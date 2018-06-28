Как изменилось отношение к возрасту в обществе и к каким последствиям это привело

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Австралийские ученые решили пересмотреть границу подросткового возраста, заметив, что переход от детства к взрослой жизни стал занимать гораздо больший промежуток времени, чем когда-либо. И если раньше подростками считались люди до 19 лет, то сейчас эта цифра остановилась на 24. Из статьи вы узнаете, почему люди больше не торопятся взрослеть и так ли это плохо, как может показаться на первый взгляд.

AdMe.ru решил поделиться с читателями интересной информацией для размышления.

Мир, в котором возраст ничего не значит

В 2011 году в мировой прокат вышел фантастический триллер «Время»: человечество открыло путь к бессмертию, и теперь все люди перестают стареть по достижении 25-летнего возраста. Но для того, чтобы жить, нужны деньги, а точнее время, которое и стало здесь валютой. Каким далеким казалось подобное будущее всего 7 лет назад, но как быстро оно наступило: сегодня благодаря развитию косметологии и пластической хирургии, а также при наличии достаточной суммы денег можно надолго забыть про возрастные изменения. И тут играет роль психологический комфорт: в паспорт люди стали заглядывать все реже. О какой зрелости можно говорить, если на вас из зеркала смотрит девушка, которой из года в год исполняется 18 лет, ну или максимум 25? Молодым быть модно, и сейчас не только прекрасная половина человечества старается «заморозить» свою привлекательность на долгие годы — мужчины также стали нередкими посетителями салонов красоты и кабинетов пластических хирургов.

Другие люди

Подростки кажутся эмоционально нестабильными, импульсивными, тревожными и недисциплинированными. Уже реже, но еще пока можно услышать от поколения постарше слова: «Вот в наше время такого не было!» Было. И даже больше, чем сейчас. По статистике, новое поколение стало меньше пить и курить, а кроме того, снижается уровень подростковой беременности. Да, миллениалы не торопятся обзаводиться семьей, но уж если начистоту, то и раньше люди шли в ЗАГС не только по велению сердца, а еще по настоянию родителей или из-за незапланированной беременности. Молодые люди перестали взваливать на себя груз и других «взрослых» обязанностей, поняв, что снимать жилье выгоднее, чем брать ипотеку, и что не стоит влезать в долги ради модного гаджета или автомобиля. Их душа требует минимализма: чтобы в любой момент можно было сорваться и уехать куда-нибудь налегке.

Проблемы

Старшему поколению трудно найти общий язык с миллениалами: тяжело объяснить папе, который в 18 лет пошел служить в армию, а в 20 обзавелся семьей, что путешествия по всему миру важнее, чем поиск стабильной работы, а маме, которая грезит внуками, заявить, что, возможно, этого никогда не случится. Главные причины, из-за которых возникает желание отложить подобные жизненные планы на потом или отказаться от них вовсе, — это финансовая незащищенность и отсутствие возможности накапливать сбережения. На сегодняшний день никто не дает нам инструкций и не обещает стабильного будущего, поэтому молодые люди вынуждены самостоятельно и довольно оперативно реагировать на изменения в любой отрасли жизни. И чтобы не сойти с ума в этой бесконечной гонке, многие находят свой райский уголок в виртуальном мире. Это и породило главные проблемы — хронический недосып, одиночество и депрессию. Например, сегодня домашнюю работу подростки делают быстрее, и выходит, что у них больше свободного времени, чем было у их родителей. Чем же тогда они занимаются? Как правило, они предпочитают проводить время дома, со смартфоном в руках, а не за рулем автомобиля, например, или на вечеринке. По этой причине молодые люди все чаще чувствуют себя покинутыми и брошенными.

Амбиции

Возможно, кто-то скажет, что молодые люди просто-напросто ленивые. На самом же деле они «энергосберегающие»: сегодня им недостаточно хорошей и стабильной работы, они хотят заниматься чем-то, что им близко и интересно. Миллениалам важно знать, что они работают с пользой и что их труд заметен. По этой причине поиски себя могут занимать достаточно долгое время: понимание того, что наличие диплома какого-нибудь вуза не гарантирует успешную карьеру, финансовую защищенность и в целом трудоустройство, заставляет миллениала тратить больше времени на получение высшего образования, подходя к этому вопросу максимально осознанно.

Постареют ли миллениалы?

Скорее всего, нет, ведь на это просто не будет времени: слишком быстро меняется мир вокруг нас, и в этом сумашедшем темпе отдыха не придется ждать даже на пенсии. Миллениалы умеют менять свои привычки и обладают гибким мышлением, они не будут бояться в любом возрасте узнавать что-то новое. Наверняка пенсионеров и вовсе не останется в сегодняшнем привычном понимании этого слова: медицина и новые технологии поспособствуют тому, что многие люди будут работать фактически до предела своих физиологических возможностей.

Что же произойдет с миллениалами? Со временем конфликт поколений уладится или нас ждет эра инфантильных старичков и старушек, которые утонут в виртуальной реальности? Каков ваш прогноз?