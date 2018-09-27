Как отказ от популярных советов по тайм-менеджменту помог мне победить прокрастинацию

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Тонны профессиональных советов по управлению временем работают где угодно, только не в вашей вселенной — знакомо? Мне прямо до боли. И как ваша сестра по несчастью, я готова поделиться своим богатым опытом, чтобы существенно сократить ваши поиски «той самой» тактики.

Меня зовут Ольга, и мое клеймо прокрастинатора не помешало мне добиться поста начальника HR-отдела в крупной сети пиццерий, а также открыть свой небольшой бизнес. Надеюсь, мой опыт вдохновит читателей AdMe.ru и докажет, что все не так безнадежно, как кажется.

Однажды я опоздала на свидание на 5 часов

Я просто бесконечно крутилась перед зеркалом, пытаясь создать образ, в котором произведу наилучшее впечатление. Конечно, этот случай из ряда вон, но часовое опоздание на встречу с друзьями было настолько привычным делом, что извиняться, предупреждать или переносить встречу мне уже даже в голову не приходило.

Это не значит, что у таких людей, как я, нет ни стыда ни совести. Просто такой темп и образ жизни — совершенно естественная вещь

Подобная неорганизованность — почти черта характера, идущая, как правило, из семьи и глубокого детства. Это первый фактор, почему ее так сложно побороть. Родные и друзья тоже рано или поздно смиряются и принимают тебя таким, какой ты есть, а их возмущение зачастую больше для порядка. Это второй фактор. Конечно, злить их не хочется, поэтому, выслушав очередную нотацию, в следующий раз приходишь вовремя, но еще через раз все повторится. Все потому, что лично нас все устраивает. Чисто по-человечески нам абсолютно комфортно жить в некотором хаосе, пренебрегать распорядком, максимально расслабляться, напрягать все силы в последний момент и снова расслабляться. Разобраться с тайм-менеджментом меня заставило отнюдь не понимание того, что я плохая. Нужно просто признать, что тайм-менеджмент — порой единственный способ эффективно взаимодействовать с обществом, подстраиваться под его ритм и элементарно делать карьеру. Моя первая работа, неумение общаться с деловыми партнерами и весьма скромная зарплата доходчивее всего объяснили, зачем нужно управлять собственным временем.

Так я с головой погрузилась в различные практики и с гордостью могу сказать, что перепробовала их все

Я купила около 5 книг по тайм-менеджменту, но не закончила ни одну.

Составила карту желаний по всем правилам — собирать было прикольно, эффекта ноль.

Вела списки дел. Они никогда не заканчивались и этим раздражали.

Клеила стикеры с напоминаниями. На них либо перестаешь обращать внимание, либо на автомате перекладываешь в сторону, чтобы не мешали.

Развешивала по комнате мотивационные плакаты. Какое-то время даже на потолке над кроватью висел, чтобы утром открыть глаза, а там — «МОТИВАЦИЯ». Быстрее всего он меня мотивировал снять его.

Я даже носила на руке резинку для волос, которой щелкала себя по запястью, чтобы перестать отвлекаться на всякую ерунду. Правда, про эту резинку надо было еще вспомнить.

Смотрела лекции всевозможных коучей. Забавно, но люди, которые должны были научить управлять временем, только убивали его. Я так и не услышала ни одной неочевидной мысли, которую и сама не понимала бы.

Не сомневаюсь, что кому-то все вышеперечисленное и пригодилось. Но если вы дочитали до этого места, значит, мы с вами «одной крови» и вам все это тоже не помогло. Перестаньте корить себя, что просто недостаточно постарались, лучше попробуйте то, что действительно работает.

Все эти подходы требовали внутренней дисциплины, а ее как раз и не было. Тогда я поняла, что искать опору нужно не во внутренних факторах, а во внешних

Например, в таких, как перспективная работа с жесткими рабочими условиями. Изначально я попала в сеть пиццерий на должность маркетолога. Первое правило, с которым меня познакомил управляющий, — «Два опоздания — увольнение». Это уже после испытательного срока я узнала, что правило распространялось на работников кухни. Зато несколько месяцев подряд я мчалась к 7 утра на другой конец города в полной боевой готовности. И ни разу не опоздала.

Чудеса продуктивности не закончились, даже когда мои должностные обязанности изменились, а график стал гибким. Во-первых, требовательный начальник — это не друг, который будет мириться с вашими недостатками; во-вторых, неожиданным стимулом стали мои коллеги и первые в жизни подчиненные. Удивительно, но я стала гораздо требовательнее относиться к собранности и пунктуальности других людей, ведь если даже такой, казалось бы, безнадежный человек, как я, смог справиться — все смогут.

Внешняя мотивация — это метод кнута. Чтобы не перегореть, важно выдавать себе пряник

Пообещала себе интересный мастер-класс на выходные, если рабочая неделя пройдет без косяков.

Бесконечное самобичевание — провальный план. В конце концов, наш глубокий внутренний прокрастинатор никуда не денется, и его тоже нужно любить и поощрять за проделанную работу. Например: Придумывать разные «плюшки» за успешно выполненную работу. Это может быть ваше любимое лакомство, новая вещь, возможность поваляться в ванной или провести выходные на Бали. Все в рамках вашего бюджета и фантазии. Самое главное, будьте честны и не вознаграждайте себя, если не довели задуманное до конца. Но придумать утешительную «плюшку» в таком случае можно.

за успешно выполненную работу. Это может быть ваше любимое лакомство, новая вещь, возможность поваляться в ванной или провести выходные на Бали. Все в рамках вашего бюджета и фантазии. Самое главное, будьте честны и не вознаграждайте себя, если не довели задуманное до конца. Но придумать утешительную «плюшку» в таком случае можно. Разрешать себе пинать балду в течение дня. Организуйте себе законные перерывы с удобным интервалом. Я, например, обычно устраиваю часовой перерыв вне офиса раз в 3 часа. Если у вас другие рабочие условия, можно каждый час прерываться на 15-минутный чаек с коллегами или блаженно листать ленту.

в течение дня. Организуйте себе законные перерывы с удобным интервалом. Я, например, обычно устраиваю часовой перерыв вне офиса раз в 3 часа. Если у вас другие рабочие условия, можно каждый час прерываться на 15-минутный чаек с коллегами или блаженно листать ленту. Возвращаться к работе постепенно . Моментально включиться в работу после перерыва тяжело. Советую заводить таймер, сигнализирующий, что через N минут вам нужно возвращаться к делам. Мне лично помогают настроиться несколько «театральных» звонков с постепенно сокращающимся интервалом.

. Моментально включиться в работу после перерыва тяжело. Советую заводить таймер, сигнализирующий, что через N минут вам нужно возвращаться к делам. Мне лично помогают настроиться несколько «театральных» звонков с постепенно сокращающимся интервалом. Смотреть выступления крутых лекторов. Я не противоречу тому, что сказала о коучах выше, потому что мой совет не в том, чтобы смотреть лекции по тайм-менеджменту. Вообще все равно, в чем достижение человека, которого вы хотите послушать. Самое главное, чтобы он своим примером заряжал лично вас. Чтобы вы слушали его с горящими глазами и чувствовали, как растет в вас желание действовать на полную катушку.



Согласитесь, когда мотивация бьет через край, время находится как-то само собой, верно? Для меня лично таким вдохновляющим примером стали лекции Максима Батырева и Стивена Хокинга.

Не пренебрегайте приложениями, чтобы облегчить себе жизнь

Вот несколько программ, которые меня сильно выручают в работе и повседневной жизни.

Минималистичная доска в Trello.

Trello

Приложение по принципу классических досок, разделенных на списки с карточками. Сервис бесплатный, наглядный и предельно простой. Задачи можно разбить по простой схеме, как на фото, или усложнить. На работе, например, мы приспособили такие доски для отслеживания дней рождения сотрудников.

Приложение по принципу классических досок, разделенных на списки с карточками. Сервис бесплатный, наглядный и предельно простой. Задачи можно разбить по простой схеме, как на фото, или усложнить. На работе, например, мы приспособили такие доски для отслеживания дней рождения сотрудников. RescueTime

Весьма отрезвляющая штука для тех, кто не понимает, куда постоянно девается время во время работы перед монитором. Бьюсь об заклад, оно «оседает» в соцсетях и на сторонних сайтах. С этим приложением вы можете проверить себя, а с платной версией даже временно заблокировать нежелательные программы и сайты.

Mind42

Выручает, если ваша учеба / работа связана с большим объемом информации или творчеством. Ручку и блокнот мы берем с собой реже, чем телефон, а в этом приложении можно быстро набросать схему из картинок и пометок, позволяющую наглядно разложить информацию по полочкам.

Иногда тайм-менеджмент — это вообще не про время

Он про глубокую внутреннюю мотивацию и то, что вы хотите получить от жизни. Увы, популярные практики тайм-менеджмента помогают оптимизировать жизнь лишь тем, у кого и так нет проблем с собранностью. Если же вам, как и мне, приходится начинать с «нулевого» уровня, подытожу: Не стоит полагаться на ресурс, который у вас в дефиците (самодисциплина). Сознательно создайте себе такие внешние условия, которые будут постоянно держать вас в тонусе: требовательное начальство, строгий научный руководитель, клятвенное обещание, пари — что угодно и какой угодно сложности, главное, чтобы вы четко понимали: спуску не будет.

Сознательно создайте себе такие внешние условия, которые будут постоянно держать вас в тонусе: требовательное начальство, строгий научный руководитель, клятвенное обещание, пари — что угодно и какой угодно сложности, главное, чтобы вы четко понимали: спуску не будет. Начните с малых и / или приятных целей из разряда «Я всегда мечтал, но вот все как-то недосуг». Я, например, так добралась до игры на гитаре.

из разряда «Я всегда мечтал, но вот все как-то недосуг». Я, например, так добралась до игры на гитаре. При этом держите баланс и не калечьте свою внутреннюю «медлительную» природу — в ней тоже может быть скрыто много полезного. Так, прокрастинация может служить основой для развития фантазии и даже выгодных рабочих стратегий (какой лентяй не захочет придумать способ, как бы все сделать быстрее и проще?). Не отказывайтесь от этой своей части.

— в ней тоже может быть скрыто много полезного. Так, прокрастинация может служить основой для развития фантазии и даже выгодных рабочих стратегий (какой лентяй не захочет придумать способ, как бы все сделать быстрее и проще?). Не отказывайтесь от этой своей части. Ищите мотивацию в людях, которые вам интересны. Это могут быть не только именитые лекторы, но и просто ваши знакомые. Старайтесь почитать / послушать или увидеться с ними даже безо всякой цели хотя бы раз в неделю.