Как отличить странные привычки от серьезных психических болезней

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Странных людей можно встретить повсюду. Сталкиваясь с персонажами, которые моют руки по сто раз на дню или складируют хлам, мы задумываемся, в порядке ли они. А все дело в том, что за милыми (и не очень) чудачествами или безобидными с виду привычками может скрываться психическое расстройство, которое требует серьезного лечения. Думаете, вы смогли бы отличить человека, страдающего психическим недугом, от просто эксцентричного субъекта?

AdMe.ru как следует покопался в медицинской литературе и нашел яркие отличия между чудачествами и психическими заболеваниями.

1. Плохая память на лица или лицевая слепота?

Плохая память на лица — не такое уж редкое явление. В конце концов, в течение жизни мы знакомимся с тысячами людей и не помнить некоторых из них вполне нормально. К тому же способность распознавать лица зависит от возраста: мозгу требуется некоторое время, чтобы развить способность запоминать и узнавать черты собеседников. Лучше всего это удается в возрасте 30-34 лет — возможно, у вас все еще впереди. Прозопагнозия — лицевая слепота. Больные ей не просто не помнят лиц знакомых — их мозг не может распознавать их. Вместо этого люди с этим заболеванием разрабатывают альтернативные способы узнавания: по прическе, голосу, аксессуарам. Но стоит изменить один из этих параметров, и прозопагностик вас не узнает. Как отличить болезнь? Если вы описываете людей с помощью слов, не относящихся к чертам лица (например «женщина в очках»), в общении с людьми избегаете имен, а еще путаете героев фильмов, то, возможно, вы страдаете лицевой слепотой. Полную диагностику своего состояния можно пройти тут.

2. Нытье или ипохондрия?

Цель жизни типичного нытика — привлечение внимания к своей персоне. К тому же они классные манипуляторы, которые пытаются переложить часть своих проблем на плечи собеседника. Ипохондрик постоянно испытывает беспокойство по поводу возможности заболеть, излишне озабочен своим физическим состоянием. При этом человек может знать, что ничем серьезным не болен, но продолжать настойчивые поиски симптомов. Как отличить болезнь? Если ваш приятель постоянно жалуется на здоровье, предложите ему посетить доктора: нытик, скорее всего, не пойдет к нему (он придумает более «безопасную» для симуляции болезнь), а ипохондрик согласится на обследование. Кроме того, важным признаком ипохондрии является тот факт, что больные часто сами назначают себе лечение (иногда весьма серьезными препаратами).

3. Чистюля или больной ОКР?

Чистюля точно знает, что лучше него никто уборку сделать не сможет. Для таких людей полировка мебели становится смыслом жизни. Они педантичны до занудства и могут не на шутку обидеться на членов семьи, которые повсюду разбрасывают вещи. При ОКР наведение порядка или другие повторяющиеся действия (компульсии) — это способ избавиться от навязчивых непроизвольных мыслей и идей (обсессий). Обсессии могут быть как самыми обычными, например боязнь устроить пожар, так и странными (известен случай, когда пациент с ОКР боялся, что в один день он отправит свою дочь бандеролью). Как отличить болезнь? Отличительной чертой компульсий является то, что они кажутся странными для окружающих (для больного в них есть смысл). Так, если человек часто наводит порядок на полке с крупами, вероятно, он просто боится насекомых. А вот если банки с крупами при этом расставляются в строгой последовательности (по цветам, в форме буквы П от слова «порядок» и так далее), возможно это симптом болезни.

4. Бережливость или синдром Плюшкина?

Жадноватым людям тяжело расставаться с вещами, пусть те и не представляют особой ценности. В результате такой «бережливости» балкон квартиры оказывается захламлен вещами, которые «когда-нибудь понадобятся». Но это не точно. Силлогомания, или патологическое накопительство, — состояние, при котором больной собирает и хранит ненужные вещи. Причем количество вещей таково, что они мешают нормальному образу жизни (перекрывают подход к бытовой технике, мешают закрытию дверей). Как отличить болезнь? Обычные жадины заботятся о собираемых вещах (ремонтируют, раскладывают по полочкам), а Плюшкины сваливают все в кучу. Для больных силлогоманией характерен отказ от внешней помощи и стремление «защитить» нажитое имущество, даже если предметы сломаны и не функционируют.

5. Гиперопека или синдром Мюнхгаузена?

Чрезмерные медицинские обследования детей по самым мелким поводам могут быть проявлением гиперопеки. Тревожность родителей опасна для детей: в старшем возрасте они могут страдать от неуверенности в себе и отсутствия полезных жизненных навыков. Синдромом Мюнхгаузена характерен для женщин. Больные этим синдромом искусственно вызывают симптомы недомогания у детей или иных зависимых от них людей (опекаемого, инвалида). Таким извращенным способом матери получают внимание и сочувствие окружающих. Как отличить болезнь? Выявить этот синдром очень сложно: мамы не признаются, что искусственно вызывали симптомы болезни у ребенка. Дети таких матерей часто госпитализируются с различными заболеваниями, причины которых так и не устанавливаются. Симптомы болезней, о которых рассказывает мать, не совпадают с результатами анализов.

6. Рассеянность или топографическая дезориентация?

Если вы из тех людей, кто запросто может заблудиться в родном городе, то, скорее всего, у вас неважно с пространственным мышлением. Такая проблема знакома многим, но больше всего от «топографического кретинизма» страдают женщины. Часто неспособность найти дорогу передается по наследству. Топографическая дезориентация — это неврологическое расстройство, при котором пациент не способен ориентироваться в определенных условиях. Как отличить болезнь? Люди с истинной топографической дезориентацией не способны определить направление маршрута относительно окружающей среды. Они могут запоминать ориентиры, но совершенно не представляют, куда им двигаться. Страдающие тяжелой формой топографической дезориентации путаются даже в собственной квартире. Часто это расстройство является следствием мозговых нарушений (инсульта или кровоизлияния).

7. Стеснительность или парурез?

Часто нежелание посещать общественные туалеты объясняется простой брезгливостью. Страх подцепить кишечную палочку оказывается сильнее естественного желания. Парурез («застенчивый мочевой пузырь») — это боязнь мочеиспускания в общественных уборных. В присутствии соседей по общественному туалету у больных включается «сигнализация» — повышается уровень адреналина и происходит спазм мочевыводящих путей. Парурезу подвержены в основном мужчины, которые в юности имели проблемы с адаптацией в коллективах или трудности в общении с противоположным полом. Как отличить болезнь? Парурез отличается от стеснительности или брезгливости тем, что имеет свойство прогрессировать. На начальной стадии пациентам затруднительно при необходимости воспользоваться общественным туалетом в присутствии посторонних, на последнем этапе они начинают испытывать сложности даже дома. Эта фобия очень распространена: примерно 220 млн человек во всем мире испытывают похожие трудности.

8. Здоровое питание или орторексия?

Кажется, что у людей, которые придерживаются принципов здорового питания, есть свое «тайное общество». Его члены знают калорийность и питательную ценность всех блюд и умеют сочетать продукты с пользой для здоровья. А еще обладают суперспособностью не поправляться ни на грамм. Орторексия — это расстройство приема пищи, которое характеризуется маниакальным желанием есть только «здоровые» продукты. К тому же больные орторексией большую часть свободного времени посвящают продумыванию полезного рациона, а еще чрезмерно интересуются здоровьем (и меню) окружающих. Как отличить болезнь? При орторексии вкусовые качества пищи или предпочтения самого человека не имеют никакого значения. Больной может легко съесть самое невкусное или нелюбимое блюдо только потому, что оно полезное. Навязчивые мысли о еде касаются не только состава продуктов. У орторексиков даже приготовление пищи строго регламентировано: кухонная утварь (сковородки, разделочные доски) должна соответствовать «экопараметрам».

9. Плохое настроение или депрессия?

Большинство людей испытывают грусть, чувство одиночества или неуверенности в себе. Обычно плохое настроение является реакцией на события, происходящие в жизни, и проходит довольно быстро. Депрессия — это серьезное психическое расстройство. Его основными признаками являются пониженное настроение и утрата возможности получать удовольствие от жизни. Как отличить болезнь? Люди, находящиеся в депрессии, теряют способность к концентрации и стараются избегать контактов с друзьями и близкими. Больные ей концентрируются на негативных сторонах жизни и страдают заниженной самооценкой. Кроме того, депрессивные расстройства сопровождаются соматическими проявлениями: возникает бессонница, боли в области сердца или желудка, потеря веса.

10. Страх или фобия?

Страх — это эволюционный механизм, необходимый нам для выживания. От испуга включается целая химическая фабрика организма: в кровь выделяются адреналин, норадреналин и тестостерон. Именно они заставляют людей бежать, кричать или реагировать другими способами. Фобия — это неконтролируемый (патологический) страх, который возникает даже от мысли о пугающей ситуации (или предмете). В отличие от обычного страха, фобия негативно влияет на психику: способствует развитию неврозов, нервного тика и депрессии. Как отличить болезнь? Страх появляется в ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека. А фобии не поддаются объяснению. Например, дорофобия (боязнь получать или делать подарки) или вербофобия (страх перед конкретными словами). Кроме страха люди, страдающие фобией, испытывают мучительные физические симптомы: одышку, повышенное потоотделение и учащенное сердцебиение.

11. Мнительность или паранойя?

Люди, которые склонны к различным переживаниям, считаются мнительными. Эта врожденная черта характера доставляет много тревог своему обладателю. Мнительные люди беспокоятся о том, какое впечатление произведут на окружающих, им кажется, что они недостаточно хороши. В целом мнительность — это неуверенность в себе, подозрительность и ожидание худшего. Паранойя — это тип психоза, для которого характерно наличие бредовых идей. Бредовые идеи противоречат действительности и существуют только в воображении больного. Поэтому параноики всегда и во всем ищут скрытый смысл, которого, скорее всего, не существует. Как отличить болезнь? При параноидальных мыслях человек сводит свою социальную активность к нулю, может бросить работу и начать прислушиваться к звукам даже в пустой комнате. Однако все догадки параноика основаны больше на домыслах и эмоциях, чем на фактах.

А вам когда-нибудь встречались такие странные люди?