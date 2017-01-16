Как на самом деле правильно реагировать на критику
Два года назад я была на тренинге Джека Кенфилда (один из авторов фильма «Секрет»). На одном из примеров он показал, как и почему мы с вами реагируем на критику.
Он подошел к одной из участниц и сказал:
«Я провожу множество семинаров и лекций, но впервые у меня среди слушателей настолько глупый человек».
Однозначно девушку это сильно задело, и она расстроилась. Но Джек успокоил ее тем, что это всего лишь упражнение и у него есть продолжение.
Он снова посмотрел на нее и в этот раз произнес: «Я провожу множество семинаров и лекций, но впервые у меня среди слушателей человек с зелеными волосами». В этот раз девушка рассмеялась.
— Почему вы смеетесь? — спросил ее Джек.
— Потому что нет у меня никаких зеленых волос.
— Почему же тогда вы разозлились на меня в первый раз?
Критика задевает нас только если мы сами о себе думаем то, что говорит критикующий. Если мы уверены в себе и точно знаем, что мы умны, красивы, стройны, щедры, то, что бы ни говорили нам другие, мы будем знать, что это неправда.
Люди находят критику в постах, песнях, взглядах, шутках и мемах. Находят ее там, где чаще всего ее вообще нет.
Каждый раз чувствуя себя расстроенным из-за того, что о вас сказали другие, просто задайте себе вопрос: не мои ли это «зеленые волосы?» И посмотрите на это как на возможность, благодаря которой можно вырасти.
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Автор Алла Клименко