Как наш позвоночник меняется на фоне стресса

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Боли в спине могут вызвать не травма или болезнь, а стресс. Ученые доказали, что с ростом его уровня увеличивается риск психосоматических болезней. AdMe.ru узнал, что происходит с нашей спиной из-за сильных переживаний.

Страдает шейный отдел позвоночника

Часто проблемы с шеей вызваны психической травмой. И могут развиться, когда человек сталкивается со множеством обязательств и неприятностей. Они буквально давят на него, и организм реагирует таким образом.

Развивается сутулость и сколиоз

Сколиоз может появиться, если человеку долгое время приходилось буквально прогибаться под обстоятельства. Люди сутулятся, если ощущают сильное давление дома или на работе. Так они пытаются увернуться от проблем.

Беспокоят боли в нижней части позвоночника

Стресс может быть главной причиной боли в пояснице. Если вы в последнее время не поднимали тяжести и не ударялись, то причина проблемы возможно психологическая. Часто стресс и переживания возникают из-за денежных проблем, сложных отношений или резких перемен в жизни.

Иногда из-за стресса страдает копчик. Особенно если в прошлом его уже травмировали. Копчик может болеть, если человек винит себя и не может расстаться с прошлым.