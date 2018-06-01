Как интровертам использовать свои сильные стороны и добиться успеха в жизни

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Интроверт — это тип личности, ориентированный на самого себя. Таким людям комфортно в одиночестве, прежде чем принять какое-то решение, им необходимо все тщательно обдумать и взвесить. Со стороны может показаться, что интровертам не нужны другие люди, но это не так. Просто в отличие от экстравертов они более тщательно выбирают круг общения и подзаряжаются в тишине. Но если вы так до конца и не определились, к какому типу личности принадлежите, то можете посмотреть здесь. А в нашей статье мы вам расскажем, как правильно использовать свои сильные стороны.

AdMe.ru знает, как сложно бывает в мире экстравертов, и собрал для вас самые действенные способы извлечь максимум из своего психотипа.

7. Предупреждайте заранее об особенностях вашего характера

Для того чтобы избежать недоразумений на работе и в жизни, психологи рекомендуют рассказать заранее о том, что вы иногда можете «зависать» или не поддерживать беседу. И все это происходит не потому, что вы не желаете общаться, а в силу специфики вашего психотипа. Честность — наше все. И люди будут понимать, что вы не со зла, и вам станет намного комфортнее оттого, что пропала надобность носить маску .

6. Скажите собеседнику, сколько времени сможете ему уделить

Выстройте свои границы так, чтобы общение вместо утомления приносило радость. И если вам кажется, что собеседник никогда не остановится, то в ваших силах предотвратить эту ситуацию, четко обозначив то время, которое вы можете ему уделить. Причем этот прием действует как на работе, так и с друзьями и знакомыми. Также этого правила можно придерживаться не только в беседе, но и при посещении какого-либо мероприятия. Дайте себе определенное время, которое вы точно будете присутствовать (например, 30 минут на вечеринке), и по истечении оного корректно удалитесь. Так вы точно защитите себя от выгорания и усталости.

5. Отрепетируйте ответственную речь заранее

HR-специалисты рекомендуют интровертам более тщательно готовиться к собеседованиям, возможно, даже репетировать свою речь перед зеркалом, и не раз. Импровизации даются им с трудом, поэтому ответы на всевозможные каверзные вопросы лучше продумать заранее, а в голове держать примерный план того, как будет проходить важная встреча. Такой прием поможет побороть стеснительность и быть подготовленным к любым неожиданностям.

4. Найдите тот круг общения, который совпадает с вашими интересами

Если интровертам дать волю, они превратятся в отшельников. А это, конечно, перебор. Сложно находить друзей, когда вы малообщительны и закрыты. Однако дружеское общение с понимающими людьми только добавит вам уверенности в себе и избавит от ощущения неполноценности. Так что смело ищите людей, которые разделяют ваши ценности, и не замыкайтесь в себе.

3. При планировании своего времени имейте запасной вариант

Вам не нравится, когда ваши планы внезапно рушатся ( хотя кому, конечно, такое может понравиться), но именно у интровертов резкие изменения вызывают сильный стресс. Чтобы избежать такого волнения, лучше иметь пару вариантов на всякий случай. Если у вас в голове будут определенные сценарии на случай непредвиденных обстоятельств, то и степень тревоги значительно уменьшится. А так как умение планировать и анализировать — один из ваших коньков, то вы будете защищены от непредвиденных обстоятельств. Данный прием хорошо помогает развить гибкость и быстро адаптироваться к любым изменениям.

2. Не тратьте свою энергию на споры

Интроверты сами по себе очень хорошие слушатели. Но ничто человеческое им не чуждо. И когда мирный диалог перетекает в русло ссоры или спора, они восстанавливаются после этого намного сложнее. Чтобы избежать такой ситуации, стоит просто выслушать собеседника. Такая тактика может сослужить вам очень хорошую службу как в профессиональном плане, так и в личном.

1. Общайтесь в интернете

Общение удаленно помогает выразить все свои мысли, которые обычно находятся под замком во время личной встречи. Пишите, развивайте свой талант. Ведь именно ваш психотип наиболее предрасположен к писательской деятельности. А в наш век можно и работать весьма успешно, ни разу не встретившись лично ни с кем из своих коллег. Что же касается общения с друзьями, то не стоит, конечно же, заменять полностью личные встречи перепиской, однако современные мессенджеры очень упрощают нам жизнь.

Если вы интроверт, поделитесь с нами своими способами достижения успеха. Может, это именно то, чего нам не хватало.