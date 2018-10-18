10 советов, как избавиться от безответной любви

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Любовь — это прекрасное чувство, о котором мечтает каждый. Но когда любовь невзаимна, фраза «боль от разбитого сердца» становится отнюдь не образным выражением. Ученые доказали, что эмоциональная боль активирует те же нейроны, что и боль физическая. И если не принять меры, отвергнутый влюбленный может впасть в депрессию или серьезно заболеть.

AdMe.ru подскажет вам, как справиться с неразделенной любовью, чтобы это чувство не разрушило жизнь.

Чтобы вытравить из сердца неразделенную любовь, в первую очередь требуется осознать, что вы и тот, кого вы любите, не можете быть вместе. Ваш возлюбленный отверг вас, ему не нужны ваши чувства, а добиваясь взаимности, вы ставите себя в неловкое положение и доставляете массу неудобств другому человеку. Неважно, связывали ли вас когда-то отношения или ваш возлюбленный никогда не был вами заинтересован в романтическом плане, при любом типе несчастной любви эти советы помогут вам избавиться от разрушающего чувства.

1. Ограничьте общение с объектом своей страсти

Мудрость «С глаз долой, из сердца вон» возникла не на пустом месте. Чем реже вы будете встречаться с человеком, тем быстрее остынут ваши чувства к нему. Звонки и сообщения в соцсетях, которые создают иллюзию дружбы, тоже следует исключить. Если полностью прекратить общение не получится, к примеру вы влюблены в коллегу и без его участия невозможно решать рабочие вопросы, дистанцируйтесь настолько, насколько это возможно: разговоры исключительно на профессиональные темы, встречи строго официальные.

2. Перестаньте идеализировать возлюбленного и искать недостатки в себе

Через призму влюбленности мир кажется другим, и центром этого мира является возлюбленный. Он воспринимается как самый лучший и идеальный, и то, что он не отвечает взаимностью, формирует комплекс неполноценности. Следует помнить, что на самом деле он обычный человек со своими недостатками. А лучше всего составить список его отрицательных качеств. Если найти черту его характера, которая больше всего вас раздражает, вспомнить все неблаговидные поступки и обиды — идеал будет постепенно разрушаться.

3. Избавьтесь от вещей, которые напоминают о возлюбленном

Фотографии, подарки, совместные покупки, одежда, в которой вы ходили на первое свидание с ним, аксессуар, который он похвалил... Все, что вызывает ассоциации с человеком, который вас отверг, нужно убрать из поля своего зрения: выбросить, продать, пожертвовать в приют для бездомных или просто на время спрятать. К этой же категории относятся: мелодия, под которую вы мечтали о несбывшейся любви, книга, которую он порекомендовал, фильм, который вы смотрели вместе. Новые вещи — новые эмоции. И это прекрасный повод обновить гардероб, библиотеку и сменить плей-лист.

4. Найдите новые места для прогулок, которые будут только вашими

Любимый ресторанчик, где вы часто бывали вместе, тоже следует на время забыть, как и парковую аллею, прогуливаясь по которой вы предавались мечтам о несбывшейся любви. Изучайте новые районы, посещайте новые кафе и кинотеатры, поменяйте привычный маршрут на работу, а если есть такая возможность — смените место жительства. Плюс переезд прекрасно отвлекает.

5. Не выпрашивайте сочувствия у друзей и знакомых

Конечно, отвергнутому влюбленному хочется, чтобы его пожалели, но в большинстве случаев сочувствие только усугубляет ситуацию. Чем чаще рассказывать историю своей несчастной любви, тем больше шансов убедить самого себя, что трагедия имеет куда больший масштаб, чем есть на самом деле. Кроме того, чем больше знакомых будет в курсе вашей душевной драмы, тем выше шанс стать предметом сплетен. Дружеская поддержка, конечно, необходима, но лучше выбрать на роль «жилетки» кого-нибудь из членов семьи или одного близкого друга, который внимательно выслушает и поддержит. Остальных же разумнее всего попросить не напоминать вам о произошедшем, а самому — игнорировать чужое любопытство.

6. Займите все свободное время

Чтобы как можно меньше думать о человеке, с которым вы не можете быть вместе, попробуйте расписать свой день поминутно: работа, домашние дела, встречи с родными и друзьями, время для хобби, чтения книг, просмотра фильмов. В расписании не должно остаться времени на то, чтобы жалеть себя.

7. Заполняйте жизнь новыми впечатлениями

Любовь — это, конечно же, замечательно, но в жизни есть много других важных и интересных вещей. Поставьте себе цель стать лучшим работником месяца, запишитесь в спортивную секцию или на какие-нибудь курсы, присоединитесь к команде волонтеров, чтобы помогать другим, съездите в отпуск в страну с совершенно новой для вас культурой. Если жизнь вокруг будет богата событиями, новыми знакомствами и эмоциями, душевные страдания отступят.

8. Попробуйте себя в творчестве

Несчастная любовь для многих творцов стала катализатором создания гениальных произведений искусства. Лучше всего направить свои переживания в творческое русло: напишите книгу, картину или песню. Эмоция, выраженная через творчество, становится более позитивной.

9. Не отказывайтесь от легкого флирта, но не торопитесь заводить новые отношения

Не сторонитесь людей, которые проявляют к вам интерес, ходите на свидания, проводите время с теми, кто вам симпатизирует. Ощущение собственной привлекательности поможет поверить в себя. Но не стоит ожидать слишком многого: принцип «клин клином вышибают» действует далеко не всегда. Не заводите новых отношений, пока старые чувства не останутся в прошлом, иначе вы рискуете вовлечь партнера в ситуацию, из которой пытаетесь выбраться сами.

10. Обратитесь к профессиональному психологу

Ученые доказали, что человек, несчастный в любви, проходит через две стадии. Первая связана с повышением в организме уровня дофамина, что вызывает противоречивые эмоции — от сильной ярости до меланхолии. А когда уровень дофамина снижается, наступает вторая стадия, и человек впадает в депрессию. Не каждый способен справиться с этим состоянием самостоятельно. И если вы понимаете, что лучше вам не становится, а отвлечься от мыслей о своей несчастной любви невозможно, то стоит обратиться к профессионалам и начать лечение.

Чтобы склеить разбитое сердце, требуется много сил, но это реально, и через некоторое время вчерашняя драма будет казаться незначительным событием, если на ней не зацикливаться и жить дальше.

А в вашей жизни была несчастная любовь? Как вам удалось от нее избавиться?