Как узнать характер человека по ушам

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Есть такая наука — физиогномика. Она изучает связь облика человека с его характером. Одним из самых главных органов, подвергавшимся физиогномическому анализу на Древнем Востоке, было ухо. По ушам китайские ученые могли определить, какое детство было у человека и успешен ли он будет в будущем.

Современный британский исследователь Марк Никсон утверждает, что уши могут быть даже более точным идентификатором личности, чем отпечатки пальцев. Для этого он разработал специальный компьютерный метод идентификации по уху, который позволяет отследить все особенности ушной формы и записать их в цифровом виде.

Пока Марк Никсон и другие ученые пытаются понять истинные возможности уха, AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с некоторыми особенностями этого органа, которые могут кое-что рассказать о характере и интеллекте человека.