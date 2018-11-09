Как научиться твердо говорить «нет» даже друзьям

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Согласно исследованию от 2014 года, женщинам сложнее говорить «нет» своим коллегам, мужчины же справляются с этим лучше. И хотя женщины, которые редко отказываются помочь, ценятся на работе выше, по карьерной лестнице быстрее взбираются те, кто умеет твердо говорить «нет». В этой статье мы собрали рекомендации психологов, которые помогут вам отказывать увереннее.

AdMe.ru знает, что менять привычное поведение не так уж и просто. Поэтому все советы, за исключением последнего, не слишком сложные, но эффективные. Чтобы применить последний, придется постараться, но именно он поможет вам отказывать без угрызений совести.

1. Возьмите паузу

Часто мы даем согласие только потому, что не успеваем как следует обдумать ситуацию. Рассмотрите все плюсы и минусы, причем не только в ближайшей перспективе, но и в будущем. Сейчас дополнительная работа может принести вам быстрые деньги, но через пару месяцев переработки могут плохо сказаться на самочувствии или удовлетворенности жизнью. Вы точно этого хотите? Попросите немного времени, чтобы взвесить все за и против и дать аргументированный ответ.

2. Относитесь к себе так же, как к другу

Представьте, что вам надо дать ответ не за себя, а за друга. Психологи уверены, что часто мы заботимся о близких лучше, чем о самих себе. Подумайте, не обременяет ли просьба друга, было бы ему удобно помочь другому человеку или выполнить дополнительную работу, и только после этого соглашайтесь или отказывайте. В такой ситуации вам удастся заключить более выгодную для себя сделку или отказать без лишних угрызений совести.

3. Говорите «нет» с умом

Говорите правду и не приукрашивайте. Если вы не можете выполнить просьбу или не можете выполнить ее хорошо, так и скажите: «Я был бы рад тебе помочь, но не смогу сделать это хорошо. Я мог бы согласиться, но в будущем ты будешь недоволен, а я не хочу портить отношения». Другой вариант — прямо сказать, что вам неудобно браться за дело из-за места или времени. Это поможет человеку понять, что его просьба просто вне вашей компетенции или выполнять ее слишком неудобно. Если человек адекватный, то он поймет, что обременяет вас, и откажется от своей просьбы. Ну а неадекватным людям проще отказывать.

4. Смягчите удар

Принимать отказ бывает так же сложно, как и говорить «нет». Человек может оскорбиться или принять ваши слова на свой счет. В такой ситуации будет уместно смягчить их, сказав не просто безликое «нет», а что-то вроде «это неудобно для меня», «я не могу вам помочь». В такой ситуации вы как бы говорите человеку: «Дело не в тебе, а во мне». Произнести такие фразы проще, чем категоричное «нет».

5. Подумайте о других

Если просьба человека может нарушить ваши обязательства перед супругом, детьми или родителями, вам будет чуточку проще отказать. Поэтому, прежде чем дать положительный ответ, подумайте, насколько это обременительно не только для вас, но и для ваших близких.

6. Уменьшите стресс

Часто просьба воспринимается как давление. Нам становится страшно или стыдно отказать. В стрессовой ситуации намного проще согласиться, чем думать о том, как отказать так, чтобы не обидеть человека. В такой момент важно понизить уровень стресса: попробуйте сосчитать до 10 или глубоко вдохнуть. Обычный вдох помогает успокоить сердечный ритм, понизить кровяное давление. А это, в свою очередь, помогает мыслить более здраво, принимать верные решения. Так вам будет проще отказать человеку, независимо от того, что он просит.

7. Обновите свою роль

Возможно, вы все время позиционируете себя как приветливого и отзывчивого человека. Это мешает вам уверенно отказывать коллегам и близким и при этом нормально жить. Попробуйте сменить свою роль. Это совет, которому очень непросто следовать, но он, пожалуй, самый действенный. Детально продумайте, что случится, если вы откажете, какой будет реакция просящего, что вы можете ответить на нее. Настройте себя на роль человека, который говорит «нет», когда просьба для него слишком обременительна, роль человека, который думает о себе больше, чем об окружающих. Возможно, он не такой чуткий по отношению к коллегам или близким, зато счастлив и делает только то, что приносит ему удовольствие или пользу.

А вы умеете говорить «нет»? Что вам помогает в этом?