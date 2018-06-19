Как перестать обижаться на родителей и обрести с ними взаимопонимание

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наши отношения с родителями — самые первые отношения в жизни, поэтому они значительно влияют на наше умение взаимодействовать с окружающими в дальнейшем. Мы давно выросли, но многие из нас продолжают копаться в прошлом и искать проблемы настоящего в детстве, держа обиду на родителей. Мы по-прежнему пытаемся им что-то доказать и впечатлить их. Ведь сколько бы нам ни было лет, мы ждем внимания и поддержки от родителей, хотим, чтобы они нас принимали такими, какие мы есть.

Постараться осознать, что на вашу жизнь влияете только вы, достаточно сложно. AdMe.ru разобрался, как перестать обвинять родителей в своих несчастьях и оставаться благодарными.

1. Неосознанная обида

Мы инстинктивно ищем безопасность в мире. Поэтому, чтобы развиваться, нам необходимо знать, можно ли довериться и положиться на родителей. Психоаналитик Дональд Винникотт считает, что ребенок фокусирует свое внимание на том, чего его лишили или недодали, а не на том, что ему было дано. Значит, как бы ни поступали наши родители, они никогда не смогут предвосхитить ожидания, не удовлетворят все наши потребности. Это рождает в человеке неосознанную детскую обиду: мы не получили того, о чем мечтали. Недополучив ту любовь и заботу, что были необходимы, человек растет с чувством неуверенности в себе и желанием изменить родителей.

2. Принять, что родители несовершенны

Если в детстве родители мало интересовались вами, вряд ли они изменятся сейчас. Вместо того чтобы конфликтовать, пытаясь получить от них недостающую любовь, важно научиться обходиться без этой любви. Следует перестать думать, что родители либо супергерои, либо злодеи, это обычные люди со своими достоинствами и недостатками. Они дали ровно столько любви и заботы, сколько смогли. Часто то, что нам не дала семья в детстве, мы в будущем ищем в окружении, в людях, которые могут удовлетворить наши потребности. Поэтому стоит сказать самому себе: «Я могу сам дать себе то, чего мне не хватало».

3. Взять на себя ответственность за свою жизнь

Гораздо проще обвинять родителей в своих несчастьях и проблемах, чем взять на себя ответственность за свою жизнь. Человек, зависимый от других людей, не чувствует в себе стержня и не ощущает своей уникальности. Такая зависимость говорит об инфантильности. Для внутреннего освобождения и взросления следует однажды сказать самому себе: какие бы усилия я ни приложил, не получится почувствовать поддержку и признание родителей, которые мне так нужны. Ведь если человек больше не требует от семьи соответствия своим ожиданиям и прощает их, значит, он повзрослел.

4. Проявить интерес к семейной истории

Понять и принять своих родителей такими, какие они есть, помогает знание вашей семейной истории. Как воспитывали вашу маму? Придерживается ли она таких же правил с вами или идет вопреки? Также посмотрите на историю семьи в контексте истории страны. Возможно, холодность и суровость вашего отца возникли из-за тяжелых условий в детстве. Знание семейной истории придает вашим отношениям объемность и многогранность. Ваши родители — люди со сложной и трудной судьбой, обвинять их бессмысленно.

5. Найти свое призвание

Часто родители проецируют на свое дитя собственные «невыполненные миссии». К примеру, папа мечтал стать моряком, но в итоге работает в офисе, зато теперь сын выполнит жизненный план отца. Многие люди живут с постоянной мыслью в голове: «Я должен быть первым, чтобы мною гордились родители». Однако стоит помнить, что родители растили нас вовсе не для того, чтобы мы постоянно оправдывали их ожидания. Мы выросли для того, чтобы самим принимать решения и строить свою жизнь. Но нужно учитывать, что иногда появляется и желание идти наперекор родителям, мы назло выбираем профессию или партнера. Это та же зависимость, просто в обратную сторону. При любом важном жизненном решении у вас не должно возникать протеста в душе и чувства вины.

6. Принять выбор родителей

У нас всегда есть чувство, что мы многим обязаны своим родителям, ведь они так много нам дали. Иногда мы начинаем помогать родителям и участвовать в их судьбе даже против их воли. Один из важных этапов взросления — принятие того, что вы и ваши родители — 3 взрослых независимых человека. Поэтому и помогать им можно, только когда родители готовы принять вашу помощь. Уважать и любить свою семью — значит принимать ее выбор, даже если вам он кажется неправильным.

Мы будем рады, если у вас нет горечи в отношениях с семьей, а только радость, поддержка и взаимопонимание. Если же наша статья затронула вас за живое, поделитесь своим опытом в комментариях.