4 приема, которые помогут определить ложь
Как бы ни было прискорбно осознавать, но проявления лжи встречаются во всех сферах человеческой жизни. И если себе мы можем простить такой грешок, то оказаться обманутым бывает очень неприятно.
AdMe.ru изучил 4 подсознательные модели «языка обмана», которые были выявлены благодаря методу лингвистического анализа текста. Думаем, вам стоит об этом знать.
1. Обманщик старается не упоминать себя
В неправдивых утверждениях обманщики реже всего упоминают себя. Они пишут или говорят больше о других, причем в третьем лице, чтобы самим дистанцироваться от собственной лжи.
2. У обманщика негативный тон речи
Обманщики обычно негативно настроены, потому что они подсознательно испытывают чувство вины за ложь.
3. Объяснения обманщика предельно просты
Обманщики обычно объясняют все очень просто, поскольку их мозг «отказывается» выдумывать «сложную» ложь. Суждение или оценка — это сложные вещи, которые трудно просчитать в уме.
4. Обманщик использует запутанные фразы
Несмотря на простые описания, лгуны используют сложную и более витиеватую структуру предложений, вставляя ненужные слова, незначительные, правдоподобно звучащие детали, которые помогают раздуть ложь.