15+ странностей, которые считались нормой в жизни детей 100 лет назад

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В начале 1900-х социальное неравенство, болезни, войны, неграмотность и нищета были частью повседневной жизнью. Счастливое и беззаботное детство и отрочество были исключением, на фоне которого современные дети выглядят капризными баловнями. Но, несмотря на различия в условиях жизни, каждое поколение детей вносило свой вклад в историю. Одни вернули веру в Санта-Клауса, другие превратили кроссовки в модную обувь, а третьи превращают брутальных мужчин в заботливых и нежных пап, которые не стесняются менять подгузники и брать отпуск по уходу за ребенком.

Мы в AdMe.ru покопались в старых фотоархивах, чтобы узнать, как выглядела жизнь простых детей в течение XX века и что им удалось изменить в этом мире за последние 100 лет.

Мечты о велосипеде, кока-коле и билете в кино

Даже 100 лет назад каждый мальчишка мечтал о велосипеде, чтобы путешествовать — если не по свету, то где-то поблизости от дома. Велосипед был дорогим удовольствием, но можно было устроиться посыльным и получить его для работы. Дети из простых семей сами мастерили игрушки и развлекали себя уличными играми, например устраивали сражение стеклянными шариками, похожее на керлинг. В богатых семьях родители дарили плюшевых мишек и игрушечные поезда с механическим заводом.

И также 100 лет назад каждый ребенок мечтал попробовать кока-колу. Популярность напитка выросла, когда в 1931 году на плакатах с рекламой газировки появился Санта-Клаус в красно-белом костюме и с черными бровями (другие Санты были полностью седыми). Компания не изобрела, но изменила и популяризовала образ волшебника: он больше не наказывал детей, а просто делился со всеми праздником, подарками и добротой. В 1995 году этот Санта появился на фирменном рождественском караване грузовиков. Для миллионов людей по всему миру эта реклама становится первым напоминанием о скором празднике. Кроме того, это еще и благотворительный проект, который собирает подарки и создает атмосферу праздника для десятков тысяч детей из домов-интернатов.

В 1900-е только взрослые ходили в кино: билет стоил дорого, около $ 25 в перерасчете на сегодняшний день. Для развлечения перед фильмом показывали короткие мультики. Поэтому смело можно считать, что первыми поклонниками Микки-Мауса были взрослые. Ситуацию изменил Уолт Дисней, экранизировав детские сказки и создав в 1937 году полнометражный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», который стал самым популярным фильмом вплоть до выхода картины «Унесенные ветром».

В 1950-е к делу подключается телевидение: постепенно появляются мультсериалы, герои которых становятся для малышей лучшими друзьями и советчиками. Время показа мультиков совпадает с режимом дня: утром они помогают детям проснуться, вечером становятся наградой за хорошее поведение в течение дня.

Родители запрещали ходить в школу

В начале 1900-х меньше 20 % детей учились в школе. Только 9 % из них ее оканчивали. Единицы получали высшее образование. Остальные работали с малых лет: продавали спички, хворост для костра, шли на заводы и шахты. Получали мало, деньги отдавали родителям, среди которых часто встречались тунеядцы. Некоторые работали семьями, например мальчики помогали в мастерской отца, а девочки с матерью собирали урожай и торговали на рынке.

В США и Европе уже работали единичные бесплатные публичные школы, принимавшие всех желающих. Чтение, письмо и арифметика были в них основными предметами. Обучение длилось 8 лет. Девочки занимались домашней экономикой, мальчики мастерили из дерева. Для многих это было единственной возможностью вырваться из нищеты и стать независимым. После 1930-х годов растет спрос на высококвалифицированных специалистов, а вместе с этим число государственных школ и колледжей, открытых для всех. Появляется система школьного питания, ученикам выдают стипендию, готовят к поступлению в колледжи. Формируются законы, запрещающие детский труд и обязывающие родителей отдавать детей в школу.

Если в начале 1900-х дети спрашивали друг друга: «Кем бы ты хотел быть?», то спустя 100 лет вопрос звучит иначе: «Кем ты хочешь стать?» Это подчеркивает, сколь огромную роль сыграло развитие школьного образования в жизни каждого из нас. К сожалению, до сих пор есть страны, где общество живет прошлым.

Можно было одеваться по-взрослому

100 лет назад для детей из обеспеченных семей шили одежду по меркам. В простых семьях вещи донашивали за другими, некоторые дети ходили босиком до глубокой осени. В деревнях материалы были доступнее, поэтому женщины часто сами шили и вязали что-то для всей семьи.

С 1960-х растет благосостояние общества, меняются отношения внутри семьи. Детей стараются одевать нарядно и удобно. Зарождается подростковая мода.

В 1955 году выходит фильм «Бунтарь без причины», и подростки надевают кроссовки, подражая главному герою. Их примеру следуют знаменитости: Вуди Аллен надел кеды, отправляясь на балет, Led Zeppelin в кроссовках снимаются в фильме. В ответ производители кожаной обуви придумывают миф о том, что кроссовки деформируют стопу.

Никаких прививок, детских лекарств и поликлиник

В 1900-е годы все дети тяжело болели, лишь половина из них доживали до 15 лет. За 2 года по всему миру от гриппа погибли больше 50 млн человек. Коклюш, брюшной тиф и корь забирали сотни тысяч жизней каждый год, оспа лишала зрения, краснуха — слуха, свинка оставляла после себя панкреатит, переходящий в сахарный диабет. Люди, переболевшие в ранние годы полиомиелитом, превращались в парализованных инвалидов на всю жизнь. Многим приходилось буквально жить, лежа вот в таких камерах.

Лекарства и визит к врачу стоили дорого. Чаще всего ребенок из простой семьи оставался один на один с болезнью. Ситуацию усугубляли антисанитария, голод, отсутствие чистой питьевой воды и то, что родители и дети спали в одной кровати или в одной комнате. Легче всего попасть в госпиталь было тем, кто пострадал во время работы на фабрике. В вопросах здоровья полагались на «бабушкины методы». Ситуацию стали менять газетчики, собиравшие в статьях доступные и простые советы врачей для всех, кто умел хотя бы читать.

Огромным прорывом стали обязательная вакцинация детей и улучшение условий жизни, в том числе проведение водопровода в дома, доступ к чистой питьевой воде и привычка мыть руки. Вторым важным шагом стало развитие доступной педиатрии и запрет на детский труд.

Никто не заставлял есть овощи и фрукты

Разница в росте детей XX и XXI века связана с питанием. 100 лет назад в городах лишь немногие жили в достатке. Дети в семьях не всегда были желанными, и родители больше заботились о том, как прокормить себя. В деревне ситуация с питанием была лучше. Овощи, фрукты, мясо и рыбу было легче достать (или украсть). Проблемой оставалось кровосмешение: многие села жили обособленно, а переселенцы из далеких краев здесь встречались редко.

С 1960-х годов в городах появляются недорогие и свежие продукты питания. Популярными становятся супы из пакетиков и фастфуд. В школьные завтраки включают пиццу и хот-доги. Считалось, что небольшое количество такой еды не приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Сегодня во многих школах запрещена даже продажа фастфуда и газированных напитков с кофеином, а родители скорее лишат чего-то себя, чем сэкономят на питании ребенка.

XXI век: время новых возможностей для детей

Школы превращают обучение в игры, детское питание содержит все необходимые для ребенка витамины и минералы, медицина становится доступнее, во многих странах существуют особые льготы для детей. Благодаря интернету растет доступность знаний: можно учиться в школе или университете, находясь в любой точке мира. Игрушки, одежда, развлечения — родители больше не жалеют ни времени, ни средств. Счастливый сегодня ребенок завтра сам сделает мир чуть лучше.

Растет число отцов, оформляющих отпуск по уходу за ребенком. Многие берут на себя обязанности по дому и воспитанию малыша, чтобы мама занималась карьерой. За счет этих пап значительно выросло число противников любых вооруженных конфликтов. Появилось много праздников, которые мы отмечаем всей семьей. Нас не удивляет, когда родственники преодолевают тысячи километров, чтобы увидеться с нами.

Но самое главное — родители и дети никогда не были так близки. Безусловная любовь, стремление говорить на одном языке, взаимная забота, поддержка и уважение, желание проводить вместе больше времени — вот к чему стремятся семьи в новом столетии.