор книги «13 вещей, которые сильные люди никогда не сделают», отмечает, что умение говорить «нет» в нужный момент — одна из самых важных вещей не только в отношениях, но и в жизни. Женщины, которые счастливы в отношениях, умеют устанавливать границы и знают, когда говорить работе «нет», а отношениям — «да», и наоборот. Они могут легко отказаться даже от выгодных предложений и не поддаются давлению со стороны коллег или посторонних людей.

5. Они не боятся просить о помощи

Большинство людей боятся или не любят просить о помощи, потому что считают, что просить о помощи — это проявление слабости. Однако, как утверждают психологи, все обстоит с точностью до наоборот. Признать свое неумение или беспомощность могут только сильные люди. Поэтому, если сильная женщина не может сделать что-то в одиночку, она отодвинет в сторону свою «гордость» и попросит о помощи.

6. Они стараются работать немного усерднее, чем все остальные

Сильные люди понимают, чего стоят результаты, поэтому всегда доводят начатые дела до конца. Сильная женщина готова трудиться немного больше, чем остальные, но при этом она не станет перегружать себя работой. Привычка работать усерднее проявляется не только в профессиональной деятельности, но и в сфере отношений.

7. Они не реагируют на вещи, которые находятся вне их контроля

Когда вы чувствуете, что ваши нервы на пределе и вы вот-вот сорветесь, спросите себя, изменит ли ваша реакция эту ситуацию в лучшую сторону и стоит ли это все ваших нервов. Если нет, то и волноваться об этом не стоит. Писатель Стивен Кови говорил: «10 % событий нашей жизни случайны и не зависят от нас. 90 % событий зависят от того, как мы реагируем на происходящее». Получается, вы сами решаете, как пройдет ваш день, просто правильно реагируя на события. Как в отношениях, так и в жизни сильные женщины не тратят свое время и эмоции на вещи, изменить которые они не в силах. Действительно, не имеет смысла портить себе настроение, если невозможно повлиять на сложившуюся ситуацию.

8. Они проводят некоторое время в одиночестве

Многие люди считают, что они должны проводить все свободное от работы время со своим партнером, всегда и везде быть вместе и не отходить друг от друга ни на шаг. Но психологи не раз предупреждали, что так делать не стоит. Счастливые в отношениях женщины знают, что отдыхать нужно и друг от друга. Время, проведенное в одиночестве, имеет важное значение: это позволяет восстановить эмоциональные силы и обдумать многие вещи.

9. Они понимают последствия своих действий и решений

Сильная женщина всегда осознает последствия своего выбора и готова взять на себя ответственность за свои действия и решения. Если в итоге окажется, что она была неправа, то она всегда это признает и постарается извлечь урок из своей ошибки.

10. Они знают, чего они действительно хотят

Многие женщины считают, что они не должны говорить напрямую, чего хотят от мужчины: по их мнению, он обязан сам догадаться об этом. Такой подход часто разрушает отношения и отвлекает от куда более важных вещей, нежели игра в экстрасенса. Женщины, которые счастливы в отношениях, это понимают. Они знают, чего хотят, и не боятся говорить об этом. Также они никому, даже своей второй половинке, не позволяют принимать решения за них.