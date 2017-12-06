Как понять, что вы зависимы от любви и что с этим делать

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F63.9 — под таким номером любовь внесена в реестр заболеваний Всемирной организацией здравоохранения. Несколько лет назад эта новость облетела интернет и вызвала немало споров, но внезапно оказалась уткой. И все же есть такая любовь, которую очень хочется вылечить. Мы в AdMe.ru решили разобраться в вопросе, призвав на помощь ученых.

Влюбленность в звезду

Звездой может быть кто угодно: женатый друг, вокалист любимой группы, бывший муж и даже воображаемый герой. Но все они абсолютно недоступны, чем только подогревают интерес и заставляют томно вздыхать по вечерам. Бессонные ночи, чувство эйфории, взлеты и падения, замирание сердца от одного только взгляда. Не потому ли Скарлетт была так увлечена Эшли в «Унесенных ветром», а стеснительный Дастин был без ума от очаровательной Алексис в фильме «Девушка моего лучшего друга»?

Что делать? Профессор Хелен Фишер в конце 1990-х стала исследовать мозг влюбленных людей. В результате первых же экспериментов исследователи увидели картину, точно повторяющую кокаиновую абстиненцию. А еще активируется та часть мозга, которая отвечает за оценку ходов в азартных играх: при виде бывшего партнера человек бессознательно начинает вычислять, как бы его вернуть. Постарайтесь представить ваши отношения во всех красках, вплоть до совместного приготовления завтрака. Попытайтесь разрушить этот идеал. Осознайте тот факт, что ваш избранник — земной человек: он может храпеть, быть не в духе и страдать расстройством желудка. Подумайте, какие качества кажутся вам прекрасными в вашем любимом или любимой, и какими из них вы хотели бы обладать. Он творческий, красивый, легкий на подъем, умный, состоявшийся в своем деле, добрый? А можете ли вы развить какие-то из этих качеств в самом себе, чтобы не приходилось так отчаянно искать их в другом человеке?

Любовь как наркотик

Мы тянемся друг к другу, руководствуясь теми же самыми потребностями, которые заставляют одних людей пить, а других употреблять героин, говорят в своей книге «Любовная зависимость» Стентон Пил и Арчи Бродски. И этот вид аддикции, болезненной зависимости, столь же деструктивен и намного более распространен, чем другие. Вспомните, как отчаянно Алекс плела свои любовные интриги в киноленте «Одержимость». Или как Жульен и Софи в фильме «Влюбись в меня, если осмелишься» играли в «слабо — не слабо» и какие жестокие задания они давали друг другу!

Что делать? Видимо, в вашей жизни не хватает ярких ощущений. Советуем поискать другие источники драйва: сплав на байдарках, прыжок с тарзанкой, поход по горам. Можно начать и с менее радикальных методов. Измените своим привычкам: пойдите на работу новой дорогой, закажите незнакомое блюдо, на выходных отправьтесь в другой город. Источником ярких эмоций и впечатлений могут быть не только люди, но и новые места, события, вещи. Не стоит зацикливаться на том, кто не готов разделить с вами маленькие радости жизни или постоянно держит вас на краю пропасти.

Незавершенный гештальт

Гуру гештальт-подхода Фриц Перлз сформулировал свое видение причин человеческого счастья и несчастья так: главный источник, питающий невроз, — это незавершенный гештальт. Все мы любим завершенность, причем в отношениях тоже. И если любовная история оборвалась на самом интересном месте, то время от времени начинаешь представлять: «А что, если бы...» По этой причине Джей Гэтсби пытался вернуть любимую Дейзи. Вот только его избранница оказалась беспечной и легкомысленной.

Что делать? Разберитесь в своих желаниях, потребностях и приоритетах на сегодняшний день. Возможно, ваши детские мечты уже неактуальны. Избавиться от незавершенных переживаний в гештальт-терапии предлагают с помощью трех шагов: прощения, прощания и благодарности. Самый идеальный вариант — завершить и отпустить, как героиня Джулии Робертс в фильме «Свадьба моего лучшего друга».

Разрушительная любовь

Британский психолог Фрэнк Таллис в своей книге «Любовная болезнь: любовь как психическое расстройство» говорит о том, что покупка дорогущих подарков, мучительное ожидание телефонного звонка или письма, сверх обычного приподнятое настроение, завышенное чувство собственного достоинства, депрессия, навязчивые идеи, жалость по отношению к себе, бессонница и многое другое — это симптомы психического расстройства, имя которому влюбленность. Разве не так вела себя Анжелика в фильме «Любит — не любит»? Однако ни один психолог не отправит пациента к лечащему врачу или психиатру с диагнозом «любовь».

Что делать? Если отношения заставляют вас страдать, от них нужно избавляться. Не рубите сгоряча, попробуйте поговорить по душам, сходить к психологу, поделиться своими чувствами. Но если все испробовано, а вы чувствуете себя как муха в паутине, такие отношения нужно прекращать. Ради собственного душевного равновесия и счастья.

Эротическая любовь, любовь-мания, любовь-влечение

Это роковая, всепоглощающая страсть, которая поначалу вдохновляет, а потом разрушает человека. В поиске все более острых ощущений можно перейти все допустимые границы. Все стороны любовного четырехугольника в фильме «Близость» были по-своему несчастны, а безудержная страсть Конни к молодому любовнику в «Неверной» привела к трагическому финалу.

Что делать? В дневневосточном трактате «Ветки персика» есть удивительные слова: «Три источника имеют влечения человека: душу, разум и тело. Влечение души порождает дружбу. Влечение ума порождает уважение. Влечение тела порождает желание. Соединение трех влечений порождает любовь». Если чаша весов опасно наклонилась в одну из сторон, наполняйте другие сосуды. Пусть ваш избранник будет не только объектом вашей страсти, но и другом, и человеком, которым вы восхищаетесь. Только такие отношения будут по-настоящему гармоничными и счастливыми.

Желание абсолютного обладания

Порой любовь принимает поистине чудовищную форму: человек хочет полностью и безраздельно владеть другим и готов ради этого на все. Горькая ирония в том, что желания и чувства самого объекта страсти в расход не берутся. В фильме «Любимые» обиженная отказом пойти с ней на выпускной девушка похищает парня и на пару с безумным отцом жестоко пытает его, а Дженни в «Моей супербывшей» готова пустить в ход все свои сверхспособности, чтобы заполучить любимого.

Что делать? Если за отказ мы готовы уничтожить объект своей страсти, то это все что угодно, но только не любовь. Когда мы любим, мы желаем счастья своему избраннику. Повторяйте эти слова себе почаще, если в голову полезут опасные мысли. А если ситуация выходит из-под контроля — не стесняйтесь попросить помощи у специалиста.

А как вы считаете, можно ли назвать любовь болезнью, и если да, какие «лекарства» вы прописали бы «пациенту»? Делитесь в комментариях.