Как улучшить любые отношения всего за 60 секунд
Бела Ганди (Bela Gandhi) — известный личный тренер и основатель службы знакомств — рассказала о том, как можно укрепить абсолютно любые отношения всего за 60 секунд. Оказывается, это намного проще, чем мы привыкли думать.
AdMe.ru делится с вами невероятно простыми приемами, которые вернут гармонию в ваш союз с партнером и укрепят отношения с друзьями, детьми, коллегами и даже с самим собой.
Укрепляем отношения с партнером
- Обнимите партнера и удерживайте его в объятиях в течение 60 секунд. Прикосновение к любимому человеку способствует выработке гормонов окситоцина и дофамина, которые отвечают за привязанность и удовольствие. Ощущение тепла и радости будет с вами в течение всего дня, как будто вы завернуты в теплое и мягкое пуховое одеяло.
- Отправьте сообщение о том, что вам в нем нравится, или о том, как хорошо вам было вместе. Напомните партнеру о ярких моментах вашей совместной жизни — и вы зарядите его и себя позитивной энергией.
- Купите напиток, закуску или десерт, который любит ваш партнер. Такие маленькие знаки внимания важны для отношений. Людям нравятся, когда о них заботятся и помнят об их вкусах и предпочтениях.
Уделяем внимание друзьям
- Чтобы оживить дружеские отношения, отправьте другу простое короткое сообщение. Можно написать: «Сегодня я услышал по радио твою любимую песню и понял, что нам нужно срочно увидеться. Пойдем в бар?»
- Отправьте подруге цветы без повода. Приложите к букету открытку, в которой будет написано о том, как много она для вас значит.
- Оставьте лучшей подруге голосовое сообщение, в котором вы поете или просто говорите о том, как вы к ней относитесь. Она будет слушать аудиозапись и улыбаться.
Заботимся о детях
- Положите в ланчбокс малыша записку с забавным смайликом. Детям важно чувствовать вашу любовь и защиту.
- Сделайте ребенку на завтрак или ужин съедобную картину. Даже простые смайлики и сердечки вызывают улыбку.
- За ужином похвалите ребенка, расскажите, какими его или ее чертами характера вы восхищаетесь. Получив комплимент от родителей, ребенок ляжет спать в хорошем настроении. Такие моменты очень важны для укрепления семейных отношений. Они запоминаются надолго.
Налаживаем связь с коллегами
- Купите угощение для членов своей команды. Это может быть что-то простое и недорогое: печенье, пончики или шоколадка. Совместные чаепития способствуют хорошим отношениям в коллективе.
- Отправьте коллеге, который вам помог, сообщение со словами благодарности. В теме напишите «Спасибо». Адресат непременно прочитает такое письмо.
- Искренне поблагодарите начальника. Боссов редко хвалят, а им приятно знать, что их ценят, уважают или любят.
И не забываем о себе
- Составьте список из 7 вещей, которые делают вас счастливым. Постарайтесь ежедневно выполнять 1 пункт из списка в течение недели.
- Давать приятнее, чем получать. Оплатите чашку кофе человеку, который зашел в кафе после вас. Этот жест заставит незнакомого человека улыбнуться, его улыбка согреет ваше сердце, и ваш день наверняка сложится удачно.
- Запишите 5 своих положительных качеств на листе бумаги размером с кредитную карточку. Положите в свой кошелек. Каждый раз, когда расплачиваетесь картой, перечитывайте то, что написано на листе. Это повышает самооценку и улучшает настроение.
Фото на превью Artificial Eye
По материалам psychologies.ru