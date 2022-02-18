Как проходят нашумевшие марафоны желаний, на которых людей учат мечтать за немаленькие деньги

Люди во все времена ломали голову над тем, как стать успешным и воплотить в жизнь свои мечты. Неугасающий интерес к этой теме вылился в создание марафонов желаний, которые активно рекламируют в Instagram. А в 2020 году даже сняли одноименную комедию, посвященную этому тренду.



Мы в AdMe.ru решили разобраться, что представляют собой курсы, на которых учат мечтать, и изучили отзывы людей, которые сами прошли подобные марафоны.

Что такое марафоны желаний

В доинстаграмное время марафоны всегда ассоциировались с чем-то вроде подвига, поскольку пробежать 42 километра сможет не каждый. Но марафоны желаний, пришедшие к нам из соцсетей, измеряются не в километрах, а в днях. Суть таких онлайн-тренингов в том, чтобы за короткий срок научиться правильно ставить цели и достигать их. В этом участникам помогают ведущий или наставники: вместе они формулируют желания и разбираются, как воплотить их в жизнь.

Как проходят марафоны желаний

Онлайн-марафоны обычно проводят в соцсетях, мессенджерах или на специальных учебных платформах. Людей добавляют в закрытые группы и чаты, куда организаторы присылают аудио-, видео- или текстовые инструкции. Задача участников — выполнять упражнения на протяжении нескольких недель. Авторы некоторых марафонов строго относятся к выполнению домашнего задания и соблюдению дедлайнов. Если участник не присылает «домашку» в срок, то его выгоняют с курса. Еще создатели марафонов могут снабжать участников дополнительными материалами: конспектами, ссылками на статьи и небольшими текстовыми файлами с чек-листами. Организаторы говорят, что меньше чем за месяц люди поймут, почему их мечты не сбываются, научатся правильно формулировать желания и обретут веру в себя. Марафон проходит в Telegram или WhatsApp. Сначала идет мотивационный пинок. Рассказывают, как доярки из деревни выходят замуж и получают в подарок Bentley, ну и так далее. После прелюдий переходят к делу: весь марафон базируется на мысли, что мы сами своим негативным мышлением мешаем исполнениям мечт, нам надо мечтать по-крупному и разрешить себе быть достойным лучшего. © tatiana_it / irecommend.ru

Чему учат на курсах по исполнению желаний

По словам участников, на марафонах говорят об азах целеполагания и психологии: люди рисуют колесо баланса, расхламляют пространство, изучают и прорабатывают свои страхи и негативные установки. Однако те, кто проходили подобные курсы, отмечают, что всю полезную информацию можно было уместить в 2–3 эфира, а не растягивать на 4 недели. Такая претензия кажется оправданной, учитывая, что марафоны желаний не рассказывают о новых секретных методиках, а пересказывают бестселлеры по психологии. Ведь еще в 1979 году Барбара Шер объясняла, как правильно ставить цели, в книге «Мечтать не вредно. Как получить то, чего действительно хочешь». А Мари Кондо в 2011 году, задолго до всех марафонов желаний, учила расхламлению и «магической уборке». Начинается все с расхламления. Надо по 30 вещей из каждой комнаты выбросить, если я правильно помню. Дальше рассказывается про основные принципы мышления, что надо осознанно подходить к желаниям и т. д. Каждую неделю даются какие-то задания: например, написать негативные установки и вспомнить откуда они взялись, типа «деньги портят людей», «с друзьями бизнес не сделаешь» и все такое. Затем загадывают сами желания. Их нужно расположить в порядке от самого желанного, а потом к каждому написать еще альтернативное желание и понять, какое из этих желаний важнее, как-то так. © Varvarysysha / Pikabu

Сколько стоит научиться исполнять мечты

Ценовая политика зависит от авторов курса и выбранного тарифа. Одни блогеры предлагают тариф без обратной связи за ₽ 8 580, а с поддержкой кураторов и проверкой домашнего задания — за ₽ 14 740. Есть марафоны желаний с бесплатной первой неделей. Тем, кто захочет дойти до конца, придется заплатить ₽ 4 тыс. За эти деньги автор курса с командой кураторов проверяют домашнее задание участников и дают короткие комментарии в духе «Ты молодец». А за ₽ 100 тыс. организатор лично обсуждает каждое задание и проводит беседу один на один после марафона. Но даже за такие немаленькие деньги участников не ждет глубокая работа с неправильными установками и внутренними блоками. В сжатые сроки невозможно подробно раскрыть все темы, поэтому информацию подают поверхностно. Те, кто проходил марафоны желаний, отмечают, что лучше вложить эти деньги в психотерапию или книги. Я купила курс, чтобы посмотреть, как устроена эта машина. К чему хочется придраться, так это к скудному раскрытию любой темы. Вот это грустно. Если есть $ 25–50 на курс, лучше потратьте их на 1 сеанс с нормальным коучем-психологом или книг накупите, точно пользы будет больше. © марина сонец / Яндекс.Дзен

Почему марафоны так популярны

Как считают некоторые психологи, большой интерес к марафонам желаний объясняется тем, что люди хотят простых решений. Ведь менять себя, читать много специализированной литературы и прорабатывать проблемы с терапевтом — это сложно, дорого и долго. Не всем хватает мотивации, усидчивости и самоконтроля. А на подобных онлайн-курсах говорят о быстром результате. К психотерапевту идти пока не готова, а вот в такой упаковке получить — вполне. Да, компиляции там много, но зато мозги на место ставит. © cairum / Pikabu

Можно всю эту информацию найти и в книгах, и в постах коучей или блогеров по саморазвитию. Но вы же этого не делаете? © Любовь Косолапова / Яндекс.Дзен



Что говорят люди о подобных марафонах

Чтобы быть объективными, мы собрали мнения и отзывы как тех, кто положительно относится к прохождению марафонов желаний, так и скептиков. С подачи жены послушал пару так называемых «марафонов». Просто чтобы быть в курсе, чем жена занимается. Чистейшее инфоцыганство, болезненное тщеславие, тяга к хвастовству и самолюбованию. © OShiri / Pikabu

Я с бывшей проходил марафон желаний — скорее для бывшей, чем для себя (за компанию, что ли, ну и отношения у нас были напряженные тогда), но в целом поначалу было прикольно, даже какие-то умные мысли появлялись, а по окончании марафона через пару недель или месяц все вернулось на круги своя, я даже подумывал периодически перепроходить этот марафон, но утратил историю в Telegram, а второй раз платить я пас. © turbo.xwing / Pikabu

Перед прохождением марафона не стройте иллюзий и не ждите многого. А если решите поработать над собой, книги по психологии вам в помощь. В марафоне вы можете получить направление, а остальное уже за вами. © Без психолога и коуча / Яндекс.Дзен

Знакомая закидала меня ссылками на разрекламированный марафон по исполнению желаний. Говорит: «Я как этот марафон прошла, поняла, что тебе тоже его обязательно надо пройти! Там учат понимать себя, понимать, чего действительно хочешь! Стоит ₽ 5 тыс. всего!» До этого она предлагала мне завести парня, расстаться с парнем, замуж выйти, уехать от мужа подальше, завести ребенка, завести второго ребенка, пойти учиться, сменить работу и т. д. Я села, почитала про этот марафон и сразу поняла, чего хочу: я хочу с ней больше не общаться. Так что хороший марафон, работает. © uchakucha / Pikabu

