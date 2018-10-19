Явные признаки того, что вы уже стали жертвой семейного насилия. И рукоприкладство тут ни при чем

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С одной стороны, все понимают, что человека нельзя бить, унижать, оскорблять. С другой стороны, когда вы оказываетесь в сети тонких манипулятивных техник, вы можете не осознавать, что именно вас методично унижают и смешивают с грязью. Также трудно представить, что насильственное поведение исходит от вашего любимого человека .

О том, что насилие может не выражаться физически, часто забывают. Психологическим насилием принято считать те ситуации, когда один человек в отношениях контролирует жизнь другого человека, чтобы извратить его чувство реальности и восприятие происходящего. Часто оно направлено на эмоции: жертва отдаляется от собственных переживаний и фокусируется на исполнении желаний абьюзера — человека, склонного к жестокости и манипуляциям.

Психологическое насилие наносит серьезный ущерб самоуважению, вселяет чувство вины и беспомощности. Заметить, что вы или ваш близкий страдаете от психологического насилия, трудно, потому что далеко не все сразу признаются себе, что что-то идет не так.

Абьюзером может быть человек любого пола и возраста, а их стратегии бывают самими разными. Психологи и сотрудники кризисных центров советуют отнестись серьезно к любым беспокойным мыслям и чувствам. Мы в AdMe.ru подготовили список тревожных «звоночков», и если какие-то пункты вызывают у вас сильный эмоциональный отклик, значит, с вашими отношениями не все в порядке.