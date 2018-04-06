Простая психологическая техника, которая пригодится всем, кто мечтает избавиться от хлама в доме

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Ученые доказали, что расставаться с хламом некоторым людям так же сложно, как бросать курить. Более того, те, кто склонен к накопительству, на уборку ненужных вещей реагирует с неподдельной душевной болью. Поэтому психологи разработали стратегию, которая поможет перестать привязываться к вещам и заставит любого коллекционера хлама навести порядок в доме.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в этих советах и передать их суть вам. А в конце мы расскажем, как жить с человеком, который не привык что-либо выкидывать.

Почему «расхламление» — это так сложно

Для начала нужно отметить, что не все люди привязываются к вещам. Есть те, кто с легкостью расстается с хламом и поддерживает порядок в доме, а есть те, кто наделяет каждую вещь «душой», для него выбрасывание сродни предательству. Различия между этими людьми доказаны с точки зрения психологии. Ученые установили, что, когда «коллекционеру» приходится выбрасывать свои вещи, в его голове активизируются участки мозга, связанные с болью, а также вентромедиальная префронтальная кора мозга, которая связана с моральной оценкой этических конфликтов и ощущением «себя».

Из-за этого люди не только соотносят вещь со своими целями и желаниями, подсознательно веря, что она еще принесет пользу, но и вовсе считают некоторые предметы частью себя. Поэтому выбрасывать что-то для таких людей, говорят психологи, все-равно что отказываться от пальца на руке.

Техника осознанности

Эта техника поможет людям, склонным к собирательству, начать выбрасывать ненужные вещи. Примечательно, что ее же рекомендуют людям, стремящимся избавиться от вредных привычек. Ее суть заключается в том, чтобы быть внимательным к своим инстинктам и находить отличия между реальной мотивацией и «обманкой», которую нам подсовывает мозг. Далее мы подробнее разберем, как ввести эту технику в свою жизнь.

Шаг 1. Правило нескольких секунд

Снова пытаясь сохранить потенциально бесполезную вещь, не спешите с решением и подождите несколько секунд. Подумайте над реальной ценностью предмета. Вспомните, сколько раз за последнее время вы думали о том, чтобы выбросить этот предмет. Сколько раз за это время он приносил пользу? Убедите сами себя в бесполезности предмета.

Шаг 2. Исследование искушения

Проследите за своими чувствами, возникающими в тот момент, когда нужно что-то выбросить. Обычно искушение зарождается с почти незаметного сигнала и дорастает до уровня реальной тревоги и беспокойства. Но психологи успокаивают: любому сиюминутному искушению свойственно заканчиваться. Как волна, достигая пика своей мощности, оно рушится и пропадает.

Шаг 3. Понятие неуникальности

Почти у всех детей есть привычка наделять предметы «душой», видеть в них личность. Согласно экспериментам, дети не осознают, что их любимая игрушка и точно такая же игрушка, только новая, — одно и то же. Потому что новый предмет — это всего лишь вещь, а предмет, принадлежащий им, — часть их сознания. Некоторые переносят эту особенность во взрослую жизнь. Замирая на несколько секунд в порыве оставить ненужный предмет, помните, что уникален не он (подобные штампуют по сотне в час), уникальны ваши воспоминания, связанные с ним. И даже если предмет выбросить, воспоминания от этого не исчезнут.

Переосмысление материальной ценности

Это относится к отдельному типу собирателей. Эти люди не могут выбросить вещи, потому что помнят, сколько за них заплатили. В таком случае, чтобы «расхламиться», ненужные вещи можно выставить на продажу. А если их никто не захочет покупать, значит, пришло время забыть о деньгах: эти предметы давно обесценились.

Предупреждение бардака

Если вы склонны к накопительству, постарайтесь не приобретать вещи, которые захламляют ваш дом. Не привозите бесполезные сувениры из отпуска.

из отпуска. Попросите друзей не дарить вам на праздники мягкие игрушки .

. Обзаведитесь электронной книгой , чтобы не скупать в больших количествах бумажные.

, чтобы не скупать в больших количествах бумажные. Не приобретайте вещи, которые вам не нужны: не обращайте внимания на заниженные цены, не покупайте товары, подражая другим людям, не покупайте те вещи, о приобретении которых вы до этого момента не задумывались.

Бонус: совет для тех, кто живет с людьми, склонными к собирательству

Жить с человеком, не привыкшим ничего выкидывать, очень сложно. Но если попробовать его заставить «расхламиться», можно усугубить ситуацию (он еще больше привяжется к своим вещам, так как подсознательно будет противостоять вам вместе с ними). Единственный верный способ — это беседы, признание проблемы и постепенная совместная оценка нужности предметов. Некоторые действуют намного радикальнее: выбрасывают ненужные вещи тайком от собирателя, который чаще всего даже не замечает пропажи. Но тут уж как кому позволяет совесть.

Расскажите, а вам доводилось жить с человеком, который никогда не выкидывает ненужные вещи? Как вы справлялись с проблемой? Или, может, вы сами не можете иной раз заставить себя расстаться с определенными предметами? Какие при этом испытываете эмоции? Напишите об этом в комментариях.