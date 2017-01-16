Как на самом деле правильно реагировать на критику

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Два года назад я была на тренинге Джека Кенфилда (один из авторов фильма «Секрет»). На одном из примеров он показал, как и почему мы с вами реагируем на критику.

Он подошел к одной из участниц и сказал:

«Я провожу множество семинаров и лекций, но впервые у меня среди слушателей настолько глупый человек».

Однозначно девушку это сильно задело, и она расстроилась. Но Джек успокоил ее тем, что это всего лишь упражнение и у него есть продолжение.

Он снова посмотрел на нее и в этот раз произнес: «Я провожу множество семинаров и лекций, но впервые у меня среди слушателей человек с зелеными волосами». В этот раз девушка рассмеялась.

— Почему вы смеетесь? — спросил ее Джек.

— Потому что нет у меня никаких зеленых волос.

— Почему же тогда вы разозлились на меня в первый раз?