8 видов бардака в квартире, которые укажут на комплексы человека

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На что вы обращаете внимание, когда приходите в гости к другу или знакомому? Одни оценивают интерьер и декор, другие отмечают, какие книги стоят на полках (и стоят ли), а третьи играют с милым хозяйским питомцем. Мало кто акцентируется на беспорядке, а ведь он может многое рассказать о человеке и даже выдать его комплексы.

AdMe.ru при участии клинического психолога Арины Аксеновой и с помощью специализированных изданий проанализировал, о чем может говорить бардак в разных частях квартиры и не только. Но имейте в виду, что делать заключение о психологических проблемах только на основании расположения предметов в комнате нельзя.

1. Прихожая

Беспорядок около входной двери или в прихожей часто скрывает боязнь общения: оставляя сумки, пакеты, зонты и другие вещи в этой части квартиры, человек как бы отгораживается от других. Такой личности трудно знакомиться с новыми людьми, а большие компании вызывают у нее дискомфорт. Это также может говорить о хронической усталости и желании поскорее сбросить груз забот и отдохнуть.

2. Кухня

Горы немытой посуды, грязный гарнитур укажут на расшатанные нервы и эмоционально нестабильное состояние. Возможно, жилец квартиры с загроможденной кухней страдает от тревожных мыслей или депрессии. В последнем случае человеку приходится постоянно пересиливать себя, чтобы совершить простейшие действия вроде похода в душ или мытья посуды. Другой вариант — грязнуля отличается самовлюбленностью и легкомыслием: между «надо» и «хочу» он выбирает второе (поэтому и оставляет мытье посуды до лучших времен). Зачастую такие люди живут сегодняшним днем.

3. Полки в столе

Хаос и мусор на полках стола при внешней аккуратности квартиры с головой выдают перфекциониста. Заметили такое за своим другом? Скорее всего, он стремится нравиться всем и сделать все идеально. Может быть, у этого человека нереалистичные ожидания, которые заставляют его злиться, когда они не оправдываются.

4. Письменный стол

Заставленный множеством вещей стол может указывать как на творческие предпосылки в человеке, так и на инфантилизм и стремление отложить дела на потом. Стол, на котором каждая вещь на своем месте или все они сгруппированы по какому-либо признаку (цвету, размеру, форме и т. д.) с большой долей вероятности говорит об эпилептоидном типе личности. Этот человек обычно скрупулезен, привык все раскладывать по полочкам. Разложенные по цветам вещи могут говорить о тревожности и стремлении все контролировать.

5. Кровать

Человек, чья кровать напоминает свалку одежды, косметики, книг или грязной посуды, столкнулся с трудностями в личной жизни. Это может говорить о размолвке или ссоре с любимым: у человека развиваются вредные привычки (в том числе мусорить на кровати) как способ отвлечься от проблем в личной жизни. Кроме того, так может проявлять себя и одиночка, жаждущий отношений. А спальное место захламляется потому, что оно не воспринимается как нечто романтическое.

6. Окна и подоконники

Пыль на подоконниках и грязные окна как будто создают невидимую защиту между живущим в квартире и миром. Отсутствие желания устранить эту преграду может говорить либо о депрессии, либо о нежелании смотреть в будущее. Такие люди нередко живут прошлым, зато оказываются тонко чувствующими натурами и интересными собеседниками.

7. Балкон / гараж

У многих жителей постсоветского пространства балконы и гаражи завалены ненужными вещами. Это говорит о страхах: после поствоенного советского времени человек привык, что все в дефиците, можно остаться без куска хлеба. Поэтому складирование старого хлама помогает ему справляться с фобиями, страхами и дает иллюзию безопасности. Проблемы с избавлением от старых вещей — показатель тревожности, сложности с принятием решений. Скорее всего, это личность невротического склада.

8. Квартира в целом

Когда человек устраивает помойку там, где ей не место — под кроватью, за диваном или тумбочкой, в углу, он сильно зависит от мнения окружающих. Квартира в целом чистая и прибранная, но на стуле постоянно висит пара футболок? Выстиранные вещи никак не могут попасть в шкаф на протяжении нескольких дней? Откладывание рутинных дел на потом может быть одним из проявлений пассивной агрессии. Поэтому причина беспорядка — гнев, который человек хочет в себе подавить. Захламленность отдельных мест — показатель ригидности, то есть неспособности адаптироваться к ситуации. Если человек хранит ненужные вещи, он не умеет отпускать ситуацию и живет в прошлом. Это же может указывать на слабую волю и трудности с целеполаганием, как и отсутствие минимального ремонта.

Бонус: помогает ли уборка решить проблемы?

Механические действия (мытье посуды, окон, разбор вещей) отдаляют от переживаний, с которыми не хочется соприкасаться. Это конструктивный способ справляться с трудными ситуациями, если подходить осознанно и контролировать позывы к уборке. Надо понимать, что внутренние проблемы и конфликты после уборки никуда не исчезают — это способ справиться с ними здесь и сейчас, отодвинуть реальное решение проблемы в долгий ящик. Если же уборка происходит в 2 часа ночи или одни и те же ритуалы повторяются изо дня в день, то подобные компульсивные «намывания» квартиры говорят о тревожности. У личности прослеживается склонность к перфекционизму и тотальному контролю.

А вы когда-нибудь замечали связь между беспорядком и чертами личности? Как вы воспринимаете бардак в квартире?