Как психологи МЧС советуют утешать человека, который пережил трагедию

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Мало кто умеет по-настоящему поддерживать человека в сложных ситуациях. Мы в AdMe.ru обратились к специалистам одной из самых эмоционально тяжелых и ответственных профессий в мире — психологам службы по чрезвычайным ситуациям. Мы узнали у них, как правильно успокоить человека, пережившего горе, в частности, потерявшего близкого человека. Это трудно даже читать, но обязательно стоит знать.

Слезы — это всегда хорошо

Чаще всего человека в состоянии истерики от горя стараются привести в чувство не только словами «не плачь», но и успокоительными препаратами из домашней аптечки. Но! Нужно запомнить одну важную вещь: когда у человека горе, плакать — это естественная реакция. Поэтому нужно дать ему возможность выплакаться, а не пытаться успокоить любыми способами. А вот если человек не плачет (например, смеется в истерике, впадает в ступор, ведет себя странно или неуместно) — это значит, что, скорее всего, он находится в шоковом состоянии отрицания случившейся трагедии, что может в конечном счете привести к еще более плачевным последствиям, вплоть до попыток самоубийства. Обязательно подойдите и поговорите с ним: расспросите о ситуации. Например, при потере близкого начинайте говорить о нем, спросите, каким он был, что он значил для собеседника, о чем был их последний разговор. Как правило, человек не выдерживает и начинает плакать. А слезы, как мы уже сказали, — это хорошо. С ними приходит осознание и принятие нового настоящего — настоящего уже без близкого человека.

Не бойтесь говорить о горе

В продолжение первого пункта: даже если человек бьется в истерике и безостановочно плачет, не нужно бояться говорить с ним о случившемся и избегать этой темы. Во-первых, пусть лучше он выплеснет все эмоции сейчас, на людях, чем потом один дома. Во-вторых, человек все равно не может думать ни о чем другом в этот момент. Пусть он скажет все, что думает, изольет душу — очень важно дать ему такую возможность.

Прорисуйте дальнейшее будущее

Далее очень важный пункт — нужно прорисовать вместе с человеком его будущее в свете случившихся событий и выявить причины жить (ведь иногда кажется, что их нет).

Когда мы работаем с людьми, пережившими трагедию, то стараемся построить для них ближайшую перспективу. Нужно предупредить, что сначала будет суета, документы, похороны. Вы будете понимать и словно не понимать, что происходит, а потом на вас со всей силой обрушится горе потери. Какое-то время будет очень трудно. Нужно завести рутину: встал, умылся, позавтракал, ушел на работу. И обязательно надо сказать, что через какое-то время ему станет легче. Это на самом деле правда. Лариса Пыжьянова, начальник отдела Центра экстренной психологической помощи МЧС России

Что делать дальше? Например, заботиться о детях, хранить память о человеке, осуществить его мечту (если вдруг человек грезил о поездке в Рио-де-Жанейро — съездите вы вместо него, проживите его мечту), заняться благотворительностью и так далее. Еще раз: обязательно нужно показать стимул жить дальше.

Если это дети — говорите всегда правду

Один из сложнейших моментов — это беседа с детьми. Вот что говорят об этом специалисты:

С детьми нужно быть искренними, говорить правду. Если случилась трагедия, ребенок должен переживать это вместе с семьей. Не важно, сколько ему лет. Самое страшное в их жизни уже случилось. Но дети так устроены, что они берут на себя вину за все, что происходит в этом мире. И если ребенка устраняют в самый острый момент, он может решить, что это он во всем виноват. Он должен понимать, что случилось горе. Но горе — общее. Оксана Бодаш, психолог Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу

Без упреков, пожалуйста

Ваша задача — терпеливо слушать человека (желательно находиться с ним на одном уровне и держать за руку или плечо), не перебивать, сохранять спокойствие, даже если собеседник истерит. А главное — никаких упреков, пожалуйста. Даже если человек сам сделал неверные ходы перед трагедией, не нужно лишний раз ему об этом напоминать.

Указывайте человеку на его силы

И напоследок: хуже всего, если человек останется с твердым ощущением, что он — жертва обстоятельств, что судьба несправедлива с ним и все вокруг его должны жалеть. Самое прозаичное, что это ощущение обычно формируют близкие люди из самых лучших побуждений, всячески жалея и излишне опекая страдальца.

Если человек уходит в позицию жертвы, начинает в ней жить, то со временем он может получать из этого так называемые «вторичные выгоды» и выстраивать жизнь семьи «под себя». Например, перестанет выходить из дома, будет стараться держать всех вокруг себя: «Не бросайте меня одного. Мне плохо, я боюсь, я не хочу, я не останусь». Нормальная жизнь семьи в таких условиях не сможет восстановиться. Лариса Пыжьянова, начальник отдела Центра экстренной психологической помощи МЧС России

В общем, запомните, что помогать близкому, конечно же, следует всеми силами, но и самого человека нужно включать в процесс. Излишняя опека губит, он начинает думать, что «действительно все плохо, если мне так говорят, наверное, я не смогу с этим справиться», начинает в это верить, и на самом деле становится все плохо. Человек в горе очень внушаем. Если постоянно говорить ему «полежи, бедняжка, тебе и так плохо» — ему и будет плохо. Если же внушать ему мысль, что он сильный, он справится, — он и сам будет чувствовать, что «да, я сильный, я справлюсь».

Будет хорошо, если вам никогда не пригодятся эти знания. Но знать все же нужно.