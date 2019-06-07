Как появились 7 народных примет, в которые мы верим, несмотря на отсутствие в них логики

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С детства от взрослых мы часто слышали фразы «Постучи по дереву», «Не свисти дома» и делали, как было велено. С возрастом приметы превратились в привычки, а о том, как они появились, мало кто знает до сих пор.

Многие склонны к суевериям неосознанно, и редакция AdMe.ru не исключение. Мы обратились к истокам и узнали несколько гипотез о происхождении этих «традиций».

1. Свист дома — к безденежью

Многие слышали в свой адрес фразу «Не свисти — денег не будет». В давние времена люди придавали большое значение стихиям. Наши предки ассоциировали свист с ветром. Они боялись урагана, так как он сносил ставни и крыши, сушил посевы. Это приводило к тратам и нужде. С тех пор имитировать ветер в доме считается дурной приметой. Существуют и другие трактовки этого суеверия: свист — признак бездельника; свист раздражает домового.

2. Одежда наизнанку — к перебранке

Примета, которая не сулит человеку удачи, звучит так: «Платье наизнанку — либо пьян, либо бит будешь». На Руси люди относились к одежде крайне бережно, так как она была очень дорогой и выполняла некую защитную функцию. Иногда на платьях вышивали узоры-обереги, которые оказывались «нерабочими», если одежда вывернута наизнанку.

3. Пятница 13-е — день несчастий

Все привыкли считать, что если 13-е число месяца выпадает на пятницу, быть беде. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому в пятницу 13-го следует избавить себя от каких-либо дел, будь то рабочие моменты или домашние хлопоты, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Самое популярное объяснение особого отношения ко «дню несчастий» связано с историей ордена тамплиеров. Именно в пятницу 13 октября 1307 года король Франции Филипп IV отдал приказ арестовать членов ордена. В медицине у боязни пятницы 13-го есть название — параскаведекатриафобия.

4. Скрещивание пальцев на удачу

Скрещенные пальцы — жест, знакомый каждому. Традиционно люди используют его, чтобы привлечь удачу, а иногда — чтобы не сдержать данное обещание. Считается, что если скрестить пальцы, говоря заведомую ложь, можно спасти себя от попадания в ад. Магическое свойство жеста приносить удачу или оправдывать ложь связано с верой в силу христианского креста. Исторически этот знак использовали верующие, чтобы узнавать друг друга во время гонений. Очевидно, с тех пор этой привычке присвоили иное значение.

5. Кроличья лапка на удачу

Конечно, сегодня вряд ли можно встретить человека, который носит кроличью лапку на шее. Если и есть те, кто верит в силу амулета, то они хранят его дома. Считается, что он приносит удачу, так как тесно связан с источником жизни — землей. Вера в чудодейственные свойства этого талисмана распространена во многих местах по всему миру. Предполагают, что традиция появилась в Европе около 600 г. до н. э. среди кельтов.

6. Девушкам нельзя садиться на угол стола

«Не ешь на углу стола — замуж не возьмут» — фраза, которую можно услышать от пожилых родственников во время семейного застолья. Примета появилась в далекие времена, когда в больших семьях все дети сидели по лавкам, а неудобное место на углу стола доставалось приемному ребенку. Впоследствии примета превратилась в суеверие, которое обозначает, что бесприданница не выйдет замуж и у нее не будет своего угла.

7. По чужому следу пройдешь — чужую судьбу подберешь

Со следами в русских суевериях все довольно-таки просто. На чужой след наступишь — чужую болезнь подберешь, а еще хуже — судьбу. В старину люди всерьез опасались, что чужие отпечатки ног на земле могут быть заговорены, ведь в давние времена верили в колдунов. Сегодня многие приметы кажутся нам глупыми и нелепыми, но несмотря на это, мы продолжаем в них верить в силу привычки.

Как вы думаете, на каком из поколений воспитание с суевериями закончится? Случался ли у вас опыт, когда какая-то примета сработала?