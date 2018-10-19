Как понять, что внутренний голос неправ и только мешает нормальной жизни

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Карлос Кастанеда, конечно, имеет неоднозначную репутацию из-за своей любви к астральным путешествиям. Но когда дело касается земных вещей, он показывает себя хорошим психологом. Он ввел в обиход термин «внутренний диалог» в значении инструмента для восприятия картины мира. Но любой разговор с самим собой опасен: увлекшись им, человек убеждается, что воспринимаемый им мир неизменен и окончателен. В своей книге «Колесо Времени» Кастанеда пишет: «Мы непрерывно разговариваем с собой о нашем мире. Фактически, мы создаем наш мир своим внутренним диалогом». В результате мы строим иллюзорный мир, в котором наше субъективное восприятие действительности слишком заигрывается. Мы ожидаем от реальности одного, а получаем другое, чему очень удивляемся. Поэтому важно вовремя прекратить разговоры с самим собой, чтобы увидеть мир таким, какой он есть на самом деле.

Мы в AdMe.ru предлагаем каждому взглянуть в глаза самым частым заблуждениям, которые диктует нам внутренний голос, и рассказываем, как научиться перенаправлять свои установки в нужное русло.

1. «У меня все хорошо»

Одно дело сказать себе: «Я потерпел неудачу, но я преодолею это». Совсем другое — говорить, что все в порядке, когда это не так. Мы оказываем своему мозгу медвежью услугу: поскольку установка «у меня все хорошо» не стимулирует его к поиску выхода из неблагоприятной ситуации, он его и не ищет. Решение проблемы откладывается, и это может длиться вечно. Важно как можно раньше распознать самообман и перестать им заниматься. Идеология позитивного мышления сегодня находит все больше противников. Например, американская активистка и публицист Барбара Эренрейх в своей книге «Улыбайся или умри» раскладывает по полочкам все подводные камни ложного оптимизма. Ее примеры, основанные на реальном жизненном опыте, помогут осознать, почему быть реалистом гораздо полезнее и правильнее.

2. «Успех — это лишь везение и стечение обстоятельств»

Гораздо проще корить судьбу за то, что вам не повезло в жизни, чем добиваться успеха и признания на профессиональном поприще. Многие склонны думать, что люди, достигшие значительных высот в той или иной области, — баловни судьбы, дети богатых родителей, приятели влиятельных людей, победители лотереи. Словом, те, кому просто подвернулась удача, кому не пришлось делать ничего особенного, чтобы добиться своего положения. Убеждать себя в этом приятнее и проще, чем добиваться поставленных целей. Такие установки буквально отравляют нашу жизнь: они топят нас в болоте вечного бездействия и жалости к себе. Подобные мысли нужно гнать прочь, ведь истина состоит в том, что успех — это результат усердной работы над собой, длительного и непрерывного труда.

3. «Это будет легко!»

Еще одна вредная установка, постоянно сбивающая нас с толку. Главная ошибка при планировании любого дела — недооценить всю сложность предстоящей работы. Многие задачи при ближайшем рассмотрении оказываются многосоставными, и выполнение каждого отдельного элемента требует больших затрат времени и сил. Чтобы всегда отлично справляться с любыми задачами, нужно каждую из них (даже очевидно простую) оценивать как сложную. Следует всегда подходить к делу ответственно, тщательно планировать, рассчитывать время с запасом.

4. «Богатый человек не может быть духовно развитым»

В кино и книгах главным злодеем часто оказывается бездушный богатей, а положительный герой обязательно беден, но душа его прекрасна. От «Приключений Буратино» до историй о Джеймсе Бонде: с малых лет и на протяжении всей жизни человек получает ложную установку, которая гласит, что деньги — это плохо, а тот, у кого их много, обязательно глуп, коварен и духовно неполноценен. Часто к этой установке добавляется еще одна: богатый — значит украл. Никто не хочет, чтобы о нем так думали, и из этих соображений некоторым удобнее оставаться бедными и говорить «зато мы люди честные». В действительности все обстоит иначе. Если говорить о духовном развитии, то деньги как раз открывают к нему дорогу. Деньги — это свобода, а значит, и свободное время. Отсутствие денег погружает человека в массу бытовых проблем, провоцирует негативные эмоции, которые как раз блокируют духовное развитие. Поэтому всем «бедным, но честным» нужно перестать заблуждаться на этот счет и заняться улучшением своего материального благосостояния.

5. «Так всегда было, я не смогу ничего изменить»

Очень удобная позиция для ленивых — убеждать всех вокруг, и в первую очередь себя, в том, что в этой жизни невозможно что-то изменить. Действительно, так было всегда: находились и те, кому проще разглагольствовать, и те, кто не боится бороться за лучшую жизнь. Свидетельства того, что все вокруг постоянно меняется, встречают нас на каждом шагу: к примеру, развитие технологий, которые делают нашу жизнь проще, приятнее и интереснее день ото дня. Что же мешает вам проживать каждый день по-новому, не так, как предыдущий? Психологи называют это синдромом выученной беспомощности. И правда заключается в том, что многие люди страдают от этого, сами того не замечая. Есть масса методов борьбы с этой вредной привычкой. А начать надо с малого: нащупайте сферу своего влияния, сделайте упор на те аспекты своей деятельности, в которых вы убедительны. И тогда любая проблема, будь она в профессиональной или личной сфере вашей жизни, обязательно будет решена.

6. «Люди не меняются»

В жизни есть масса доказательств того, что люди могут меняться и делают это постоянно. Взять, к примеру, Коннер Ренш (Conner Rensch), которая долгие годы жила с ожирением, но в какой-то момент взяла себя в руки, преобразилась до неузнаваемости и даже отважилась поучаствовать в конкурсе красоты. Или Аннабель Дэвис, которая сломала все стереотипы и стала моделью и актрисой в 60 лет, когда после выхода на пенсию не захотела сидеть без дела. Таких примеров по всему миру можно набрать сотни тысяч. В любом возрасте, при любом социальном статусе и состоянии здоровья люди меняются к лучшему. Но происходит это только тогда, когда они того хотят и готовы рисковать, идти на жертвы.

7. «Сегодня я в плохой форме, завтра я смогу лучше»

Каждый человек имеет ровно то, что он заслужил (заработал, добился и так далее). Иными словами, то самое «завтра» не наступит, пока человек не изменит эту свою «плохую форму», будь то физическая, ментальная или любая другая. А еще проблема многих состоит в том, что они любят планировать свою жизнь, откладывая непосредственный процесс бытия на потом. Таким людям нужно срочно прекращать утопать в списках дел, начинать рисковать и, наконец, добиваться своих целей. А еще можно начать жить в режиме импровизации. Патрисия Мэдсон, преподаватель актерского мастерства в Стэнфорде, уверена, что умение импровизировать поможет любому человеку правильно проживать свою жизнь и разрешать любые проблемы: от конфликтов на работе до сложностей в воспитании детей. Суть этой системы заключается в простых правилах, которые помогут оживить повседневную рутину: не бояться пробовать новое и обязательно ошибаться, почаще перемещаться в пространстве, меньше планировать и больше действовать спонтанно.

8. «Все подумают, что я...»

Большинству из нас с детства внушали, что вести себя надо так, чтобы никто ничего плохого не подумал. Это убеждение тянется за нами всю жизнь, однако вечно оглядываться на мнение окружающих бессмысленно. Когда кто-то думает о вас плохо, вас не должны волновать причины такого явления: они просто не имеют значения. Если вы уверены, что все делаете правильно и всегда честны, в том числе и с самим собой, то все отлично, кто бы что ни думал и ни говорил. Избавиться от давней привычки нелегко. Но стоит потрудиться над этим ради своего же блага. Например, научиться быть убедительным: когда вы верите во все, что делаете, вас уж точно не интересует мнение окружающих. Наоборот, это им важно ваше мнение.