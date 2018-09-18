Как разоблачить и обезвредить родственников, которые ведут себя как эмоциональные террористы

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Ради хороших отношений с родственниками можно пойти на многое, но только если среди них нет вредителей. Такие люди превращают нас в моральных заложников: и грубить им вроде нехорошо, но и дипломатические методы не работают. Как в заботливой тете Клаве и веселом дяде Пете распознать эмоциональных террористов? В своих публикациях эксперт по коммуникативным стратегиям профессор Престон Ни (Preston Ni) и психиатр Эбигейл Бреннер (Abigail Brenner) дают отрезвляющие советы.

Порция дотошности от AdMe.ru. Токсичные родители — это немного другая история. Сейчас речь пойдет о вредоносных сестрах, братьях, тетях, дядях, сватье бабе Бабарихе и всех «-юродных» родственниках. Внучатых тоже вносим в список. Давайте разберемся, когда и почему их лучше любить на расстоянии.

1. Поведение родственника бросает вызов нормам морали

Никто не идеален. Хотя бы из-за уникальности набора «тараканов» в каждой голове. А потому вы терпеливо слушаете возгласы пожилой тети Нюры: «Ты уже как заморыш — одни кости торчат!» Вы клянетесь есть почаще и мило улыбаетесь. Потому что тетя Нюра — женщина с повышенным содержанием доброты. Каждую истощенную душу она готова спасать пельменями и ласковым словом. И даже категоричное «заморыш» обдает вас радушием. Просто во времена ее юности фраза «Как же ты поправилась!» была знатным комплиментом. «Таракан-кормилец» в голове тети Нюры отказывается признавать моду на стройность, но ведет себя прилично. Увы, некоторые люди теряют контроль над «тараканьим» коллективом. Как герой иллюстрации. Двоюродный брат Петя назовет заморышем любого, кто не сможет поставить его на место. Он вообще не жалеет забористых эпитетов. Петя думает, что так проще доносить информацию. Только в свой адрес фирменное «Эй, пошевели-ка [ягодичными мышцами]!» он слышать не желает. Чувствуя превосходство собеседника, Петя действует осторожнее: в ход идут намеки и двусмысленные шутки... о персиках. Вывод: людей, похожих на тетю Нюру, можно понять и простить. Чего не скажешь об условном Пете. Есть поступки, которые нельзя оправдать простодушием или заботой. Вы имеете моральное право избегать родственников, если под соусом «А что такого?» они регулярно подают оскорбления и подлость.

2. Самооценку после общения нужно реанимировать

Кто-то развивается, прокачивая свои умения и накапливая опыт. Ну а токсичный дядя Сеня повышает самооценку, унижая других. Под видом шуток он адресует едкие замечания, выводит вас из равновесия. Дядя Сеня инициирует конфликт, но роль агрессора достается вам. Вы якобы неадекватно реагируете на юмор. Противостоять дяде Сене может человек с железной выдержкой и реактивной фантазией. Если вы не умеете отбивать остроты еще более изощренными шутками — выходите из игры. По мнению ученых, это не проигрыш, а экономия моральных ресурсов.

3. Вы постоянно рискуете пополнить ряды должников

Люди винят банковскую систему в попытках нажиться на клиентах. Но с банком можно подписать договор, обсудить процентную ставку и обязательства сторон. А токсичная тетя Клава требует все сразу и на постоянной основе. Вот только она так виртуозно готовит почву, что обвинить ее в коварстве язык не поворачивается. Бойтесь данайцев корыстных родственников, дары приносящих. Потому что их добрые дела — это инвестиции. Они вкладывают в вас литры варенья, пирожки с ливером и даже вот это заботливое «подброшу до вокзала — мне нетрудно». А потом требуют свои проценты. Посмеете отказать — и вас обвинят в неблагодарности. Как поступать в таких случаях? Психологи не рекомендуют принимать подарки / услуги, если вы не готовы к внезапным просьбам. Компромиссное решение — заранее выяснить намерения добродетелей. Хотя, если честно, обсуждать условия передачи пирожков как-то неловко.

4. Каждая встреча как заседание следственного комитета

Человек не всегда готов делиться личной информацией с каждым родственником. Накануне встречи разумно предугадать скользкие вопросы и выбрать адекватные ответы. Другое дело, если готовиться нужно слишком долго и тщательно. Вы рассматриваете любые сценарии развития диалога. Во время встречи занимаете оборонительную позицию, а родственники ведут себя как следователи-оценщики. Они заглянут в каждый уголок вашей души, чтобы высказать «ценное» мнение. Как себе помочь? Запомнить, что фраза «Я не хочу это обсуждать» не имеет ничего общего с грубостью. Желание снять с души табличку «Вход свободный» психологи считают нормальным.

5. А потом в отношениях наступает «ты же»-стадия

Тревожный симптом — необходимость притворяться малоимущим недотепой. В противном случае родственники найдут применение вашим навыкам. Помогать придется в любое время суток и на бесплатной основе. Материальные блага тоже под прицелом. Например, каждый «лишний» квадратный метр квартиры в столице или курортном городе повышает вероятность визита родственников. Как сопротивляться? Начать нужно с простых фраз: — Извините, я не могу сейчас поставить клизму вашему котику. — У меня нет возможности приютить внучатую племянницу на 2 недели. — Программа не работает? Ха-ха, прям как я сейчас, в 12 ночи. Говорите вежливо, но убедительно. Важно: данная инструкция актуальна до тех пор, пока вы сами не перекладываете на родственников свои проблемы.

6. Ваша репутация под ударом

Не стоит игнорировать вредные привычки родственников: Склонность к обнародованию фактов вашей биографии в собственной трактовке. Например, тетя Зоя с упоением расскажет каждому встречному, что вам выдают премию вовсе не за трудовые заслуги. Ну не верит она, что знание компьютерных программ позволяет отдыхать на популярном курорте! Желание назначать вас ответственным за свое разгильдяйство. В основном речь идет о совместных проектах и просьбах в стиле «замолви словечко». Вы не обязаны плыть в одной лодке с человеком только потому, что без посторонней помощи он пойдет ко дну. На берегу все будут говорить о честности и трудолюбии, но в открытом море не до сюрпризов. Вспомните, что «хороший мальчик» Гоша даже резюме не смог составить. «Умница» Галя гордится тем, что отбила парней у двух подруг. Хотите, чтобы Гоша бросил весла, жалуясь на мозоли, а Галя и вовсе отправила вас за борт? Такое же «нет» адресуйте хитрым родственникам.

7. С каких-то пор вы отвечаете за благополучие и настроение родственников

Тетя Клава кажется доброй, но общение с ней дарит неоднозначные эмоции. Она ведет себя как вечная жертва обстоятельств. Сложно отказать такой страдалице, не почувствовав себя эгоистом. Вот вы и оправдываете звание «хороший человек». С тетей Клавой все происходит через слово «надо»: надо возить ее в аэропорт, помогать окучивать грядки и всячески ограждать от жестокой реальности. Иначе в ход пойдут намеки на разбитое сердце. А чем это таким важным вы занимаетесь, что жертвуете сердцем родственницы? Психологи предупреждают: манипуляторы часто делают ставку на жалость и чувство вины. Как противостоять эмоциональным вымогателям? Отказ от роли безропотного раба помощника — очевидное решение. Чтобы ваше «нет» звучало твердо, вспоминайте народную мудрость: «Кто везет, на том и едут».

8. Безопасность? Вы неправильно произносите слово «приключения»

Стоит заговорить об элементарных мерах предосторожности — и родственники видят в вас капризного несмышленого ребенка. А реагировать на мелких засранцев бунтарей они не привыкли: «Попробуй огурчики — тетя консервировала. Крышка на банке, говоришь, вздулась? И что?.. Сама ты бактерия малахольная!»

«Какое такси?! Я же сказал, что отвезу. Ну пригубил чуток для настроения. Ик... Щас все выветрится».

«Да, это я дала Ванечке конфетку. Пусть хоть где-то поест нормально. Никакая это не аллергия — он притворяется».

«Кажется, не видит... Дай сюда его стакан с соком. Не пьет он, ага...» Помните: вы не должны стыдиться желания сохранить жизнь и здоровье.

Обязательно ли разрывать отношения с такими родственниками?

Нет. Можно начать с вежливых диалогов. Если не помогло — увеличивайте дистанцию. Рекомендации психологов в первую очередь сводятся к защите личных границ. Вы имеете право жить по своему сценарию — пусть окружающие смирятся с этим фактом. Впрочем, родственники имеют такие же права. Защищая свои границы, уважайте чужие — обоюдность всегда актуальна. Инструкции по разоблачению манипуляторов мы выдали, но вы можете их дополнить. Доводилось ли вам обезвреживать токсичных родственников? Делитесь опытом.