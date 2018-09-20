Как психологические игры помогли мне узнать себя с новой стороны

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Мы с друзьями обожаем играть в разные игры. Когда «Крокодил» и «Мафия» уже порядком поднадоели, мы захотели попробовать что-то новенькое, поэтому выбрали несколько игр, разработанных психологами для групповых занятий. В итоге мы поняли, что психологические игры созданы не просто для развлечения. Они и правда способны помочь нам понять что-то важное и повлиять на наше поведение в будущем.

Специально для читателей AdMe.ru я расскажу про 3 психологические игры, благодаря которым можно узнать что-то новенькое о себе и своих друзьях. Возможно, вы решите попробовать их в своей компании.

1. Я такой, как ты

Как играть: Все встают в круг, а один человек — в центр этого круга. Тот, кто в центре, говорит человеку напротив: «Я такой, как ты. У меня... [какое-то сходство]» или «Я не такой, как ты. У меня... [какое-то отличие]». И так — поворачиваясь лицом ко всем участникам по кругу. Каждый по очереди становится в центр.

Поначалу присутствующий энтузиазм быстро сменился разочарованием от того, что никто не мог сказать ничего действительно важного. Но затем мы втянулись. Оказалось, что всем крайне любопытно услышать что-то про себя — не поверхностные умозаключения вроде «у меня тоже темные волосы» или «я тоже вожу машину», а что-то ценное, про свой характер или привычки.

Когда пришла моя очередь встать в центр круга, я решила говорить друзьям только то, что касается их характера или поведения. Возможно, это была не лучшая идея

Пару месяцев до этого подруга взяла у меня книгу почитать и не вернула, так мне в голову не пришло ничего лучше, как использовать игру, чтобы напомнить ей об этом, сказав: «Я не такая, как ты. Для меня важно возвращать чужие вещи». В итоге она обиделась. Конечно, потом мы помирились, но осадок остался.

Выводы: Смысл игры — внимательно взглянуть на себя и своих друзей, проанализировать какие-то качества характера и не побояться сказать о них вслух. Некоторые вещи могут звучать обидно, но стоит напомнить себе, что люди чаще всего говорят правду из добрых побуждений. Особенно если это твои друзья.

2. Репортер

Как играть: Нужно разбиться на пары. Каждый составляет список из 5–7 вопросов, которые он задаст партнеру. После взаимных интервью нужно «презентовать» своего друга всей компании на основе его ответов на ваши вопросы. Но главное, в конце — во время обсуждения — нужно поделиться тем, какое мнение у вас сложилось о том человеке, о котором рассказывали.

Несмотря на то что я пыталась однозначно отвечать на вопросы своего партнера, результат был неожиданным

Когда мой партнер передавал остальным то, что узнал про меня в интервью, это было похоже на «испорченный телефон». Но, несмотря на то что информация была искажена, все остальные посчитали его рассказ крутым и, по их словам, прониклись ко мне теплотой и уважением.

Я решила поступить иначе и постаралась передать дословно все то, что говорил мне мой друг, не упустив ни одной детали. Мне казалось, что мой рассказ получился самым обычным. Но когда стали обсуждать, друзья сошлись на том, что им почему-то было жаль моего партнера, так как я говорила о нем «немного пренебрежительно».

Выводы: Игра помогает понять, как человек воспринимает информацию и слышит чужие слова. Во многих случаях важнее не то, что вы говорите, а то, как вы это делаете: имеют значение тон голоса, эмоции, настрой и т. д. Я поняла, что многие люди интерпретируют мои слова по-своему, и это происходит неосознанно.

3. Место под солнцем

Как играть: Один человек садится на стул в центр комнаты. Задача остальных — не используя физическую силу, заставить его встать со стула. Каждому на это дается 3 минуты. Можно угрожать, договариваться, выпрашивать, хитрить и т. д. Уговорили встать или нет — тут каждый решает для себя сам. Лучше, если один человек не будет играть, а станет независимым наблюдателем, который в конце игры расскажет о каждом из участников. Наблюдатели тоже могут меняться.

Все использовали разные стратегии. Кому-то удавалось поднять другого со стула, кому-то нет. Угрозы не работали, потому что, когда у человека пытаются что-то отобрать силой, он сопротивляется. Эффективнее всего действовали предложения по обмену, когда взамен «места под солнцем» предлагали, например, домик у моря.

Если человек на стуле чувствовал свою выгоду и / или заботу о себе, то чаще всего он «уступал место»

Что же касается меня, то в ходе обсуждения выяснилось, что единственная стратегия, которую я использовала, — это нытье, которое усиливалось, если человек не хотел вставать. Я буквально довела друга до белого каления, так что он встал, лишь бы я отстала. Это, конечно, было неприятно узнать, но зато заставило меня пересмотреть мое общение с окружающими.

Выводы: Игра поможет разобраться в том, как вы достигаете поставленных целей, какие стратегии для этого используете. Возможно, вы выясните, что ваши методы не работают, и тогда можно попробовать применить разные стратегии, проявить творчество, смекалку и навыки убеждения.

Если вы решитесь тоже поиграть с друзьями в подобные игры, то сможете найти их тут.