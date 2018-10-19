Явные признаки того, что вы уже стали жертвой семейного насилия. И рукоприкладство тут ни при чем
С одной стороны, все понимают, что человека нельзя бить, унижать, оскорблять. С другой стороны, когда вы оказываетесь в сети тонких манипулятивных техник, вы можете не осознавать, что именно вас методично унижают и смешивают с грязью. Также трудно представить, что насильственное поведение исходит от вашего любимого человека.
О том, что насилие может не выражаться физически, часто забывают. Психологическим насилием принято считать те ситуации, когда один человек в отношениях контролирует жизнь другого человека, чтобы извратить его чувство реальности и восприятие происходящего. Часто оно направлено на эмоции: жертва отдаляется от собственных переживаний и фокусируется на исполнении желаний абьюзера — человека, склонного к жестокости и манипуляциям.
Психологическое насилие наносит серьезный ущерб самоуважению, вселяет чувство вины и беспомощности. Заметить, что вы или ваш близкий страдаете от психологического насилия, трудно, потому что далеко не все сразу признаются себе, что что-то идет не так.
Абьюзером может быть человек любого пола и возраста, а их стратегии бывают самими разными. Психологи и сотрудники кризисных центров советуют отнестись серьезно к любым беспокойным мыслям и чувствам. Мы в AdMe.ru подготовили список тревожных «звоночков», и если какие-то пункты вызывают у вас сильный эмоциональный отклик, значит, с вашими отношениями не все в порядке.
Вы столкнулись с психологическим насилием, если вы:
- Чувствуете, что вам нужно что-то скрывать от партнера.
- Чувствуете тревогу, апатию, подавленность, но не можете найти их причину.
- Считаете себя некрасивым / некрасивой, если выглядите не так, как хочет партнер.
- Считаете, что ни с одним делом не справитесь в одиночку.
- Видите ярко выраженную закономерность в отношениях: «все плохо» — «все отлично».
- Вам кажется, что скандалы возникают на пустом месте, но вы все равно чувствуете вину.
- Боитесь делиться секретами и переживаниями, потому что знаете, что ваш партнер не сохранит их в тайне.
- Делаете что-то только для того, чтобы получить одобрение вашего партнера.
- Верите, что, кроме нынешнего партнера, вы никому не нужны.
- Отказываетесь от желаний и потребностей, чтобы было хорошо партнеру.
- Верите, что вы провинились и должны понести наказание.
- Стали меньше общаться с друзьями и семьей.
- Начинаете говорить о важной проблеме, но разговор всегда прерывается или кончается ничем.
Вы столкнулись с психологическим насилием, если ваш партнер:
- Часто использует покровительственный тон, за которым скрыты оскорбления («Ты просто не сможешь этого понять», «Нет карьерного роста? Просто не всем дано»).
- Обесценивает ваши достижения («Так каждый сможет»).
- Критикует ваши желания и мечты. Не пытается исполнить ваши просьбы. Минимизация — очень тонкая манипуляция, направленная на то, чтобы вы чувствовали свои переживания преувеличенными, чтобы количество ваших потребностей снизилось и вы ощущали себя «маленьким человеком», ничтожеством.
- Рассказывает, что окружающие думают о вас плохо и говорят гадости за спиной.
- Выходит из себя, когда вы не исполняете его поручения (принести чай, приготовить обед).
- Может часами и сутками не разговаривать с вами.
- Распоряжается в одиночку семейными финансами, решает, что вам купить.
- Обидевшись, может лишить вас денег, свободы, физической близости.
- Контролирует то, как вы одеваетесь, куда и с кем идете.
- Отпускает в ваш адрес шуточки, от которых вам становится не по себе.
- После ваших посиделок с друзьями объясняет, где вы вели себя неправильно.
- Ставит ультиматумы: «Если ты не сделаешь это, то я...».
- Создает условия своей любви: «Я люблю тебя, но...».
- Если вы обижаетесь, он обижается в ответ, потому что многие абьюзеры пытаются выглядеть как жертва и требуют к себе повышенного внимания.
- Обвиняет вас в своих неудачах, мелких и крупных («Я забыл / забыла зонт, потому что ты мне не напомнила / напомнил»).
- Обвиняет вас в том, чего вы не делали.
- Обидно оскорбляет вас, когда вы наедине, а на людях вы — идеальная пара.
- Любые ваши недостатки возводит в крайнюю степень (если вы пару пар опоздали, будет говорить, что вы опаздываете всегда).
Что делать в певую очередь
Некоторые абьюзеры кажутся в начале отношений вежливыми и заботливыми, но затем открывают истинное лицо. Поэтому важно не держаться за прошлое и понимать, что человека изменить практически невозможно.
Если вы оказались в ситуации психологического насилия, то в первую очередь сбросьте с себя вину и ответственность за все беды партнера. Если агрессивное поведение партнера продолжается давно, доверяйте своим инстинктам и обратитесь за поддержкой к друзьям, родственникам, в кризисные центры (небольшой список здесь). Постарайтесь не обращать внимания на угрозы причинить вред вам или себе, не верьте обещаниям измениться. Более подробную инструкцию можно прочитать здесь или здесь.
Можете ли вы поделиться советами, как выбраться из трудной ситуации?