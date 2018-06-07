Как токсичные партнеры превращают нас в марионеток с помощью безобидных и ласковых фраз

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Клинический психолог Леон Ф. Зельцер считает, что определенные комплименты могут служить эффективным инструментом манипуляторов. Но есть и другие ситуации, когда самые добрые слова близких людей обретают извращенный смысл. Дело не всегда в откровенном вранье: партнер может искренне верить своим высказываниям, но реализовать их по неожиданному сценарию. Впрочем, эта статья не о том, как найти подвох в пожелании доброго утра. Опираясь на мнение профессоров Престона Ни и Сьюзан Деггес-Уайт, мы расскажем, когда и почему стоит бить тревогу.

Некоторые фразы греют душу, но имеют разную трактовку в зависимости от характера отношений. AdMe.ru спешит о них рассказать.

1.

Бывает так, что партнер задумал получить какие-то блага или решить проблемы по своему сценарию. Примеров много: от покупки Xbox в кредит до участия в финансовых авантюрах. Вот только «хочу» не подкреплено ресурсами, а просьбы подождать до лучших времен игнорируются. В ответ партнер даже заявляет о готовности расшибиться в лепешку и совершить подвиг. Конечно, бывает много ситуаций, когда приходится рисковать и действовать на ощупь. И любимый человек действительно может думать, что проявит максимум усердия, но когда-нибудь потом. Желая понять, несет ли угрозу оптимистичное «прорвемся!», нужно оценить предыдущие поступки партнера в подобных обстоятельствах. Если предпосылок к чуду нет, обещания скрывают другой смысл: «Главное сейчас — поступить по-моему. А потом буду надеяться, что все как-то само решится». Человека, страдающего приступами красноречия, необязательно обвинять в коварстве. Но и полагаться на его фантазии нельзя. Роль трезвомыслящего стратега достается вам.

2.

Пожалуй, любому человеку приятно слышать фразы в стиле: «Ты — самое дорогое, что у меня есть» или: «Я дышу тобой». Но даже если это не банальная лесть, стоит задуматься. Такие мысли часто озвучивает партнер, который просто не может себя реализовать вне отношений. Проще говоря, заняться ему больше нечем, вот и живет вашей жизнью. Явных поводов для бегства нет, но появляется чувство, будто в борьбе за любовь вы одержали нечестную победу. Что делать? Не позволяйте любимому человеку растворяться в отношениях и отказываться от своих желаний. Если проблему игнорировать, сюжет следующего пункта может стать явью.

3.

Мы говорим о случаях, когда человек сам себя назначил жертвой, придумал какие-то испытания и мужественно их преодолевает. Во имя отношений, разумеется. Готовность к подвигам может быть обусловлена: попыткой оправдать свою несостоятельность в других сферах (см. пункт 2);

предвкушением того, что партнер будет выражать благодарность до потери сознания. Ученые предупреждают: жертвенность негативно влияет на отношения. Благодетели остаются без наград, доброполучателей вносят в список должников. Мораль? Добро должно быть санкционированным.

4.

Ситуация актуальна для пар, отношения которых строились по принципу «мужчина — добытчик и глава семьи, женщина — его вдохновительница». Чем выше зарплата женщины, тем чаще грустит ее партнер. В минуты откровения он даже признается, что хочет зарабатывать больше. Больше, чем она. В этом желании вроде нет ничего плохого. Проблемы появляются, если оно не подкреплено попытками мужчины прокачать себя как добытчика. Тогда возможны 2 сценария: Карьеру женщины ставят на паузу некоторые обстоятельства. Например, мировой финансовый кризис, реорганизация предприятия, рождение ребенка. Когда уровень ее доходов падает, муж успокаивается. По факту ведь его желание выполнено, а каким способом — неважно. Успехи женщины саботируются: моральным давлением, партизанскими методами, а иногда и ультиматумами. Пока не реализован второй сценарий, шансы найти компромисс возрастают. Если дошло до откровенного вредительства, стоит пересмотреть свои взгляды на модель отношений.

5.

Доверию в отношениях быть. Точка. Только право на него имеют обе стороны. Распахивая перед человеком душу, вы должны быть уверены, что ее не превратят в пепелище. Не игнорируйте тревожные факты: к вашим душевным струнам партнер требует неограниченный доступ, а свои приоткрывает по настроению;

партнер жаждет чистосердечных признаний, а сам периодически попадается на лжи. Пусть даже мелкой на первый взгляд;

выданная информация используется против вас. Если все перечисленное вам знакомо, перейдите в режим разведчика и присмотритесь к партнеру получше.

6.

Допустим, любимый человек не рад вашему общению с некоторыми друзьями или родственниками. Подумайте о причинах. Речь идет о защите семейных границ, если: «Вася говорит, что...», «Людка советовала...» — так обычно звучат ваши аргументы;

отпечаток попы всезнающей тети Клавы не успевает сходить с дивана в вашей квартире;

вы не можете отказаться от пивных марафонов (шопинга, виртуального поединка) с друзьями ради семейного ужина. Почему? Потому что любимый человек все поймет, а обиженному сопению друзей сложно противостоять. Когда человек защищается от негативного влияния и «ценных» советов, это нормально. Другое дело — отношения с нарциссом. Ученые предупреждают: нарциссы не любят, когда им мешают «перерабатывать» жертву, а потому изолируют ее от потенциальных защитников. Или тех, кто откроет глаза на бесчинства. Если ваши попытки общаться с людьми пресекаются, проверьте отношения на токсичность.

7.

У фразы: «Без тебя я пропаду» есть несколько вариаций: «Ты хорошо на меня влияешь».

«Твоя любовь меня спасает».

«Ради тебя я готов (-а) меняться». И все они приобретают негативный подтекст в созависимых отношениях. Одному партнеру присваивают статус «Спасатель». Второй, Заблудший, пользуется его поддержкой и даже благодарит за положительное влияние. Прегрешения Заблудшего могут быть какими угодно: от лени до привычки пугать топором прохожих. При этом Заблудший не оставляет свое дурное поведение в прошлом, но Спасатель все равно должен оправдывать доверие: вдохновлять, поддерживать, понимать. Если Спасатель решит уйти, его обвинят в предательстве. Чаще всего побег — единственный вариант решения проблемы. Если ситуация не зашла в тупик, можно принять и менее радикальные меры. Для начала психологи советуют выяснить, помогает ли ваше сочувствие Заблудшему или, наоборот, провоцирует безобразия.

8.

«Все вокруг плохие, а ты у меня лапочка», — не обольщайтесь, услышав подобные комплименты. Обесценивать других людей в угоду вашему образу может опытный манипулятор. Пример первый. Мужчина рассуждает о меркантильности женщин и радуется, что его жена «не такая». Но хвалебные речи актуальны до похода супруги в магазин. Зачем, мол, ей новые вещи, если старые можно носить еще лет 5? Ах, конечно, она же не такая святая, как ему показалось. И жена доказывает отсутствие корыстных намерений, дабы очистить репутацию. В мечтах манипулятора жена довольствуется малым, оставаясь идеальной, — как героиня иллюстрации. Пример второй. У мужа есть безобидные хобби, но супруга не хочет выделять на них даже крохи семейных ресурсов. «Хорошо, что ты у меня настоящий серьезный мужик, а не оболтус, который фигней мается», — комплимент купирует мысли о «несолидных» занятиях. Чтобы не попасть в ловушку, периодически задавайте себе вопрос: «У нас действительно совпадают взгляды на жизнь или я подстраиваюсь под требования партнера, боясь его неодобрения?»

9.

Один из партнеров допускает крупную оплошность. Например, передает интимные функции второй половинки на аутсорсинг. Удаляет недрогнувшей рукой игру World of Tanks с компьютера. Или — о ужас! — теряет билеты на концерт Стаса Михайлова. Виновник разоблачен, кается, вымаливает прощение. Потом настойчиво предлагает начать все с чистого листа. Удовлетворить эту просьбу или нет — решение зависит от многих факторов. Но стоит выяснить, не хочет ли партнер просто обнулить свои промахи, избежав разбора полетов.

10.

Иногда в отношениях царит недобросовестная конкуренция, которая чаще всего развивается по двум сценариям. Сюжет № 1: Партнер vs. Партнер Главный герой/героиня понимает, что уступает партнеру по некоторым параметрам. Упреки в «несовершенстве» не звучат, просто зерно глупой мысли дает всходы. Надо бы уничтожить побеги, пока они не превратились в какой-то мощный баобаб, и удобрять свои таланты. Хм... Трудозатратный метод, не годится. Чтобы оставаться с партнером на одном уровне, герой/героиня просто помешает тому расти. Сюжет № 2: Партнер vs. Окружающие Главный герой/героиня воспринимает партнера как добытый клад. Найденное золотко хочется уберечь от вороватых очей. Но ведь в банковской ячейке его не запрешь. Золотко блестит в людных местах и манит других кладоискателей. Значит, не надо ему блестеть. Золотко скрывают за неприглядной оболочкой. Теперь оно мало кого привлечет, но в хозяйстве пригодится. Комплименты, забота, ласка — вот чем прикрыты коварные мотивы. Вскоре вы задаете себе вопрос: «А зачем мне пахать в спортзале (изучать третий иностранный язык, выводить новый сорт авокадо), если меня и так любят?»

Динамика развития отношений, контексты, созависимость... Вся эта заумь сводится к простому маминому совету: «Доверяй не словам, а поступкам». Согласны?