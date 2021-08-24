Как меняется семья в XXI веке и правда ли, что институт брака исчерпал себя

В последнее время все чаще можно услышать мнение о том, что брак и семья в классическом смысле этого слова устаревают. Якобы мы стали реже выходить замуж и жениться, не торопимся заводить детей, а статистика разводов заставляет задуматься о том, стоит ли вообще заключать брак.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, что же происходит с семьей в XXI веке, как она трансформировалась за последние десятилетия, и что ждет институт брака в будущем.

Количество браков сокращается, но не во всех странах

На сегодняшний день доля людей, вступающих в брак, снижается во многих странах. Причем, согласно исследованиям, это не зависит от благосостояния государства — эта тенденция наблюдается как в богатых, так и более бедных странах. Например, в Соединенных Штатах с 1972 года количество браков упало почти на 50 % и в настоящее время достигло исторического минимума. Говоря о причинах этого явления, эксперты называют экономическую независимость женщин, гендерное равенство, разочарование общества в браке в целом, а также нестабильную работу и финансовые затруднения. Однако в некоторых странах наблюдается противоположная тенденция. Например, в Китае, России и Бангладеш браки на сегодняшний день более популярны, чем пару десятилетий назад. При этом, хотя в последние десятилетия и снизилось количество официальных браков, в то же время возросло количество сожительств. То есть люди предпочитают жить вместе, но не торопятся регистрировать свои отношения.

Мы стали позже создавать семьи

В XXI веке во многих странах снижение количества свадеб сопровождается увеличением возраста вступления в брак. Особенно четко эту тенденцию можно наблюдать в Северной Америке и Европе. Например, в Швеции средний возраст вступления в брак для женщин вырос с 28 лет в 1990 году до 34 лет в 2017 году. Да, конечно, есть отдельные страны, где средний возраст создания семьи все еще низкий и остается неизменным в течение нескольких лет. Однако в целом социологи видят однозначную тенденцию: люди стали позже заводить семьи и рожать ребенка. Вероятно, это происходит вслед­ствие уве­ли­че­ния про­дол­жи­тель­но­сти жиз­ни и популяризации жен­ско­го об­ра­зо­ва­ния. Кроме того, нельзя не отметить, что сейчас на нас не так давит общественное мнение, когда речь заходит о том, до ка­ко­го воз­рас­та на­до обя­за­тель­но сыграть свадьбу. Если раньше мы могли услышать в адрес 25-летней девушки что-то вроде: «Замуж тебе пора, а то в девках засидишься», то сегодня социальная норма поменялась, и у молодых людей в 25 лет совсем другие приоритеты.

Материнство и брак теперь разделены

Раньше было как: свадьба, потом ребенок. Если по каким-то причинам эта последовательность нарушалась, женщина неизбежно ловила на себе косые взгляды. Сегодня во многих странах существенно выросла доля детей, рожденных вне брака. Скажем, в 1970 году вне брака рождались менее 10 % детей, а в 2014 году это число увеличилось в некоторых странах до 20 %, а в каких-то — до половины. Исключение составляет разве что Япония — там по-прежнему материнство и брак крепко связаны. При этом речь не обязательно идет о родителях-одиночках. Как уже было сказано выше, просто в последние десятилетия все более распространенной формой совместной жизни становится именно сожительство, а не брак. При этом вовсе не значит, что официальные браки со временем исчезнут полностью, просто сегодня многие люди предпочитают сначала пожить вместе, а потом сыграть свадьбу. Возможно, это приведет к тому, что в будущем пары, не состоящие в браке, получат те же законные права, что и супружеские пары. Во всяком случае, запрос общества на это есть.

Нас перестали пугать разводы

Согласно исследованиям социологов, количество разводов растет во всем мире. Ученые проанализировали данные из 84 стран мира и пришли к выводу, что процент расторжения браков за почти 40 лет увеличился в 2 раза. А статистика по странам СНГ и России совсем не радужная: распадается примерно половина пар. Однако за последние десятилетия изменилось наше отношение к расставаниям и развод перестал быть чем-то пугающим. Раньше это была практически катастрофа, особенно для женщины: она мгновенно превращалась в «персону нон-грата», а сегодня именно женщины чаще всего выступают инициаторами разводов и не боятся остаться одни. Также нельзя не отметить, что в современном мире ожидания от партнера стали намного выше, чем были раньше. Мы хотим не просто надежного человека, который поможет нам в быту и в финансовом плане, мы также ждем, что с ним будет интересно, что он будет развиваться и станет нам лучшим другом. Желательно еще с хорошим чувством юмора. Интересный факт: есть исследование, согласно которому счастливый исход брака напрямую зависит от того, сколько было потрачено на свадьбу. И чем шикарнее было торжество, тем больше вероятность развода.

Моногамия vs серийная моногамия

Некоторые эксперты говорят, что сегодня среднестатистический брак длится 5–7 лет. Это тот срок, который необходим для того, чтобы поднять на ноги совместного ребенка. Все-таки не стоит отрицать, что одна из основных причин вступления в брак — это желание родить ребенка. Так что, пока он маленький, у родителей есть веская причина жить вместе, а потом, когда он достигнет возраста социальной зрелости, многие начинают искать других отношений. Для этого у социологов есть даже особый термин — «серийная моногамия». То есть раньше нормой была просто моногамия — союз двух людей, которые пообещали хранить друг другу верность. Сегодня браки, заключенные один раз на всю жизнь, стали редким явлением, поэтому мы видим господство серийной моногамии. Это модель отношений, когда за свою жизнь человек вступает в несколько моногамных союзов, но при этом сохраняет в них верность. Иными словами, мы по-прежнему хотим верности в отношениях и в семье, но не на всю оставшуюся жизнь. Одной из причин этого явления стала возросшая продолжительность жизни. То есть даже если люди заключат брак в 30 лет, то это не так-то просто — прожить вместе большую часть жизни до 70 лет. За 40 лет все может кардинально измениться: цели, стремления, желания. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. В XXI веке нам все сложнее сохранять брачный союз на всю жизнь.

Одиночки как главная угроза семье

Некоторые эксперты полагают, что главное достижение со­ци­аль­ной ре­во­лю­ции XXI века — это воз­мож­ность жить в одиночку, без партнера. На институт семьи так или иначе влияют новые экономические реалии. Современный горожанин (неважно, мужчина или женщина) может комфортно жить один. Он свободен от различных обязательств, волен проводить время с друзьями, путешествовать, строить карьеру, тратить деньги только на себя. И такая возможность появилась впервые за все время существования человечества, ведь раньше брачные союзы создавали именно для того, чтобы выжить. Так что вполне вероятно, что в новых реалиях главной альтернативой семье станут именно одиночные домохозяйства, или single households. Правда, социологи отмечают, что пока есть одно дело, с которым все-таки довольно трудно справляться одному, — воспитание ребенка. Это сложно и с материальной, и с психологической точки зрения. Хотя, возможно, когда в развитых стра­нах рас­про­стра­нит­ся прак­ти­ка выделения безусловного ба­зо­во­го до­хо­да всем гражданам, эта проблема тоже отпадет. Безусловный базовый доход — это социальная концепция, предполагающая регулярную выплату государством определенной суммы денег каждому гражданину вне зависимости от его уровня дохода и без необходимости выполнять какую-либо работу.

Возвращение ненуклеарной семьи

Еще одной важной трансформацией общества социологи называют воз­вра­ще­ние ненукле­ар­ной, то есть расширенной се­мьи. Еще совсем недавно основным типом семьи была нуклеарная — мама, папа и ребенок. Сегодня все оказывается намного сложнее: поскольку люди стали разводиться и заводить новые семьи, они оказываются внутри распределенной сети отношений. Представьте, у вас есть ребенок от предыдущего брака, и у вашего партнера тоже, затем вы завели общего малыша — получается расширенная семья. Добавьте к этому бабушек и дедушек, которые хотят общаться с внуками вне зависимости от того, расстались вы со своим партнером или нет. Также некоторые эксперты отмечают, что у современного человека в ближний круг попадают не только родственники, но и друзья, которые могут помочь в трудную минуту и оказать нужную поддержку. Причем благодаря техническому прогрессу таких связей у нас становится все больше. Стоит отметить, что ненуклеарные семьи были распространены в традиционном обществе, когда люди жили несколькими поколениями под одной крышей, часто со своими братьями, сестрами и так далее.

Вывод

Итак, говоря о семье в XXI веке, можно констатировать: мы по-прежнему строим союзы, но только теперь делаем это позднее и бо­лее осо­знан­но, по­то­му что у нас стало больше выбора. Также мы стали более разборчивы и требовательны к партнеру, не боимся уходить из отношений, которые нас не устраивают. Правда, в этом есть и обратная сторона: возможно, вместо того, чтобы пережить кризисный период и дать отношениям шанс, мы просто их прекращаем. В любом случае прелесть XXI века заключается в разнообразии, о чем бы ни шла речь — о формах совместной жизни, о рождении ребенка, о карьере и так далее. Наверное, это здорово, когда у человека есть различные варианты того, как прожить свою жизнь.