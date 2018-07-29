Как научиться читать мысли собеседника (2 секрета спецслужб)

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Почти 30 лет назад была опубликована книга Аллана Пиза «Язык телодвижений», после чего многие из нас пытались читать собеседников по их невербальным сигналам. 10 лет назад вышел телесериал «Обмани меня» и породил очередную волну «чтецов». Но повальный интерес быстро спадает: люди разочаровываются в практике в целом из-за собственных ошибок. Однако секретные службы успешно используют язык тела в своей работе и изредка делятся своими тайнами.

AdMe.ru нашел для вас некоторые советы спецагентов, которые вполне реально использовать в повседневной жизни.

Итак, все мы знаем основы невербалики: закрытая поза — нежелание разговаривать, открытая — расположение к собеседнику, прикосновение к лицу — ложь и т. д. Но так ли они нерушимы и правы ли мы, закатывая скандал партнеру из-за того, что во время разговора с симпатичной сотрудницей он развернул стопы в ее сторону? «Когда я работал в ЦРУ, то часто проводил испытания на детекторе лжи. Поскольку я был разведчиком-аналитиком в Национальном контртеррористическом центре, результаты моей работы использовались в отчетах разведки, которые во время „войны с терроризмом“ предоставлялись в Исполнительное управление, в том числе и лично Президенту. А сейчас я учу клиентов, как распознавать обман в повседневной жизни — будь то на работе или дома, а особенно — в отношениях с любимыми». Это цитата из книги Дэна Крама (Dan Cram) «Все способы раскусить лжеца». Кусать никого не призываем, но рекомендуем запомнить и использовать то, о чем он рассказывает.

Правило трех «к»

Существует простой способ проверить, верны ли ваши выводы относительно позы и мимики собеседника: правило трех «к». Вы должны учитывать контекст, конгруэнтность и комплексность полученной информации. Рассмотрим подробнее каждый пункт.

Контекст: любое общение происходит в определенной среде, поэтому необходимо учитывать влияние этой среды на поведение собеседника.

Например, на семинаре один из участников сидит, развернув колени в вашу сторону. Из книжек вы знаете, что это демонстрация интереса, вероятно, даже сексуального. Но прежде чем менять свое поведение в соответствии с этим предположением, вспомните, а был ли у него выбор, куда сесть? Быть может, зайдя в зал последним, он занял единственное свободное место? И даже если он садится туда постоянно, причиной можете быть не вы, а, скажем, настенные часы, на которые он может поглядывать с этой позиции, не привлекая внимания.

Конгруэнтность: сигналы, подаваемые человеком одновременно, не должны противоречить друг другу.

Говоря о сигналах, мы имеем в виду все: мимику, жесты, позы, слова, темп речи, паузы и т. д. Когда человек искренен, все эти сигналы, как правило, говорят об одном и том же. Но если ваш гость хвалит блюдо и соглашается на добавку, но при этом опускает голову (покорность) и переплетает пальцы рук (сокрытие отрицательного отношения к чему-либо), стоит, пожалуй, оставить его в покое: возможно, он просто боится вас обидеть.

Комплексность: жест, рассматриваемый изолированно от остальных сигналов, все равно что слово, вырванное из контекста. Информация оценивается в комплексе.

Правило, вытекающее из принципа конгруэнтности: сигналы, исходящие от человека, должны рассматриваться комплексно, только так у нас есть шанс догадаться об их истинном значении. Например, жест неприязни сам по себе мало о чем говорит, нужно присмотреться к сопутствующим сигналам, чтобы понять, на что направлена негативная эмоция. Так же и с остальными знаками: то, что симпатичная сотрудница прикусывает губы, еще не означает, что она соблазняет вас (присмотритесь, быть может, ее мимика выражает досаду, а минут через 10 она достанет из сумочки бальзам для губ).

Не спешите с выводами

Как вы, наверное, уже поняли, чтение невербальных сигналов собеседника — процесс, не терпящий торопливости. Да, какой-то мелкий жест может длиться лишь доли секунды, и его важно уловить, но сам процесс анализа всего «наловленного» потребует от вас терпения. Один из методов анализа невербальных сигналов называется наблюдением за так называемыми спящими точками. Суть его заключается в том, чтобы сначала создать человеку комфортную обстановку для беседы и понаблюдать, какие точки его тела остаются спокойными и неподвижными: рука на подлокотнике, ноги расслабленно вытянуты либо расположены крест-накрест — это может быть что угодно. Главное, на протяжении приятной беседы эти точки спят.

Теперь задайте интересующий вас вопрос и наблюдайте. Проснувшиеся точки говорят о повышенном уровне дискомфорта, человек чувствует угрозу для себя и уже не может находиться в расслабленном состоянии, он подбирается, готовясь отразить атаку. Такая реакция наиболее характерна для ситуаций, в которых ваш оппонент как минимум что-то недоговаривает.

Бонус: об универсальности мимики

Доктор Дэвид Мацумото (David Matsumoto) в своих исследованиях невербальных сигналов (в частности мимических реакций) задался вопросом, является ли наша мимика результатом неких эволюционных программ или же это продукт культурной среды, в которой вырос человек. Для выяснения этого вопроса Мацумото стал наблюдать за слепыми от рождения людьми, которые не могли научиться «правильному» реагированию у окружающих людей. Эксперимент показал поразительные результаты: во время эмоционально значимого переживания слепые люди в подавляющем большинстве случаев демонстрировали те же мимические реакции, что и зрячие. Это доказывает, что при анализе невербальных сигналов собеседника мы можем смело полагаться на то, что говорит нам его мимика — инструмент настолько древний и глубоко запрограммированный, что контролировать его проявления крайне сложно и энергозатратно.

А удается ли вам читать язык тела собеседника или вы предпочитаете полагаться на слова и человеческую честность? Может быть, у вас есть интересная история, связанная с невербальной коммуникацией? Поделитесь своими мыслями в комментариях.