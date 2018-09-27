Как отказ от популярных советов по тайм-менеджменту помог мне победить прокрастинацию
Тонны профессиональных советов по управлению временем работают где угодно, только не в вашей вселенной — знакомо? Мне прямо до боли. И как ваша сестра по несчастью, я готова поделиться своим богатым опытом, чтобы существенно сократить ваши поиски «той самой» тактики.
Меня зовут Ольга, и мое клеймо прокрастинатора не помешало мне добиться поста начальника HR-отдела в крупной сети пиццерий, а также открыть свой небольшой бизнес. Надеюсь, мой опыт вдохновит читателей AdMe.ru и докажет, что все не так безнадежно, как кажется.
Однажды я опоздала на свидание на 5 часов
Я просто бесконечно крутилась перед зеркалом, пытаясь создать образ, в котором произведу наилучшее впечатление. Конечно, этот случай из ряда вон, но часовое опоздание на встречу с друзьями было настолько привычным делом, что извиняться, предупреждать или переносить встречу мне уже даже в голову не приходило.
Это не значит, что у таких людей, как я, нет ни стыда ни совести. Просто такой темп и образ жизни — совершенно естественная вещь
Подобная неорганизованность — почти черта характера, идущая, как правило, из семьи и глубокого детства. Это первый фактор, почему ее так сложно побороть.
Родные и друзья тоже рано или поздно смиряются и принимают тебя таким, какой ты есть, а их возмущение зачастую больше для порядка. Это второй фактор. Конечно, злить их не хочется, поэтому, выслушав очередную нотацию, в следующий раз приходишь вовремя, но еще через раз все повторится.
Все потому, что лично нас все устраивает. Чисто по-человечески нам абсолютно комфортно жить в некотором хаосе, пренебрегать распорядком, максимально расслабляться, напрягать все силы в последний момент и снова расслабляться.
Разобраться с тайм-менеджментом меня заставило отнюдь не понимание того, что я плохая. Нужно просто признать, что тайм-менеджмент — порой единственный способ эффективно взаимодействовать с обществом, подстраиваться под его ритм и элементарно делать карьеру. Моя первая работа, неумение общаться с деловыми партнерами и весьма скромная зарплата доходчивее всего объяснили, зачем нужно управлять собственным временем.
Так я с головой погрузилась в различные практики и с гордостью могу сказать, что перепробовала их все
- Я купила около 5 книг по тайм-менеджменту, но не закончила ни одну.
- Составила карту желаний по всем правилам — собирать было прикольно, эффекта ноль.
- Вела списки дел. Они никогда не заканчивались и этим раздражали.
- Клеила стикеры с напоминаниями. На них либо перестаешь обращать внимание, либо на автомате перекладываешь в сторону, чтобы не мешали.
- Развешивала по комнате мотивационные плакаты. Какое-то время даже на потолке над кроватью висел, чтобы утром открыть глаза, а там — «МОТИВАЦИЯ». Быстрее всего он меня мотивировал снять его.
- Я даже носила на руке резинку для волос, которой щелкала себя по запястью, чтобы перестать отвлекаться на всякую ерунду. Правда, про эту резинку надо было еще вспомнить.
- Смотрела лекции всевозможных коучей. Забавно, но люди, которые должны были научить управлять временем, только убивали его. Я так и не услышала ни одной неочевидной мысли, которую и сама не понимала бы.
Не сомневаюсь, что кому-то все вышеперечисленное и пригодилось. Но если вы дочитали до этого места, значит, мы с вами «одной крови» и вам все это тоже не помогло. Перестаньте корить себя, что просто недостаточно постарались, лучше попробуйте то, что действительно работает.
Все эти подходы требовали внутренней дисциплины, а ее как раз и не было. Тогда я поняла, что искать опору нужно не во внутренних факторах, а во внешних
Например, в таких, как перспективная работа с жесткими рабочими условиями. Изначально я попала в сеть пиццерий на должность маркетолога. Первое правило, с которым меня познакомил управляющий, — «Два опоздания — увольнение». Это уже после испытательного срока я узнала, что правило распространялось на работников кухни. Зато несколько месяцев подряд я мчалась к 7 утра на другой конец города в полной боевой готовности. И ни разу не опоздала.
Чудеса продуктивности не закончились, даже когда мои должностные обязанности изменились, а график стал гибким. Во-первых, требовательный начальник — это не друг, который будет мириться с вашими недостатками; во-вторых, неожиданным стимулом стали мои коллеги и первые в жизни подчиненные. Удивительно, но я стала гораздо требовательнее относиться к собранности и пунктуальности других людей, ведь если даже такой, казалось бы, безнадежный человек, как я, смог справиться — все смогут.
Внешняя мотивация — это метод кнута. Чтобы не перегореть, важно выдавать себе пряник
Пообещала себе интересный мастер-класс на выходные, если рабочая неделя пройдет без косяков.
Бесконечное самобичевание — провальный план. В конце концов, наш глубокий внутренний прокрастинатор никуда не денется, и его тоже нужно любить и поощрять за проделанную работу. Например:
- Придумывать разные «плюшки» за успешно выполненную работу. Это может быть ваше любимое лакомство, новая вещь, возможность поваляться в ванной или провести выходные на Бали. Все в рамках вашего бюджета и фантазии. Самое главное, будьте честны и не вознаграждайте себя, если не довели задуманное до конца. Но придумать утешительную «плюшку» в таком случае можно.
- Разрешать себе пинать балду в течение дня. Организуйте себе законные перерывы с удобным интервалом. Я, например, обычно устраиваю часовой перерыв вне офиса раз в 3 часа. Если у вас другие рабочие условия, можно каждый час прерываться на 15-минутный чаек с коллегами или блаженно листать ленту.
- Возвращаться к работе постепенно. Моментально включиться в работу после перерыва тяжело. Советую заводить таймер, сигнализирующий, что через N минут вам нужно возвращаться к делам. Мне лично помогают настроиться несколько «театральных» звонков с постепенно сокращающимся интервалом.
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Смотреть выступления крутых лекторов. Я не противоречу тому, что сказала о коучах выше, потому что мой совет не в том, чтобы смотреть лекции по тайм-менеджменту. Вообще все равно, в чем достижение человека, которого вы хотите послушать. Самое главное, чтобы он своим примером заряжал лично вас. Чтобы вы слушали его с горящими глазами и чувствовали, как растет в вас желание действовать на полную катушку.
Согласитесь, когда мотивация бьет через край, время находится как-то само собой, верно? Для меня лично таким вдохновляющим примером стали лекции Максима Батырева и Стивена Хокинга.
Не пренебрегайте приложениями, чтобы облегчить себе жизнь
Вот несколько программ, которые меня сильно выручают в работе и повседневной жизни.
Минималистичная доска в Trello.
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Trello
Приложение по принципу классических досок, разделенных на списки с карточками. Сервис бесплатный, наглядный и предельно простой. Задачи можно разбить по простой схеме, как на фото, или усложнить. На работе, например, мы приспособили такие доски для отслеживания дней рождения сотрудников.
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RescueTime
Весьма отрезвляющая штука для тех, кто не понимает, куда постоянно девается время во время работы перед монитором. Бьюсь об заклад, оно «оседает» в соцсетях и на сторонних сайтах. С этим приложением вы можете проверить себя, а с платной версией даже временно заблокировать нежелательные программы и сайты.
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Mind42
Выручает, если ваша учеба / работа связана с большим объемом информации или творчеством. Ручку и блокнот мы берем с собой реже, чем телефон, а в этом приложении можно быстро набросать схему из картинок и пометок, позволяющую наглядно разложить информацию по полочкам.
Иногда тайм-менеджмент — это вообще не про время
Он про глубокую внутреннюю мотивацию и то, что вы хотите получить от жизни. Увы, популярные практики тайм-менеджмента помогают оптимизировать жизнь лишь тем, у кого и так нет проблем с собранностью. Если же вам, как и мне, приходится начинать с «нулевого» уровня, подытожу:
- Не стоит полагаться на ресурс, который у вас в дефиците (самодисциплина). Сознательно создайте себе такие внешние условия, которые будут постоянно держать вас в тонусе: требовательное начальство, строгий научный руководитель, клятвенное обещание, пари — что угодно и какой угодно сложности, главное, чтобы вы четко понимали: спуску не будет.
- Начните с малых и / или приятных целей из разряда «Я всегда мечтал, но вот все как-то недосуг». Я, например, так добралась до игры на гитаре.
- При этом держите баланс и не калечьте свою внутреннюю «медлительную» природу — в ней тоже может быть скрыто много полезного. Так, прокрастинация может служить основой для развития фантазии и даже выгодных рабочих стратегий (какой лентяй не захочет придумать способ, как бы все сделать быстрее и проще?). Не отказывайтесь от этой своей части.
- Ищите мотивацию в людях, которые вам интересны. Это могут быть не только именитые лекторы, но и просто ваши знакомые. Старайтесь почитать / послушать или увидеться с ними даже безо всякой цели хотя бы раз в неделю.
Мои опоздания теперь сократились до 5–10 минут; я научилась предупреждать о них, переносить свои встречи заблаговременно и освобождать время для разнообразного досуга.
Кто-то скажет, что это слабый повод для гордости, но истинные «завтрамены» точно разделят со мной эту победу.