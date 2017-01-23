Как улучшить любые отношения всего за 60 секунд

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Бела Ганди (Bela Gandhi) — известный личный тренер и основатель службы знакомств — рассказала о том, как можно укрепить абсолютно любые отношения всего за 60 секунд. Оказывается, это намного проще, чем мы привыкли думать.

AdMe.ru делится с вами невероятно простыми приемами, которые вернут гармонию в ваш союз с партнером и укрепят отношения с друзьями, детьми, коллегами и даже с самим собой.