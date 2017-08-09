4 приема, которые помогут определить ложь

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Как бы ни было прискорбно осознавать, но проявления лжи встречаются во всех сферах человеческой жизни. И если себе мы можем простить такой грешок, то оказаться обманутым бывает очень неприятно.

AdMe.ru изучил 4 подсознательные модели «языка обмана», которые были выявлены благодаря методу лингвистического анализа текста. Думаем, вам стоит об этом знать.