Как пережить кризис среднего возраста с минимальными потерями

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«Ваша первая жизнь принадлежит природе. Ваша вторая жизнь принадлежит вам», — утверждает Барбара Шер в одной из своих книг. И она знает это не понаслышке. Свою первую книгу Барбара выпустила, когда ей было 43 года, и в свои 82 она продолжает писать. В ее понимании вторая жизнь — это тот самый кризис среднего возраста, который очищает от шелухи, навязанной обществом, и позволяет человеку быть собой. Буквально — начать проживать СВОЮ жизнь, без навязанных ценностей и чужих желаний.

В AdMe.ru разобрались, что имела в виду Барбара Шер под первой и второй жизнью и можно ли пережить кризис среднего возраста с минимальными эмоциональными потерями.

Эскалатор вниз

Для большинства женщин кризис среднего возраста — это попытки смириться с мыслью, что тело не молодеет, и бесконечный поиск вариантов, как замедлить процесс старения самыми немыслимыми способами. А для чего все это делается? Чтобы приятно было смотреться в зеркало, чтобы муж не ушел к более молодой, чтобы чувствовать себя энергичной? Нет. Это в нас говорит природа, не мы. Кризис среднего возраста — последний шанс продолжить свой род.

Звучит, конечно, очень резко. Ведь мы не животные какие-то, которым лишь бы побольше детенышей оставить после себя. Да и движение чайлдфри тому прямое доказательство. Но это все игры разума. Барбара Шер предлагает взглянуть на борьбу со своим возрастом под другим углом.

Никто не будет отрицать, что состояние безграничной любви матери к своему ребенку — неотъемлемый атрибут выживания вида. И сколько бы ни было лет ребенку, 4 или 40, желание чувствовать одобрение и любовь, самые сильные человеческие потребности, идут из детства. Если родители разводятся, ребенок страдает не потому, что мама и папа несчастны, а потому, что он не получит больше той безусловной любви в том количестве, как раньше, и это трагедия. Борьба за выживание вида становится нашей борьбой. Вот мы, будучи детьми, каждым своим действием пытаемся привлечь внимание родителей. А вот мы выросли и ищем эту безусловную любовь в своем партнере. И защита наших детей является самой важной миссией каждой семьи. Здоровый, казалось бы, эгоизм, который очень похож на хорошо отлаженную программу по выживанию вида. Ричард Докинз даже название этому придумал — «эгоистичный ген». Замечали, что очень часто в благополучных семьях при приближении кризиса среднего возраста появляются дети? Программа работает. Старшие подросли, а так хочется снова почувствовать себя молодой мамой. Или влюбиться и выйти замуж. Или начать ходить в походы и распевать песни у костра, которые не были допеты в юности.

Между кризисами (сепарации, переходным, среднего возраста) существуют так называемые антракты — время, когда человек ни за чем не гонится, а просто живет своей жизнью. Школьники 5–10 лет редко создают проблемы своим родителям, молодые семьи 20–35 лет растят детей и усиленно работают. Золотое спокойное время. Но кризис обязательно будет.

Это уже кризис или еще кризис?

Чтобы понять, где же ваша вторая жизнь — ждет уже или вы только-только вошли в кризис среднего возраста, Барбара предлагает ответить на следующие вопросы:

Вас раздражают своими смелыми идеями и энтузиазмом коллеги, которые гораздо младше вас?

Вы применяете затертые штампы типа «ложка дорога к обеду» по отношению к людям чуть за 20?

Вам по-прежнему кажутся привлекательными 30-летние энергичные мужчины (женщинам) или 20-летние девушки (мужчинам), но вы уже гораздо старше них, и иногда больше хочется сделать им замечание, чем пообщаться?

Вас снова тянет к занятиям энергичными видами спорта типа каякинга или пляжного волейбола, но больная спина на следующий день вызывает зависть к молодым и злость на себя?

Вы пристально рассматриваете свое отражение в зеркале на предмет поиска новых морщин, находите их и расстраиваетесь, что не можете решиться, как ваша подруга, на подтяжку лица или хотя бы на абонемент в зал?

О своей работе или семье думаете, что давно пора было уволиться / закончить отношения / переехать, но куда вам теперь дергаться?

Уверены, что все ваши юношеские мечты и тогда были недостижимы, а сейчас и подавно?

Раздаете непрошеные советы и молодым родителям с горьким смешком сообщаете: «твоя жизнь лет на 16 перестала быть твоей»?

Если хотя бы на один из вопросов вы ответили «да», считайте, что диагноз «кризис среднего возраста» подтвердился.

Бороться или сдаться?

Горечь упущенных моментов и усталость от жизни — главные мучители кризиса среднего возраста. Только вот психологи наперебой твердят, что не бывает ненужного опыта и он обязательно пригодится в будущем. Правда, они не уточняют, когда ждать этого времени. Оказывается, это как раз после 40.

Те, кто утверждает, что время ускоряется и летит десятилетиями, просто не пробовал остановиться и оглянуться: осознанно ли я живу или шпарю по колее по старой памяти? Часто можно услышать от старшего поколения, что внуков любят больше, чем детей. Поточу что не нужно ухаживать и можно только лишь наслаждаться общением? Не только. Время после 40 идет по-другому.

Вот несколько советов Барбары Шер, чтобы принять свой возраст и не потратить еще с десяток лет на осознание этих простых истин:

Не считайте, что вы для чего-то стары, пока действительно не стали немощными. Научиться кататься на лыжах можно и в 70, но если вы давно об этом мечтали и вам сейчас всего 50, что еще вас сдерживает? Время — это глина. Самое время что-то начать. Нет необходимости сравнивать себя с кем-то, вы уже молодец, многого достигли, пора и себя отблагодарить чем-то интересным и приятным. Следуйте за своей мечтой, но не забудьте придумать следующую. Увидеть Париж и умереть — это не для нас. Увидеть Париж, а потом Сидней, а потом махнуть на сафари — это осознанно и зрело. Остерегайтесь сожалений о потраченном впустую времени. Вам обязательно пригодятся ваши знания — хотя бы вписать в мемуары для красного словца.

Барбара Шер уверена: свобода уважать и ценить свое детское ощущение чуда сделает вас по-настоящему молодым. А вы согласны с Барбарой? Ведь ее теория выглядит вполне убедительной.