Как понять, что психику нужно срочно подлатать

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Крыша едет, рассудок теряется, нервишки шалят — так мы периодически характеризуем свое душевное здоровье. Согласно публикациям ВОЗ, границы психической «нормальности» размыты. Так что все люди хоть иногда бывают... тронутыми: эмоциональными и физическими перегрузками, тревогой, ответственностью. Вопрос лишь в степени запущенности проблемы. Чтобы вовремя купировать желание убивать соседей и коллег серьезное расстройство, нужно реагировать на сигналы организма. Их мы и перечислим, опираясь на мнение профессора Шахрама Хешмата (Shahram Heshmat) и психотерапевта Ф. Дианы Барт (F. Diane Barth). А еще в статье спрятан стишок-«пирожок» о невозмутимости и высокой самооценке. Если не найдете его сами, подсказка появится в конце статьи.

Обсуждая признаки проблем, AdMe.ru обычно предлагает варианты их решения. Но не сегодня. Мы не знаем, насколько ярко у читателя проявляются «неполадки». Советы в стиле «высыпайтесь, улыбайтесь, не спорьте с дураками» актуальны всегда. Ну а слишком буйных тараканов в голове должен укрощать специалист. Давайте же выясним, как психика подает сигнал SOS.

1. Вокруг стало слишком много придурков

В похожих статьях употребляют формулировку «появилась раздражительность». Вот только есть одна загвоздка: люди редко признают, что превратились в атомный реактор. Значит, опишем ситуацию другими словами. Усиливается ощущение, будто окружающие портят вам жизнь. Они издают неприятные звуки, оскверняют чувство прекрасного и мешают передвижению. Даже кот знает, как быстро призыв «иди сюда, мой мягкий пончик» сменяется гневным «не путайся под ногами, скотина шерстяная». При этом ваши ежедневные маршруты, распорядок дня, место работы радикально не менялись. Вывод: набор недостатков у людей (и у обиженного кота), скорее всего, остался прежним. Все дело в вашем восприятии.

2. Давние события и диалоги постоянно прокручиваются в мыслях

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Допустим, в кофейне вы согрешили, заказав экспрессо. Вместо чашечки бодрящего напитка бариста выдал порцию язвительных комментариев. К диалогу подключились другие посетители, разделившись на 2 лагеря. Но вдруг в поисках справедливости вы согрешили еще раз, назвав бариста РАБустой. Маховик запущен. Сценаристы «Игры престолов», окажись рядом, могли бы вдохновиться еще на пару сезонов. Мы верим, что вы заказали бы эспрессо, сообщив бариста свой любимый сорт арабики. Пример был шуточный, но в реальной жизни случаются не менее драматичные ситуации. Как вы реагируете на них? Вариант первый — нормальный. Вы делитесь впечатлениями с друзьями, делаете выводы. В душе недолго бурлит обида, после чего файл «Инцидент № 308» память отправляет на дальнюю полку архива.

Вы делитесь впечатлениями с друзьями, делаете выводы. В душе недолго бурлит обида, после чего файл «Инцидент № 308» память отправляет на дальнюю полку архива. Вариант второй — нежелательный. «Инцидент № 308» вместе с похожими файлами открывается почти каждый день. С обидчиками ведутся диалоги, фантазия предлагает изощренные сцены возмездия. Впрочем, это уже спойлер эпизода «USS Каллистер» сериала «Черное зеркало». Мораль: между самоанализом и навязчивыми воспоминаниями есть разница. И заметить ее нужно вовремя.

3. У собеседников проявляется тугоухость

Дикция — индикатор эмоционального состояния. Стресс покушается на голосовой аппарат с таким же усердием, как кот на елочную гирлянду. Влияние стресс-факторов более заметно, если дикция изначально далека от идеала. У человека появляется ощущение, будто голосовые связки превратились в малоподвижный комок, а «регулятор громкости» вышел из строя. Конечно, удержать контроль над дикцией не всегда легко. Например, во время редких публичных выступлений, выбивающих из колеи диалогов или внезапной встречи с Райаном Гослингом в овощном магазине. В таких ситуациях можно не удивляться дрожащему голосу. Другое дело, когда проблемы возникают в повседневном общении. Тревогу стоит бить, если окружающим все чаще приходится участвовать в игре «Угадай слово».

4. Кажется, что весь мир только тем и занят, что вас оценивает

Настораживающие мысли: каждый человек на улице норовит выставить вам баллы за технику и артистизм внешний вид и поведение. Что на самом деле? Люди разглядывают друг друга ради новых впечатлений, иначе по дороге на работу и обратно можно сойти с ума от скуки. И окружающие предметы тоже будут «ощупаны» взглядом (реклама не зря добралась до каждого уголка). Посмотрели на кого-то / что-то, на секунду задумались и переместили внимание на другой объект — обычная схема. Бывают исключения. Например, если вы привыкли гулять в костюме единорога-пришельца. Вывод: чудачества повышают шансы стать объектом обсуждений. А вот для рядовых ситуаций постоянное ожидание оценок «жюри» — нехороший знак.

5. Личное общение с людьми требует самоконтроля

В общественных местах мышцы и конечности будто выходят из-под контроля. Кажется, что движения стали неловкими и окружающие вот-вот получат повод для смеха. Обычные действия превращаются в пытку. Например, прием пищи в кафе. Не удается сосредоточиться на своих мыслях или беседе, отправляя в рот кусочки пиццы «на автопилоте». Мозг мечется между несколькими режимами: «Грациозно жевать», «Контролировать мимику», «Не терять нить разговора». Знакомые ситуации? Значит, тревога получила слишком много власти над мыслями.

6. Невозможно просто «потупить» и расслабиться

Сил на трудовые подвиги не осталось. Хочется отдохнуть и отвлечься от бытовых хлопот. Увы, мозг не дает телу расслабиться. В голове мелькают мысли: «Надо срочно что-то делать! Пора куда-то бежать!» Куда и зачем — непонятно. Речь идет о моторном напряжении. Суетливость, которая проявляется слишком долго, может оказаться симптомом тревожного расстройства.

7. Жизнь постоянно отравляет назойливое «а вдруг?»

Богатое воображение может перейти на темную сторону. Мы говорим о ситуациях, когда оно беспричинно выдает пугающие сюжеты. Все-таки готовность к непредвиденным трудностям и постоянное ожидание бедствий — понятия разные.

8. Любой разговор направлен в пессимистичное русло

Человек не всегда может излучать оптимизм. Конечно, малоприятные события перетягивают на себя внимание и заставляют фокусироваться на больных темах. А вот хроническая привычка жаловаться на жизнь выходит за пределы нормы. Желание «напессимистничать» в любой беседе лучше распознать добровольно. Подумайте, насколько быстро вы переходите от вопроса «Как дела?» к обсуждению вселенской несправедливости.

9. «Оберегающие» ритуалы изматывают

Суеверия — тема многогранная, поэтому сейчас мы на нее не посягаем. Вопрос в том, насколько вы зависимы от «оберегающих» ритуалов и талисманов. Например, у многих людей есть так называемая счастливая вещь, якобы привлекающая удачу. Одно дело — воспринимать ее как дополнительный аргумент в пользу хорошего настроения. Другое — верить, что без талисмана вы обречены на провал. Иногда желание контролировать свою жизнь при помощи ритуалов приобретает тяжелую форму. Будничные задачи провоцируют сбой «бортового компьютера». Нельзя просто так поставить чашку на стол, закрыть дверь, одеться и т. д. Между тревогой (Т.) и здравомыслием (З.) завязывается диалог: Т.: «Надо повторить действие». З.: «Еще раз поставить чашку на стол? Странно...» Т.: «Задание выполнено неидеально. Если не исправиться, произойдет что-то плохое». Страх превращает человека в морального заложника и заставляет повторять странные ритуалы. Для таких ситуаций актуальны термины «компульсия» и «ОКР».

10. Появляется все больше людей, которым сложно угодить

Если вокруг все больше людей, чьи ожидания вы не оправдываете, задумайтесь о причинах: Ваши промахи очевидны. Например, вы готовите особые салаты для дяди-вегетарианца, маскируя в них мясо. Или дарите сестре пуховую подушку, зная о ее аллергии. Ну что сказать... Пересмотрите свои привычки. И держите свиной окорок подальше от дяди. Вы не можете защитить личные границы. Дверь в вашу жизнь постоянно распахнута. Во-первых, любопытные носы не позволяют ее закрыть. Во-вторых, к вам зачастили эксперты со своим «я знаю, как надо» и страдальцы, которым нужна помощь. Последних манит вывеска «Бюро дармовых услуг». Почему она появилась? Все дело в навязанном чувстве долга, вины и страхе получить статус «нехороший человек». Мы обещали обойтись без рекомендаций, но в этом пункте сделаем исключение. Вот вам для начала порция горькой правды: всем экспертам и настырным страдальцам нельзя угодить. Наступит момент, когда вы не сможете одновременно поставить клизму кошке тети Клавы и соорудить для племянницы костюм Дейенерис. Одна сторона все равно вас проклянет останется обиженной. Следуя советам психологов, вытащите из закромов души свои желания, смахните с них пыль и поставьте на передний план. А что делать с «ценным» мнением окружающих? Графическая инструкция дана чуть выше.

Есть и другие настораживающие симптомы. Вот только иллюстратор не одобряет рабство, а корректоры не соглашались проверять диссертацию. Но вдруг пропущено что-то крайне важное? Посмотрите на свои руки, теперь на клавиатуру — природа подскажет, как действовать дальше.

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