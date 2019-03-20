Как реагировать, если незнакомый человек делает замечание вашему ребенку

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Наверняка каждый родитель сталкивался с непрошеными советами от незнакомых людей, которые без стеснения нарушают личные границы и учат уму-разуму детей и их пап и мам. Это задевает за живое, ведь авторитет родителя подвергается сомнению. А чувствительный ребенок и вовсе может напугаться.

Мы в AdMe.ru разобрали 5 привычных ситуаций, в которых может оказаться каждый родитель, и выяснили, как грамотно и тактично отражать непрошеные советы.

Незнакомец навязывает свои методы воспитания

Представьте: в погожий весенний день ваш ребенок весело прыгает по лужам, как вдруг незнакомая женщина делает вам замечание. Она берет на себя ответственность за ребенка и считает своим долгом пристыдить беспечных родителей. В таком случае не следует вступать с незнакомкой в дискуссию, иначе вы лишь перенервничаете и покажете ребенку дурной пример. Лучше сказать женщине, что у вас все под контролем: ребенок в резиновых сапожках, и вы разрешаете ему так играть. После нужно объяснить малышу, почему вы так ответили, чтобы он мог в будущем опираться на этот опыт. Расскажите, что резиновые сапожки защищают ноги от воды, а штаны легко отстираются в стиральной машинке. Если ребенок взрослый и сам может ответить на претензии прохожих, научите его говорить таким образом: «Спасибо за вашу заботу, но мои родители разрешают мне так играть, ведь я в резиновых сапожках, а штаны мама стирает в машинке».

Ребенок плохо себя ведет

Прохожий делает замечание, потому что ребенок нарушает комфорт окружающих или подвергает их опасности. Например, ребенок дерется или кидается песком, а вы отвлеклись и не успели остановить его. Тут надо признать, что незнакомец справедливо одернул вас или вашего ребенка, и поблагодарить его: «Спасибо, что заметили раньше меня. Извините нас». Это научит ребенка благодарить и признавать свою вину. Научите его делать это, даже если он совершил проступок нечаянно. Потом обязательно объясните ребенку, что он вел себя нехорошо, поэтому незнакомая тетя сделала ему замечание.

Незнакомец делает ребенку оскорбительные замечания

Иногда посторонний человек может сделать неуместное замечание, которое нарушает личные границы ребенка или оскорбляет его. Например, бестактная соседка критикует внешний вид вашей дочери. Такие замечания, касающиеся пола, национальности, здоровья, внешности, нужно твердо отражать. Не нужно затевать конфликт: скорее всего, соседка уже настроена на ругань, не стоит ей потакать и тратить свои нервы. Скажите спокойно и уверенно: «Мой ребенок имеет право играть и выглядеть так, как ему нравится. А я одобряю его стремление быть собой». После объясните ребенку, что соседка не должна так говорить и что внешний вид — личное дело каждого человека. Если ребенок уже взрослый, научите его отстаивать свои права и говорить: «Я не просил никого меня понимать», «Я не разговариваю с незнакомыми», «Взрослые не должны приставать к детям», «Это мое личное дело» и т. д.

Незнакомец предупреждает об опасности

Бывает, что прохожий раньше родителей заметил, что ребенок в опасности. Например, вы гуляете с сыном во дворе и буквально на минуту отвлеклись, чтобы ответить на сообщение. И как раз в этот момент ваше чадо залезло на сломанную горку. Большинство из нас попадали в такую ситуацию, но не все знают, как правильно себя вести. Конечно, нужно объяснить ребенку, что не следует залезать на сломанную горку, но еще важнее — рассказать малышу, что избежать беды помог внимательный дядя. Если незнакомец еще не ушел, поблагодарите его и попросите ребенка сказать спасибо. Это необходимо для того, чтобы ребенок понимал, что не все люди на улице злые или опасные, среди них есть добрые и отзывчивые.

Незнакомец делает ребенку замечание без причины

Бывает и так, что ребенок ведет себя абсолютно нормально, но кто-то делает ему беспочвенное замечание. Например, во время игры в песочнице мама соседской девочки просит вашего сына уйти играть с машинками в другое место, хотя он не мешает остальным детям. В подобной ситуации нужно твердо и уверенно защищать ребенка, его права и свой родительский авторитет. Скажите озлобленной родительнице: «Мой ребенок ничем не обидел вашего, и вы не имеете права указывать ему. Если вас что-то не устраивает, вы всегда можете найти другую песочницу» или «На каком основании вы прогоняете моего ребенка? Мы никуда отсюда не уйдем, это общественное место». Глядя на вас, ребенок будет учиться отвечать на неадекватные замечания и сможет постоять за себя во взрослой жизни.

Приходилось ли вам выслушивать аналогичные замечания от незнакомых людей? Как вы на них отвечали?