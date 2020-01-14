Почему долгий выбор одежды с утра сослужит вам плохую службу в течение дня

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Каждое утро мы начинаем с принятия мелких решений, например выбираем одежду, в которой пойдем на работу. Это настолько для нас привычно, что мы даже не задумываемся, как, казалось бы, такой незначительный ритуал может влиять на нашу эффективность в течение дня и на нашу жизнь в целом.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в том, что такое «усталость от принятия решений», как с ней справиться и почему успешные люди каждый день носят одно и то же.

Как выбор одежды с утра влияет на нашу силу воли

Согласно исследованиям, если утром вы дольше 16 минут выбираете, что надеть, вы тратите на это больше времени, чем среднестатистическая женщина. А если посчитать все время, которое дамы проводят у зеркала за всю жизнь, то наберется 287 полных дней. Затем мы выбираем, что съесть на завтрак, что посмотреть в телефоне, какую музыку слушать по дороге в офис. А в течение дня мы принимаем тысячи решений, которые касаются как важных рабочих вопросов, так и мелочей: куда пойти на обед, что купить к ужину и т. д. К моменту возвращения домой мы чувствуем себя уставшими и с трудом выбираем, какой фильм посмотреть вечером. И в какой-то момент замечаем, что месяц назад начали читать книгу, но застряли на первой странице, давно хотим заняться английским, но не можем выбрать курсы, а вечерние пробежки всегда переносим, потому что на них нет сил. На самом деле это связано не только с физическим состоянием, но и с постоянной необходимостью выбора. Термин «усталость от принятия решений» (decision fatigue) ввел социальный психолог Рой Баумайстер. Он изучал саморегуляцию и пришел к выводу, что наш суточный запас силы воли ограничен. В течение дня он истощается, вместе с этим ухудшается наша эффективность. А начинаем мы его расходовать утром, стоя у шкафа и выбирая одежду.

Многие пользователи сети действительно подмечают этот эффект

Меня выматывает одна лишь мысль о необходимости принимать решения о каких-то мелочах. Как-то на работе я практически начал плакать, потому что не мог определиться, как смоделировать связь 3 вещей. Ужаснее то, что моя девушка приходит домой и начинает задавать мне целый ряд вопросов о еде, о том, что ей надеть, что смотреть по телевизору, что мы будем делать в выходные и так далее. Мне вообще все равно, я не хочу ничего решать. Единственное, что для меня важно, — это просто быть с ней; не имеет значения, что мы делаем. © taelor / Reddit

Я слишком много времени уделяю анализу каждого решения, и от этого я сильно устаю и раздражаюсь. Я стараюсь во всем уменьшить риски и увеличить выгоду. К сожалению, это делает меня очень склонной к риску и иногда немного параноиком. © Arcadinaut / Reddit

Я страдаю от этого каждый день. Даже выбор цвета лака для ногтей ставит меня в тупик. Перестала красить ногти. © GenevieveLeah / Reddit

С научной точки зрения эти ощущения объясняются следующим образом

Связь нашей личной эффективности с усталостью от принятия решений подтверждена практически. Так, специалисты проводили исследования о факторах, влияющих на работу судей, и выяснили, что с самого утра и после обеденного перерыва выносилось больше вердиктов в пользу осужденного. В это время судьи были отдохнувшими и не измотанными решениями. Данный тип усталости провоцирует нас на импульсивные покупки в супермаркетах. Рой Баумайстер также обнаружил связь силы воли с низким уровнем глюкозы. Глюкоза восстанавливает нашу способность принимать рациональные решения, поэтому, съев что-нибудь сладкое, мы чувствуем, что мозг начинает лучше работать.

Почему кто-то устает от принятия решений, а кто-то, несмотря на аналогичный распорядок дня, от этого не страдает?

Выходит, что если дневной запас решений ограничен, то их можно экономить. И если начинать делать это с утра, то в течение дня и вечером у нас останется больше ресурсов силы воли. Это поможет нам быть эффективнее и уделять время тому, что действительно важно. Способов экономии решений много, один из них — это утренний выбор одежды, который является одним из первых и базовых выборов дня. Известно, что Марк Цукерберг сократил свой гардероб до нескольких предметов одежды. А дизайнер Майкл Корс, который сам создает люксовые вещи, всегда появляется в одном и том же образе: в черном ансамбле из пиджака, футболки и джинсов. Причем вещей у него много, но все они темные и легко сочетаются между собой. В одном из интервью он сказал: «Жизнь очень насыщенна, и я, как дизайнер, провожу все свое время, думая о том, что носят другие люди. И последнее, о чем я хочу думать, — это то, что носить мне». Практически так же высказывался Марк Цукерберг: «Я хочу очистить свою жизнь, поэтому стараюсь принимать как можно меньше решений, если только они не касаются того, как я могу наилучшим образом послужить обществу. Если я трачу энергию на глупые и легкомысленные вещи, я чувствую, что не выполняю свою работу».

И еще несколько советов для экономии ежедневного запаса решений

Планируйте важные рабочие дела на утро, когда у вас полно сил. Вечер лучше посвятить отдыху, медитации и хобби.

Запишите в блокнот важные решения, которые вам нужно принять, и в течение одного или нескольких дней отмечайте плюсы и минусы того или иного варианта. Это занимает время, однако, когда подойдет момент принятия решения, у вас в голове уже будет сформирована четкая картина происходящего. Это поможет быстрее сделать выбор.

Планируйте рацион питания на предстоящую неделю заранее, в воскресенье. Это уже минус 3 выбора в день. Если вам всегда сложно решить, что приготовить на ужин, доверьтесь профессионалам (к примеру, воспользуйтесь сервисом по доставке продуктов для приготовления различных блюд).

Старайтесь по возможности «автоматизировать» вашу жизнь. Готовьтесь к завтрашнему дню прямо перед сном, чтобы сразу лечь спать и начать восполнять запас силы воли.