Как понять, что ваша подруга влюбилась в абьюзера, и чем ей можно помочь

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Мужчина вашей подруги плохо обращается с нею и контролирует каждый шаг. Вы отчетливо понимаете, что ситуацию можно описать словом «абьюз», но сомневаетесь: ваше ли это дело — вмешиваться в чужие отношения? Ответ — да, потому что тактичная и аккуратная помощь близкому человеку может спасти не только его психическое здоровье, но даже жизнь. Кроме того, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, и разбираться в теме стоит. Как знать, вдруг лично вам когда-нибудь понадобится эта информация.

Мы в AdMe.ru попытались выяснить, почему так трудно противостоять абьюзеру и что нужно делать, если ваша подруга прямо сейчас находится в этой непростой ситуации.

На что стоит обратить внимание?

Возможно, вы заметили, что телефонные разговоры с нею стали реже, во время них она старается говорить негромко или отделывается короткими фразами. Как вариант, внешний вид и привычки вашей подруги претерпели изменения, и объяснение здесь простое: «Ему так нравится». А если звучат фразы вроде «Только не говори ему, что я...», то вот он, повод взять ситуацию под «дружеский контроль». Какой выглядит ваша подруга: встревоженной, напуганной, напряженной? Свое беспокойство она может попытаться скрыть под маской уверенности и безмятежности. Не торопитесь обижаться на нее за неискренность: когда ситуация разрешится, ваши отношения только улучшатся. А сейчас для вас главное — не наломать дров в процессе.

Каким бывает насилие?

Абьюз (англ. abuse) буквально означает злоупотребление, плохое обращение. Такое воздействие имеет несколько вариантов: физическое и психологическое (или эмоциональное). Физическое насилие — это любое умышленное действие, в результате которого другому человеку или животному наносятся травмы. Психологическое насилие — это воздействие, приводящее к психологической травме, в том числе к тревожности, депрессии и посттравматическому стрессовому расстройству. В отличие от физического насилия, единичный инцидент не является эмоциональным насилием. Для этого вида абьюза характерна систематичность. И если физический абьюз распознать несложно, то психологический трудноуловим для неопытного глаза. Шкала конфликтных тактик (CTS) выделяет следующие категории эмоционального насилия: вербальная агрессия (например, высказывания, имеющие целью вызвать у человека обиду или раздражение, постоянная критика, преуменьшение способностей человека, оскорбления, угрозы, газлайтинг — отрицание фактов насилия в прошлом);

доминантное поведение (например, ограничение общения человека с его родственниками, уничтожение личных вещей партнера);

проявления ревности (например, обвинения в супружеской неверности).

Как понять, что это абьюз, а не временные проблемы?

Обычно отношения с абьюзером начинаются прекрасно: он создает комфортные и приятные условия для жертвы и даже возводит ее на пьедестал обожания. Но это ловушка: через некоторое время запускается цикл насилия. Теорию о нем еще в 1979 году разработала американский психолог Ленор Эдна Уолкер. Суть теории в том, что существуют токсичные отношения, в которых один из партнеров раз за разом совершает насилие, а другому достается роль жертвы. Этот вид отношений включает в себя 4 этапа, которые, повторяясь в определенном порядке, образуют неразрывный цикл. 1-й этап — нарастание напряжения. Тот, кто выступает в роли обидчика, какое-то время ходит раздраженный. Жертва может действовать по 2 сценариям: либо попытаться уменьшить градус закипания, став послушной и внимательной, либо спровоцировать взрыв.

2-й этап — ссора. В этот момент и происходит сам абьюз — эмоциональный или физический. Злость, унижение, устрашение партнера. 3-й этап — примирение. Абьюзер может испытывать угрызения совести, чувство вины или страх, что жертва уйдет или вызовет полицию. Он всеми способами пытается задобрить ее: заботится, ухаживает, умоляет о прощении. 4-й этап — «медовый месяц». Все забывают о конфликте и налаживают ровные, спокойные отношения, пока не наступает время возвращения 1-го этапа. Проще говоря, для абьюзера характерна цикличная смена настроения, и конца этим сменам не предвидится.

Характерные признаки абьюзера

Главный показатель — непредсказуемость в поведении. Секунду назад все было спокойно, и вдруг взрыв: наезд на повышенных тонах, внезапная критика, замечания. В итоге женщина живет в постоянном напряжении: боится сказать или сделать что-нибудь неправильно. Частая практика для абьюзеров — изолировать жертву от окружающего мира. Манипулятор нелестно отзывается о друзьях и подругах своей второй половины, настраивает ее против родных и близких и все это сдабривает фразами типа «Кроме меня ты никому не нужна». Помимо изоляции в ход идет и откровенное пренебрежение ее интересами и жизнью, начиная с «Ты устала? С чего вдруг? Ты ведь ничего не делала!» и заканчивая «Твоя работа — для тупых».

Каждый человек время от времени ведет себя неприятно. Он может нагрубить, раскритиковать внешность или поступок, заставить партнера сомневаться в себе, но только абьюзер делает это снова и снова. А если удается подловить его, притворяется, что все в порядке. Также стоит насторожиться, когда в отношениях присутствуют тотальный контроль и нешуточная ревность. Если муж или бойфренд читает или порывается прочесть переписку вашей подруги, требует пароль от соцсетей, контролирует маршрут передвижений и действия — это вовсе не невинная случайность. Важно помнить, что мужчины, склонные к абьюзу, необязательно выглядят чудовищами. Подавляющее большинство — довольно приятные в общении и производят исключительно хорошее впечатление.

Как помочь подруге?

Важно понимать, что хоть жертва абьюза и испытывает напряжение, но до осознания того, что она находится в разрушительных отношениях, может быть далеко. Поэтому не ждите, когда ее озарит, а деликатно начните разговор сами. Уточните, не случилось ли что-то огорчившее ее. Если в порыве откровенности подруга вдруг доверится вам, постарайтесь внимательно выслушать ее. И главное, не говорите, что она сама виновата в сложившейся ситуации. Вы очень поможете своей подруге, если объясните, что она хороший и, очевидно, сердечный человек и совершенно не виновата в неадекватном поведении своего партнера. Просто в ее жизни появился тот, кто без зазрения совести пользуется таким добрым отношением к себе. Поддержите любое ее решение, даже если оно вам не понравится. Допустим, подруга скажет, что не может так просто взять и порвать отношения. Не осуждайте. Просто будьте рядом. Скажите ей, что она не одинока и много женщин проходило через подобное. Подчеркните, что вы по-прежнему на ее стороне. Не играйте в психолога. Даже если вы считаете себя достаточно подкованной в теме абьюза, оставьте это профессионалам. Посоветуйте подруге хорошего специалиста, если понадобится, устройте ей встречу с ним. Снабдите подругу полезными контактами. Часто пострадавшим от насилия проще рассказать все посторонним людям, а не друзьям. Если ваша подруга упрямо все отрицает, просто вручите ей список телефонов службы доверия. Скажите, что это на всякий случай, чтобы вам было спокойнее. Даже если она демонстративно отмахнется от такой помощи, дескать, нет нужды, то вряд ли удалит номера.

Самое главное — не пытайтесь настроить подругу против партнера. Сейчас она чувствует, что бесконечно виновата перед ним за собственную неидеальность. Все нападки на себя абьюзер может потом использовать в своих манипуляциях, чтобы подорвать доверие подруги к вам. А она захочет защитить отношения любой ценой, ведь это реальный способ доказать мужчине свою любовь. Поэтому не требуйте немедленно его бросить, не угрожайте «разобраться с ним» или «сообщить куда следует». Зато чаще говорите с подругой о ее правах: что она имеет право на свободное время, когда ей это удобно, имеет право общаться с теми, с кем ей интересно, что у нее должна быть частная жизнь, а манипуляции, насилие, издевательские шутки и угрозы — это вовсе не признаки любви.

Приходилось ли вам сталкиваться с абьюзом или помогать тем, кто переживает насилие в отношениях?