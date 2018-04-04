Как ответить на 5 бестактных вопросов родителей и избежать ссоры

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Бестактные вопросы от самых близких людей — родителей — воспринимаются нами особенно болезненно. Если навязчивой коллеге на вопрос «Почему ты до сих пор не замужем?» можно дерзко ответить «Жду, пока ты со своим разведешься», то перед родной мамой мы теряемся. Ведь она так мечтает о свадьбе дочери и не устает напоминать, что все ваши подруги уже замужем. В глубине души мы знаем, что мама с папой желают нам только счастья, но порой наши и родительские представления о счастье, мягко говоря, не совпадают. Однако выход есть.

Мы в AdMe.ru собрали советы психологов, как отвечать на неудобные вопросы родителей так, чтобы не испортить отношения и при этом остаться при своем мнении.

1. «Когда ты уже выйдешь замуж?»

Почему они спрашивают? Поколение наших родителей (а до этого бабушек-дедушек) жило тогда, когда ранний брак был стандартом. Быстро познакомились и быстро поженились — это было нормой. В 1965 году в странах Европы было заключено на 50 % больше браков, чем в 2013 году. Потому, поясняет психолог Терри Эптер, «матери трудно видеть свою дочь долго не находящей партнера». Что ответить? «Когда возникает такой вопрос, я бы посоветовала начать с глубокого самоанализа», — говорит лайф-коуч Паула Куинси. Определите для себя, в какой жизненной точке вы находитесь и почему вы не готовы к браку. Затем стоит честно объяснить родителям, какие у вас сейчас приоритеты и что вы не будете выходить замуж только потому, что «уже пора». Можно также упомянуть неутешительную статистику разводов. Этим можно объяснить осторожность и неспешность в выборе брачного партнера. А если с юмором? «Мам, пап, на дворе XXI век. Вот в этом веке и выйду». «Чтобы воплотить все мои свадебные идеи, нужна пара миллионов. Я на вас рассчитываю. Так что на пенсию вам пока рановато». «Выйду замуж — вы начнете спрашивать о внуках. А какой будет третий вопрос?»

2. «А когда внуки будут?»

Почему они спрашивают? К сожалению, наше общество предлагает людям пенсионного возраста в основном лишь роль бабушки и дедушки. Согласно исследованию социолога Анны Шадриной, «женщины, у которых по тем или иным причинам нет внуков, испытывают чувство вины, будто не справляются с поставленной перед ними жизненной задачей». К тому же родители хотят нянчить внуков, когда они еще бодры, а не когда они уже немощные старики. Об этом напоминает клинический психолог Патрик Джей Макграт. Покажите своим родителям, что заполнить жизненную пустоту можно не только внуками. Помогут поездки в новые места, абонемент на йогу или в танцевальный клуб «для тех, кому за...». Что ответить? «Да, я люблю детей, но не испытываю острой потребности их заводить. И нет, это не потому, что я эгоистка. И это наше с мужем обоюдное решение», — такой ответ рекомендует журналист Анна Гольдфарб. Также можно использовать «технику заезженной пластинки» по совету Макграта. То есть не реагировать на жалобы и упреки мамы или папы, а только вежливо повторять один и тот же ответ: «Я люблю тебя и знаю, что ты хочешь внуков, но мы не собираемся заводить детей некоторое время». А если с юмором? «Мы пока изучаем сам процесс. Очень увлекательно!» «Генетический тест показал, что у нас велика вероятность рождения тройни или даже больше... Без вашей помощи нам будет не обойтись».

3. «Ты что, не могла найти кого-то получше?»

Почему они спрашивают? Ученые выяснили, что конфликт между мнением дочери и ее семьи по поводу избранника можно объяснить на генетическом уровне. Для себя мы выбираем привлекательного партнера, который потенциально обладает хорошим здоровьем, чтобы передать его хорошие гены будущему потомству. А для наших родных главное, чтобы дочь выбрала партнера, который сможет содержать семью. Ведь если дочь выберет в мужья красавца, но бездельника, то в перспективе, возможно, родне придется долго помогать ей и ее детям. Поэтому близкие желают нам прежде всего обеспеченного жениха. Что ответить? Психолог Мари Хартвелл-Уокер советует придерживаться следующей тактики: Не встречайте критику критикой. Покажите свою любовь к родителям и уважение к их мнению, но дайте понять, что вы уже приняли свое решение.

Не держите отношения в тайне — это вызовет еще больше подозрений и беспокойства.

Не становитесь только на одну сторону — партнера или родителей. Делайте все возможное, чтобы договориться о компромиссах, понимании или по крайней мере о нейтралитете. А если с юмором? «Это по здешним меркам мой жених мало зарабатывает. После свадьбы переедем в Уганду — там будем шиковать!» «Принц Гарри скоро женится. У меня нет шансов. Так что придется вам все же терпеть моего Васю».

4. «Когда ты уже наконец повзрослеешь?»

Почему они спрашивают? А вы сами чувствуете себя взрослым? Например, согласно исследованию, среднестатистический британец не чувствует себя взрослым до 29 лет. Главными атрибутами «взрослости» опрошенные назвали собственное жилье, брак и рождение детей, то есть то, что заставляет человека брать на себя серьезную ответственность. А Келли Уильямс Браун, автор книги «Взросление: Как стать зрелым за 468 простых шагов» определяет взрослость как «умение заботиться о людях, заботиться о вещах и заботиться о себе». Уверены ли ваши родные, что вы обладаете этими тремя умениями? Что ответить? Мягко скажите родителям, что сами они часто ведут себя с вами как с ребенком. «Мама, я люблю тебя. Но когда ты спрашиваешь меня, могу ли я позволить себе арендовать жилье, я чувствую себя школьником» или «Папа, спасибо, что помог мне получить образование. Но теперь, когда я устроился на работу, я буду решать рабочие моменты сам», — такие ответы рекомендует семейный психотерапевт Джуди Гесс. Стоит на деле показать, что вы уже достаточно самостоятельны. По мнению психолога Дженис Уэбб, важна финансовая независимость и умение держать психологическую дистанцию в отношениях с родителями. А если с юмором? «С такими замечательными родителями совсем не хочется взрослеть! Стоп, не переключайте канал! Сейчас начнется мой любимый мультик!» «То есть вы наконец-то признали, что я уже вырос? Ура! Свобода! Завтра же набью татуировку во всю грудь и проколю соски!»

5. «Когда ты уже перестанешь заниматься ерундой?»

Почему они спрашивают? Потому что ваше увлечение вегетарианством или работа фрилансером — это что-то из ряда вон выходящее, не соответствующее их жизненному опыту и потому сразу сомнительное. Поэтому родителям сложно удержаться от критики. «В большинстве случаев близкие члены семьи имеют позитивные намерения, пытаясь подтолкнуть вас в определенном направлении. Они пытаются держать вас в безопасной зоне. Они не хотят, чтобы вы делали что-то рискованное или нетрадиционное», — пишет коуч Эдуард Эжеану. Так что воспринимайте родительскую критику не как критику, а как заботу о вас. Что ответить? «Жаль, что вы считаете мое увлечение ерундой. Но я не хочу выяснять, кто из нас прав. Мы можем обсудить это в уважительной форме?» Выслушайте родителей, скажите, что вы цените их мнение, но у вас есть и свое собственное. Постарайтесь не обобщать: не говорите «Вечно вам все не нравится!», лучше расскажите о том, что эти конкретные слова неприятно слышать (грустно, обидно). Использование «я-сообщений», когда вы говорите о своих чувствах, а не обвиняете других, сильно поможет смягчить конфликт. Об этом пишет коуч Ник Перрен. А если с юмором? «Мама, помнишь, в школьном спектакле „Золушка“ мне досталась роль крысы, которая превращается в кучера и обратно? Тогда я понял: даже в сказках человек нещадно эксплуатирует природу! Поэтому я решил стать зоозащитником. А помнишь Петю, который играл тыкву? Представляю, что ему пришлось испытать». «Нет, мама, моя прическа называется не „взрыв на макаронной фабрике“. Она называется „отпугни всех этих странных типов, которых мама прочит тебе в женихи“».

Бонус: как наладить диалог с родителями

Психолог, преподаватель Кембриджа и автор популярных книг по семейным отношениям Терри Эптер дает несколько простых советов, как сделать ваше общение с матерью конструктивным. К общению с отцом эти советы тоже вполне применимы. Проявите интерес. Как прошли детство и юность ваших родителей? О чем они мечтали, что сбылось, о чем они жалеют? Попробуйте взглянуть на родных со стороны, а не только как дочь или сын. Вы сможете увидеть мотивы их поступков и вопросов к вам в новом свете.

Как прошли детство и юность ваших родителей? О чем они мечтали, что сбылось, о чем они жалеют? Попробуйте взглянуть на родных со стороны, а не только как дочь или сын. Вы сможете увидеть мотивы их поступков и вопросов к вам в новом свете. Ищите сходство. Какие черты характера вам достались от родителей? Есть ли какие-то хобби, привычки, которые объединяют вас?

Какие черты характера вам достались от родителей? Есть ли какие-то хобби, привычки, которые объединяют вас? Меняйте стиль общения. Не поддерживайте заезженные разговоры на темы, которые вам неприятны: брак, рождение детей и т. д. Ищите новые темы.

Не поддерживайте заезженные разговоры на темы, которые вам неприятны: брак, рождение детей и т. д. Ищите новые темы. Говорите прямо. Объясните родителям, какого отношения к себе вы бы хотели, какими видите ваши отношения. Прямо спрашивайте маму с папой: «Что я могу для вас сделать?» Порадуйте их приятными мелочами. Родителям нужно так немного — просто чуть-чуть вашего внимания.

Объясните родителям, какого отношения к себе вы бы хотели, какими видите ваши отношения. Прямо спрашивайте маму с папой: «Что я могу для вас сделать?» Порадуйте их приятными мелочами. Родителям нужно так немного — просто чуть-чуть вашего внимания. Напишите письмо. Один из способов простить и отпустить то, что вам не нравится в поведении родителей, — излить это на бумаге. Опишите все свои чувства, претензии и пожелания.