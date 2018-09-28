Как мужчины и женщины смотрят на одни и те же проблемы. Похоже, мы действительно с разных планет

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Психологи признают, что мужчинам и женщинам очень непросто принимать совместные решения. Профессор в области поведенческих наук Дебора Таннен даже выпустила книгу под названием «You Just Don’t Understand» («Вы просто не понимаете»), в которой подробно описала, чем отличаются друг от друга мужские и женские взгляды на одни и те же проблемы. Например, пока одни из нас преувеличивают трудности и героически бросаются на них, другие предпочитают справляться с неурядицами постепенно, но бывают беспомощны перед собственными эмоциями. Догадываетесь, кто есть кто?

Мы в AdMe.ru изучили статьи психологов и разобрались, какие различия есть в мужском и женском подходах к проблемам и почему нам иногда хочется прикончить друг друга во время принятия совместных решений.

Поиск решения проблемы в мужском и женском мозге происходит по-разному

Марк Гангор, американский пастор, комик, лектор и шоумен, так описывает мужской и женский мозг: «Мужской мозг представляет собой много разных коробочек для всего. Есть коробочка для машины, денег, работы, детей. И основное правило — не трогать их просто так. Когда обсуждается конкретный предмет, мужчина ищет подходящую коробочку, открывает ее, обсуждает то, что связано с ее содержимым, потом закрывает и ставит на место в надежде, что другие коробочки не понадобятся. Женский же мозг напоминает клубок проводов, где все связано со всем». То есть, если надо купить дом, мужчина открывает две «коробочки» с названиями «Дом» и «Деньги». У женщины же могут возникнуть ассоциации с домом напротив, красивой соседкой, ревностью, успешным бывшим однокурсником... А там и до развода недалеко.

Мужчинами руководит логика, а женщинами — чувства

Мужчинам важна конкретика — качественные и количественные показатели, точные результаты. Главное для него — решить проблему. И тут нередко цель оправдывает средства. Женщина же всегда прислушивается к своим чувствам: нравится ли ей тот или иной путь к решению проблемы, достойно ли она будет выглядеть, добившись своей цели. И конечно, детали тут тоже важны: если и покупать машину, то обязательно того цвета, который сможет чуть больше рассказать о ее личности окружающим.

Мужчина предпочитает решать проблему в одиночестве, а женщина — в компании родных и близких

Поиск решения проблемы у мужчин схож с автоматизированным процессом: «загрузили» проблему, немного подождали и получили результат. Для этого представителям сильной половины человечества необходимо уединиться и спокойно поразмышлять, не отвлекаясь на другие дела. Мужчина стремится найти правильный ответ, который, как он полагает, от него все ждут, и очень боится ошибиться. Поэтому ему нужно предварительно взвесить все за и против самостоятельно, прежде чем представить решение на суд окружающих. Мозговые процессы у женщин протекают по-другому. Она думает и принимает решения в ходе обсуждения проблемы с подругами, близкими людьми, родственниками. Пока женщина говорит, в ее голове возникают варианты и ассоциации, которые в итоге приведут к верному выбору. И она не боится высказывать «нелепые идеи» вслух, так как понимает, что это еще не окончательное решение.

Мужчина делает из мухи слона, а потом храбро с ним сражается. Женщина же предпочитает искать обходные пути

Мужчине важно быть героем, победителем. А герой за мелкие дела не берется — только за спасение мира. Поэтому любой враг должен быть повержен (ведь от этого зависит судьба человечества), даже если речь идет о простой словесной перепалке с продавцом из-за невзвешенных помидоров или угрозе вслед уезжающей машине, обрызгавшей любимые брюки водой из лужи. Женщины нечасто идут в лобовую атаку. Они пробуют найти другие пути — возможно, менее очевидные, но и не столь воинственные. Например, если возникнет задача укротить мустанга, то мужчина без лишних раздумий прыгнет ему на спину, пытаясь удержаться изо всех сил. Женщина же сначала накормит и напоит лошадь, дав ей привыкнуть к себе, а потом, незаметно даже для самого коня, однажды окажется у него на спине.

Мужчина берется за решение проблемы, когда откладывать его уже нельзя. Женщина же начинает делать это заранее и постепенно

Знаменитый анекдот о том, что в мужском общежитии посуда моется перед едой, а не после, как в женском, появился не просто так. Дотянуть до последнего, а потом победить «монстра» (пусть и представшего в виде грязной посуды) и стать героем — очень популярный подход среди мужчин. Женщин не так волнует лавровый венок на голове (по крайней мере, внешне это проявляется не столь явно). Ей важно, чтобы все было спокойно, размеренно, гармонично. Поэтому женщины готовы мчаться в автосервис при малейшей царапине или странном звуке в моторе, а мужчины нередко обращаются туда только тогда, когда уже не могут завестись или уезжают с трассы на эвакуаторе.

Бонус

Именно благодаря таким разным подходам к решению проблемы, если мужчина и женщина объединят свои усилия, они наверняка смогут найти идеальный вариант, который не только устроит их обоих, но и даст лучший результат.