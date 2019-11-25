Почему слова «мужчина должен» разрушают отношения быстрее, чем быт и измены

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Чаще всего представителям сильного пола не устают напоминать об их обязанностях и кодексе чести, который они должны соблюдать на работе, в обществе и семье. Неудивительно, что обычно это приводит к определенному финалу: мужчина хлопает дверью и уходит в неизвестном направлении, лишь бы навсегда скрыться от слова «должен» и больше не слышать упреки, которые начинаются с клишированного «настоящий мужчина». Но существует ли этот «настоящий мужчина» на самом деле и правда ли, что он кому-то задолжал? Разберем в статье.

Мы в AdMe.ru поинтересовались, какие фразы способны ранить самого толстокожего человека, даже если он не подает виду.

1. Мужчина должен быть стеной

Начнем с самого распространенного стереотипа: мужчина должен быть сильным, смелым и надежным — тем, кто выдержит любые кризисы и заслонит собой всех близких. Но даже скалоподобные представители человечества ломаются под гнетом различных требований, что уж говорить о менее стойких, которые замыкаются в себе и обрастают комплексами. Усталость от навязанных обязательств порождает людей, которых в обществе принято считать эгоистичными, — тех, кто начинает жить по принципу «никто никому ничего не должен». Мои чувства ранят фразы «Он сильный парень», «Он справится». Справлюсь, но я был бы признателен за оказание даже небольшой помощи. © Mist3rTryHard / reddit

Женщины считают, что мужчина должен быть готов вступить в борьбу в любой момент. Если моя семья будет в опасности, то я сделаю все, чтобы защитить их, но во всех других ситуациях я бы предпочел избежать неприятностей любой ценой. © AlexYadaYada / reddit

2. Мужчина должен терпеть боль

Из предыдущего утверждения вытекает следующее: мужчина должен не только стойко, но и молча переносить любые испытания. Из-за подобных убеждений люди подрывают свое здоровье: привычка скрывать эмоции может привести к преждевременной смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Неудивительно, что представители сильного пола живут в среднем на 5 лет меньше, чем женщины. Все люди чувствуют боль почти одинаково, но от мужчин ждут, что мы не будем на нее жаловаться и даже должны скрывать признаки, которые возникают при болезненных ощущениях. © SAIUN666 / reddit

Меня удивляет социальное противоречие: женщины хотят, чтобы мужчина был жестким и сильным и мог защитить их, но при этом он не должен бояться показаться уязвимым и скрывать свои эмоции. Нам сложно совмещать в себе 2 таких разных качества. © JabTrill / reddit

3. Мужчина должен добиваться женщину

Клише из романтических мелодрам сильно усложняют жизнь их любителям и порождают чрезмерно завышенные требования к партнерам. Да, конечно, порой хочется сцен как в кино и чтобы рядом был тот, кто задержит вылет самолета только ради того, чтобы признаться в чувствах. Но давайте будем честны: всем страшно делать первый шаг, а от мужчин его ждут постоянно. Даже при сильной симпатии игра в одни ворота быстро наскучит. Если 2 человека заинтересованы друг в друге, то какой смысл делать вид, что это не так? Самая распространенная ошибка, которую допускают женщины, — нежелание проявлять инициативу. Они не хотят показаться отчаянными или настойчивыми, поэтому не показывают, что тоже заинтересованы в общении. Я уверен, что независимо от пола люди предпочли бы встречаться с тем, кому они нравятся, а не с тем, кто ведет себя так, как будто ему все равно. © LEIFey / reddit

Обычно девушки ждут, что во время свидания я постоянно буду поддерживать разговор, и такие встречи становятся больше похожи на интервью. А спустя несколько дней я получаю сообщение с вопросом, почему я не позвонил после свидания. И я действительно не могу понять такое поведение: это эгоизм или женщины действительно думают, что им совсем не нужно прилагать никаких усилий? © expaticus / reddit

4. Мужчина должен быть старше, выше и с накачанными мышцами

В обществе принято считать, что навязанные стандарты красоты оказывают пагубное влияние на женскую психику, но и мужчины имеют привычку постоянно сравнивать себя с красавчиками, которые мелькают на экранах. Представители сильного пола реже слышат комплименты, поэтому критика бьет еще больнее и застревает в голове на долгие годы. Нельзя отрицать, что внешность в современном мире значит многое, но унижать людей из-за данных, которые от них не зависят или которые они не могут изменить, просто бесчеловечно. У меня были анорексия и булимия, потому что я думал, что моя девушка бросит меня, если я буду не в форме. Всю жизнь я слышал, что стану привлекательным, только если у меня появятся кубики на животе. © random_dead_guy / reddit

Сотрудница прикалывается надо мной, используя то, что я не могу контролировать (облысение). Я прикалываюсь над ней, используя то, что она может контролировать (ожирение). Ее отпускают домой раньше, а все остальные злятся на меня. Почему я злодей в этой ситуации? © StupidMaronGuy / pikabu

Мне 21 год, и я влюбился в девушку, которой 27 лет. Она идеальна, и нам нравится проводить время вместе, но она сказала, что не может быть со мной, потому что я слишком молод. © R4NKO18 / reddit

5. Мужчина должен больше зарабатывать

«С возрастом я понял, что только женщин, детей и собак любят безоговорочно. Мужчину же любят только при условии, что он может обеспечить чем-то. Мужики! Когда вы знакомитесь с новой девочкой, что у вас спрашивают друзья? „Как она выглядит?“ Дамы! Когда вы знакомитесь с новым парнем, что у вас спрашивают подруги? „Чем он занимается?“ — подразумевая „Чем он может тебе помочь? Он может посодействовать твоей мечте или нет?“» Крис Рок

Пожалуй, подобные требования слышал каждый мужчина хотя бы раз в жизни. Женщина может оправдать свое нежелание строить карьеру стремлением создать домашний уют, даже если она не собирается этого делать, а вот у мужчин такого варианта нет. Получается, что любви достойны только люди с определенным уровнем достатка? В жизни случаются кризисы и бывают моменты, когда не остается сил на свершения, но это не повод принижать достоинство человека. От мужчин всегда ждут амбициозности, трудолюбия и высоких результатов в карьере. И если он постоянно не преуспевает в чем-то, то его начинают считать неудачником. Женщина же может не зацикливаться на работе и стать домохозяйкой, и в таком случае ее никто не осудит. © nothing_in_my_mind / reddit

Считается, что мужчина должен за все платить. Но экономическая ситуация на сегодняшний день настолько плоха, что очень трудно сводить концы с концами, если в семье работает только кто-то один. © theboddha / reddit

6. Мужчина должен разделять интересы возлюбленной и, если потребуется, отказаться от своих

Общность взглядов сближает, но это не значит, что партнеры обязательно должны разделять хобби друг друга. Никто не должен отказываться от своих интересов, а ультиматумы вроде «продай мотоцикл и купи машину», «перестань смотреть футбол и запишись в спортзал» вызывают только протест и желание сделать все назло. Я обижаюсь, когда девушка говорит, что музыка, которая мне нравится, раздражает ее и вызывает головную боль. Она знает, что музыка — это то, ради чего я живу. В такие моменты мне кажется, что она оскорбляет не мое увлечение, а меня. © xxI1Ixx / reddit

Неприятно, когда девушка критикует мои увлечения, если их не разделяет. Она ждет, что я откажусь от всего, что не нравится ей, и моя жизнь будет вращаться только вокруг ее интересов. Все люди разные, но часто женщины об этом забывают. Избегайте таких отношений. © ExxInferis / reddit

7. Мужчина должен ревновать

Ученые утверждают, что мужская ревность и женская различаются: мужчины будут больше переживать, если у возлюбленной случится физический контакт с другим, в то время как женщины боятся, что их избранник привяжется к сопернице эмоционально. Возможно, именно поэтому некоторые дамы любят провоцировать приступы ревности у своего возлюбленного, рассказывая о «бывших» и о полученных знаках внимания от незнакомцев или коллег. Только у мужчин такое поведение не вызывает никаких эмоций, кроме раздражения. Если женщина пытается вызвать ревность, то это говорит о том, что ты недостаточно важен для нее и не заслуживаешь нормального отношения. © SpiralArc / reddit

Женщины ошибочно предполагают, что те же качества, которые делают привлекательными мужчин в ее глазах, сделают ее привлекательной для противоположного пола. Но разговоры о вашей популярности среди мужчин или о том, сколько вы зарабатываете, только отталкивают. © BadHorseman / reddit

8. Мужчина должен игнорировать других женщин

Невозможно не обращать внимания на красивых женщин и отрицать факт их существования. Любому мужчине будет приятно находиться в обществе привлекательных дам и общаться с ними. Но проявлять внимание и решиться на измену не одно и то же. В конце концов, изменяют не только с красотками. И не стоит забывать, что существуют отношения, которые носят исключительно платонический характер. Да, другие девушки привлекательны. Но нет, мы не разрушим прочные отношения только ради красотки, которую увидели на улице. © Big_Test_Icicle / reddit

Некоторые люди считают, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Мой лучший друг — женщина, которую я знаю более 30 лет. Я доверяю ей больше, чем родной сестре, и знаю, что наша дружба на всю жизнь. И я устал от мнения как мужчин, так и женщин, которые предполагают, что мы обязательно должны быть любовниками, если у нас такие хорошие отношения. © Woolybugger00 / reddit

Откуда появляется желание напомнить мужчине о том, что он должен?