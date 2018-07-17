Как можно узнать все о вас по фотографии (Ничего общего с магами и гаданиями)

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А вы задумывались о том, как и кому «сливается» информация о пользователях интернета, в том числе и о вас? Можно ли удалить личную фотографию или пост без следа и почему нам на глаза попадается реклама, которая вызывает подозрение о ежесекундной прослушке? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в статье.

AdMe.ru призывает не бояться больших данных после знакомства с ними, ведь это всего лишь инструмент. И если бы не придумали его, то было бы много других возможностей узнать о вас больше, чем вы сами того хотите. Просто нужно быть внимательнее и несколько раз подумать перед тем, как выложить в сеть что-то личное.

Что такое большие данные?

Реклама, которая угадывает ваши желания и планы, постепенно наращивает уровень паранойи у людей по всей планете. Вот вы поговорили с другом о предстоящем отпуске, открыли смартфон, а вам предлагают туры по выгодным ценам. Что это? Прослушка? Давайте разбираться! Тема больших данных (Big data) набирает интерес и популярность. Проще говоря, большие данные — искусственный интеллект, который собирает, анализирует, сортирует, хранит и непрерывно обновляет огромное количество информации. Этому инструменту необязательно вас прослушивать, он умеет сканировать сообщения (возможно, вы уже там упоминали об отпуске), а также есть вероятность простого совпадения — программа делает выборку и предлагает самое популярное на данный момент людям вашего возраста и интересов (стоит ли удивляться предложениям о турах в сезон отпусков?). Каждый сбор и анализ информации имеет свою цель: борьба с терроризмом, поиск преступников, выявление интересов пользователей, данными которых пользуются рекламные компании, и многое другое. Искусственный интеллект способен заметить и проанализировать такие детали, на которые не обратит внимания человек не только в тексте, но и на фотографиях, а больше всего данных поступает из социальных сетей, поэтому именно про них мы и поговорим.

Что рассказывают фотографии

Искусственный интеллект с каждым днем становится умнее, и обучают его словно ребенка — ежедневно и шаг за шагом. И если с первого раза его можно ввести в заблуждение, то в дальнейшем он все равно выйдет на правильный ответ. Например, на фотографии выше он не сразу распознает высокооплачиваемую актрису Блейк Лайвли. Исходя из полученных данных (сканирование лица, стиль одежды, геолокация) жену Райана Рейнольдса отнесут в группу людей с определенным достатком и начнут предлагать услуги, в которых, по мнению программы, она больше всего нуждается: недорогие вещи, микрокредиты и т. д. Анализ одного и того же человека идет непрерывно, поэтому совсем скоро искусственный интеллект догадается, что Блейк Лайвли — человек с высоким уровнем дохода. Это и есть одна из главных причин анализа фотографий в социальных сетях — важно понять уровень дохода каждого человека, чтобы предложить ему то, что нужно в данный момент.

А вот фотографии с оружием лучше не публиковать вовсе, иначе получите особую метку и вами могут заинтересоваться в управлении по противодействию экстремизму. Если в стране запрещена продажа оружия гражданским лицам, то данные направят в службу по надзору за оборотом оружия. Распознавание происходит в том числе и модифицированных устройств, а также система способна отличить игрушечный пистолет от настоящего.

Как программа определяет, ваша вещь или нет? Например, если за полтора года вы публикуете одну и ту же машину около 5 раз, при этом искусственный интеллект заметил ее номера и не нашел среди ваших друзей фотографий этого автомобиля, то во владельцы запишут вас. А вот на фотографии выше программа увидит дорогой автомобиль без номера, и если это единственная фотография с этой машиной, то, скорее всего, она же есть и в публикациях других людей в этой геолокации, что говорит о том, что машина не принадлежит этому человеку и не будет распознана как его. Интересный факт: людям, которые любят фотографироваться не со своими дорогими вещами, программа занижает уровень достатка.

Как узнают, где вы живете, а где работаете? Ни для кого не секрет, что многие современные устройства собирают данные о вашем перемещении, а при синхронизации с Wi-Fi в общественных местах эта информация может быть собрана и проанализирована. Например, вы привыкли ходить в один и тот же кинотеатр. За несколько сеансов вы расскажете местному Wi-Fi достаточно о себе, и по перемещениям можно будет установить, в какие места вы ходите чаще всего, ваши конечные точки маршрута, которые обычно определяются по остановкам метро (на какой зашли, а на какой вышли). По фотографиям в соцсетях можно понять примерно занимаемую должность и узнать среднюю зарплату на сайтах по поиску работы в конкретной компании.

Как выдают лайки и посты

По постам и лайкам искусственный интеллект научился определять, страдает ли пользователь от табачной, алкогольной или наркотической зависимости. Точность определения курения табачных изделий достигает 86 %, употребление алкоголя — 81 %, наркотиков — 84 %. Неплохо, неправда ли? Согласно исследованиям, искусственный интеллект уже знает нас гораздо лучше, чем наши друзья и семья.

А если меня нет в социальных сетях?

Вы удивитесь, но даже в этом случае на вас собирается информация. Все просто: если вы куда-то пришли (на спектакль, в ресторан, на концерт и т. д.), то вы можете случайно попасть в чей-то кадр и совершенно точно вы попали в базу, которая начнет собирать и анализировать ваши данные. Можно ли удалить информацию о себе? Каждый раз, когда вы что-то публикуете или отвечаете на сообщения, вы оставляете цифровой след, который удалить невозможно, и при необходимости все будет восстановлено.

А вас беспокоят мысли о возможном слежении за вашей жизнью или вы не придаете этому значения?