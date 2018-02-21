Как не завалить тест на детекторе лжи, если он очень важен для вас

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Даже если вы думаете, что тест на детекторе лжи — это не про вас, возможно, когда-нибудь вам тоже придется его пройти. Этот вид тестирования нередко используют при приеме на работу в крупные корпорации, проверке штатных сотрудников или же при проверке сведений при одобрении кредита либо страховки. Как пройти его с достоинством и оставить при себе свои тайны, вы узнаете из этой статьи.

AdMe.ru решил разобраться, влияет ли внутренний настрой на успешность прохождения теста и можно ли подготовить свою психику правильно. А в конце статьи бонус: в каких случаях вы с чистой совестью можете отказаться от тестирования.

Как работает полиграф?

Саму по себе ложь полиграф, конечно, не отслеживает. Он фиксирует физиологические изменения, которые происходят в организме, когда человек лжет: пульс, потоотделение, ритм дыхания, давление. Ультрасовременные детекторы могут отслеживать до 50 видов различных реакций, например расширение капилляров — мгновенный рефлекс на шокирующий вопрос. Но все же большинство компаний используют стандартное изучение реакций. Специалисты говорят, что интерпретация результатов — это больше искусство, чем наука, поскольку результаты эти сильно зависят от квалификации и опыта полиграфолога. Он должен подобрать вопросы под каждую личность, учитывать все отличия физиологии у разных людей и уметь правильно их трактовать.

6 способов подготовить психику

1. Будьте готовы физически

Позаботьтесь о себе за сутки до проверки. Вы должны: выспаться;

не быть голодным или переевшим;

чувствовать себя комфортно в своей одежде. Придерживайтесь своего обычного режима, чтобы организм не чувствовал изменений и ваш сердечный ритм не сбивался. Обычно бегаете по утрам? Не отказывайтесь от пробежки. Всегда пьете кофе? Выпейте и сегодня!

2. Разрешите себе нервничать

Нервничать — это нормально. Более того, это поможет успешно пройти тест. Результаты тех, кто нервничает из-за каждого ответа, по статистике, оказываются самыми точными. Если же вам кажется, что из-за нервов ваши результаты могут неправильно интерпретировать, то подойдет следующая методика. Чтобы проверить ваши базовые физиологические реакции, вас специально заставят лгать при помощи контрольных вопросов. Их довольно просто отличить от важных, потому что они носят общий, а не конкретный характер. И вот тут будьте внимательны. Если вы начнете нервничать при ответах на все контрольные вопросы, то затем при ответе на важные вопросы ваши реакции расценятся полиграфом как «правда», тем более если вы намеренно будете стараться сохранять спокойствие. Пример контрольного вопроса: «Вы когда-нибудь крали?»

Пример важного вопроса: «Вы украли что-нибудь на вашем прошлом месте работы?» Заставить себя нервничать можно, думая о чем-то неприятном, страшном или пытаясь решить в уме какую-нибудь сложную для вас задачу.

3. Старайтесь не лгать по мелочам

Если вам нечего стыдиться и скрывать, старайтесь отвечать правду на все вопросы. Чем чаще вы говорите правду, тем точнее будут результаты. Люди нередко склонны лгать в мелочах, и они уверены, что при прохождении теста им будут задавать вопросы-ловушки. Но специалисты уверяют, что вопросы задаются максимально простые, согласно самой этике тестирования, и неожиданностей быть не должно. Тем более вы заранее узнаете их еще перед тестированием. Это делается для того, чтобы исключить реакцию на новизну.

4. Не спешите

В зависимости от конкретного тестирования каждый вопрос может быть задан от 3 до 6 раз. Поэтому спешить с ответом не нужно, уже само чувство спешки может исказить результаты. Выслушивайте вопрос до конца, осознавайте, действительно ли вы поняли, о чем вас спрашивают, настраивайтесь — и только потом отвечайте. Немного помедлив с ответом, вы даете себе возможность определить, какого рода вопрос вам задан: несущественный («Как вас зовут?»), контрольный («Вы когда-нибудь лгали ради выгоды?») или важный («Подделывали ли вы документы на прошлой работе?»).

5. Представляйте что-нибудь приятное

Такой метод считается успешным, но подойдет лишь тем, кто действительно умеет себя контролировать. Потому что нервничать и вызывать негативные реакции проще, чем положительные. Обдумывая ответ на вопрос и осознавая, что нужно сказать неправду, представляйте что-то максимально приятное для вас. Или будьте расслаблены на протяжении всего теста. Создайте в своем воображении некий беззаботный мирок, который поможет сохранять спокойствие: пусть это будут самые приятные мечты, и тогда реакция организма будет идеальной!

6. Не используйте физических уловок

Как правило, советы по вызову негативных реакций организма при прохождении теста звучат так: «Положите в ботинок кнопку и нажимайте на нее ногой в нужных ситуациях, прикусите язык, напрягайте мышцы». Эти уловки уже давно не обманывают опытных специалистов. Такие манипуляции очень заметны, и нередко эксперты просят снять обувь, так как кнопки — совет номер один в интернете, который давно перестал быть хитростью. К тому же реакцию на физическую боль полиграф может распознать. Кроме того, если вас уличат, то тестирование может быть перенесено. Или же по его окончании эксперт будет оценивать результаты более жестко, с учетом проделанных вами трюков.

Бонус: когда нельзя проходить тестирование?

В некоторых случаях прохождение теста противопоказано, так как результаты совершенно точно будут искажены, а сам процесс может негативно сказаться на человеке. Помимо психических заболеваний, это: заболевания сердца;

беременность;

заболевания дыхательной системы (даже банальная простуда);

эпилепсия;

у человека что-то болит;

его принуждают пройти тест против воли.