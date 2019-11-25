Почему слова «мужчина должен» разрушают отношения быстрее, чем быт и измены

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Чаще всего представителям сильного пола не устают напоминать об их обязанностях и кодексе чести, который они должны соблюдать на работе, в обществе и семье. Неудивительно, что обычно это приводит к определенному финалу: мужчина хлопает дверью и уходит в неизвестном направлении, лишь бы навсегда скрыться от слова «должен» и больше не слышать упреки, которые начинаются с клишированного «настоящий мужчина». Но существует ли этот «настоящий мужчина» на самом деле и правда ли, что он кому-то задолжал? Разберем в статье.

Мы в AdMe.ru поинтересовались, какие фразы способны ранить самого толстокожего человека, даже если он не подает виду.

1. Мужчина должен быть стеной

© Iron Man 3 / Walt Disney Studios Motion Pictures  

Почему слова «мужчина должен» разрушают отношения быстрее, чем быт и измены

Начнем с самого распространенного стереотипа: мужчина должен быть сильным, смелым и надежным — тем, кто выдержит любые кризисы и заслонит собой всех близких. Но даже скалоподобные представители человечества ломаются под гнетом различных требований, что уж говорить о менее стойких, которые замыкаются в себе и обрастают комплексами. Усталость от навязанных обязательств порождает людей, которых в обществе принято считать эгоистичными, — тех, кто начинает жить по принципу «никто никому ничего не должен».

  • Мои чувства ранят фразы «Он сильный парень», «Он справится». Справлюсь, но я был бы признателен за оказание даже небольшой помощи. © Mist3rTryHard / reddit
  • Женщины считают, что мужчина должен быть готов вступить в борьбу в любой момент. Если моя семья будет в опасности, то я сделаю все, чтобы защитить их, но во всех других ситуациях я бы предпочел избежать неприятностей любой ценой. © AlexYadaYada / reddit

2. Мужчина должен терпеть боль

© Hummingbird / Lionsgate  

Почему слова «мужчина должен» разрушают отношения быстрее, чем быт и измены

Из предыдущего утверждения вытекает следующее: мужчина должен не только стойко, но и молча переносить любые испытания. Из-за подобных убеждений люди подрывают свое здоровье: привычка скрывать эмоции может привести к преждевременной смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Неудивительно, что представители сильного пола живут в среднем на 5 лет меньше, чем женщины.

  • Все люди чувствуют боль почти одинаково, но от мужчин ждут, что мы не будем на нее жаловаться и даже должны скрывать признаки, которые возникают при болезненных ощущениях. © SAIUN666 / reddit

  • Меня удивляет социальное противоречие: женщины хотят, чтобы мужчина был жестким и сильным и мог защитить их, но при этом он не должен бояться показаться уязвимым и скрывать свои эмоции. Нам сложно совмещать в себе 2 таких разных качества. © JabTrill / reddit

3. Мужчина должен добиваться женщину

Почему слова «мужчина должен» разрушают отношения быстрее, чем быт и измены

Клише из романтических мелодрам сильно усложняют жизнь их любителям и порождают чрезмерно завышенные требования к партнерам. Да, конечно, порой хочется сцен как в кино и чтобы рядом был тот, кто задержит вылет самолета только ради того, чтобы признаться в чувствах. Но давайте будем честны: всем страшно делать первый шаг, а от мужчин его ждут постоянно. Даже при сильной симпатии игра в одни ворота быстро наскучит. Если 2 человека заинтересованы друг в друге, то какой смысл делать вид, что это не так?

  • Самая распространенная ошибка, которую допускают женщины, — нежелание проявлять инициативу. Они не хотят показаться отчаянными или настойчивыми, поэтому не показывают, что тоже заинтересованы в общении. Я уверен, что независимо от пола люди предпочли бы встречаться с тем, кому они нравятся, а не с тем, кто ведет себя так, как будто ему все равно. © LEIFey / reddit

  • Обычно девушки ждут, что во время свидания я постоянно буду поддерживать разговор, и такие встречи становятся больше похожи на интервью. А спустя несколько дней я получаю сообщение с вопросом, почему я не позвонил после свидания. И я действительно не могу понять такое поведение: это эгоизм или женщины действительно думают, что им совсем не нужно прилагать никаких усилий? © expaticus / reddit

4. Мужчина должен быть старше, выше и с накачанными мышцами

© Aquaman / Warner Bros.   © The Hunger Games: Catching Fire / Lionsgate  

Почему слова «мужчина должен» разрушают отношения быстрее, чем быт и измены

В обществе принято считать, что навязанные стандарты красоты оказывают пагубное влияние на женскую психику, но и мужчины имеют привычку постоянно сравнивать себя с красавчиками, которые мелькают на экранах. Представители сильного пола реже слышат комплименты, поэтому критика бьет еще больнее и застревает в голове на долгие годы. Нельзя отрицать, что внешность в современном мире значит многое, но унижать людей из-за данных, которые от них не зависят или которые они не могут изменить, просто бесчеловечно.

  • У меня были анорексия и булимия, потому что я думал, что моя девушка бросит меня, если я буду не в форме. Всю жизнь я слышал, что стану привлекательным, только если у меня появятся кубики на животе. © random_dead_guy / reddit
  • Сотрудница прикалывается надо мной, используя то, что я не могу контролировать (облысение). Я прикалываюсь над ней, используя то, что она может контролировать (ожирение). Ее отпускают домой раньше, а все остальные злятся на меня. Почему я злодей в этой ситуации? © StupidMaronGuy / pikabu

  • Мне 21 год, и я влюбился в девушку, которой 27 лет. Она идеальна, и нам нравится проводить время вместе, но она сказала, что не может быть со мной, потому что я слишком молод. © R4NKO18 / reddit

5. Мужчина должен больше зарабатывать

© The Drop / Fox Searchlight Pictures  

Почему слова «мужчина должен» разрушают отношения быстрее, чем быт и измены

«С возрастом я понял, что только женщин, детей и собак любят безоговорочно. Мужчину же любят только при условии, что он может обеспечить чем-то. Мужики! Когда вы знакомитесь с новой девочкой, что у вас спрашивают друзья? „Как она выглядит?“ Дамы! Когда вы знакомитесь с новым парнем, что у вас спрашивают подруги? „Чем он занимается?“ — подразумевая „Чем он может тебе помочь? Он может посодействовать твоей мечте или нет?“»

Крис Рок

Пожалуй, подобные требования слышал каждый мужчина хотя бы раз в жизни. Женщина может оправдать свое нежелание строить карьеру стремлением создать домашний уют, даже если она не собирается этого делать, а вот у мужчин такого варианта нет. Получается, что любви достойны только люди с определенным уровнем достатка? В жизни случаются кризисы и бывают моменты, когда не остается сил на свершения, но это не повод принижать достоинство человека.

  • От мужчин всегда ждут амбициозности, трудолюбия и высоких результатов в карьере. И если он постоянно не преуспевает в чем-то, то его начинают считать неудачником. Женщина же может не зацикливаться на работе и стать домохозяйкой, и в таком случае ее никто не осудит. © nothing_in_my_mind / reddit

  • Считается, что мужчина должен за все платить. Но экономическая ситуация на сегодняшний день настолько плоха, что очень трудно сводить концы с концами, если в семье работает только кто-то один. © theboddha / reddit

6. Мужчина должен разделять интересы возлюбленной и, если потребуется, отказаться от своих

© Yes Man / Warner Bros.  

Почему слова «мужчина должен» разрушают отношения быстрее, чем быт и измены

Общность взглядов сближает, но это не значит, что партнеры обязательно должны разделять хобби друг друга. Никто не должен отказываться от своих интересов, а ультиматумы вроде «продай мотоцикл и купи машину», «перестань смотреть футбол и запишись в спортзал» вызывают только протест и желание сделать все назло.

  • Я обижаюсь, когда девушка говорит, что музыка, которая мне нравится, раздражает ее и вызывает головную боль. Она знает, что музыка — это то, ради чего я живу. В такие моменты мне кажется, что она оскорбляет не мое увлечение, а меня. © xxI1Ixx / reddit

  • Неприятно, когда девушка критикует мои увлечения, если их не разделяет. Она ждет, что я откажусь от всего, что не нравится ей, и моя жизнь будет вращаться только вокруг ее интересов. Все люди разные, но часто женщины об этом забывают. Избегайте таких отношений. © ExxInferis / reddit

7. Мужчина должен ревновать

© Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I / Warner Bros.  

Почему слова «мужчина должен» разрушают отношения быстрее, чем быт и измены

Ученые утверждают, что мужская ревность и женская различаются: мужчины будут больше переживать, если у возлюбленной случится физический контакт с другим, в то время как женщины боятся, что их избранник привяжется к сопернице эмоционально. Возможно, именно поэтому некоторые дамы любят провоцировать приступы ревности у своего возлюбленного, рассказывая о «бывших» и о полученных знаках внимания от незнакомцев или коллег. Только у мужчин такое поведение не вызывает никаких эмоций, кроме раздражения.

  • Если женщина пытается вызвать ревность, то это говорит о том, что ты недостаточно важен для нее и не заслуживаешь нормального отношения. © SpiralArc / reddit
  • Женщины ошибочно предполагают, что те же качества, которые делают привлекательными мужчин в ее глазах, сделают ее привлекательной для противоположного пола. Но разговоры о вашей популярности среди мужчин или о том, сколько вы зарабатываете, только отталкивают. © BadHorseman / reddit

8. Мужчина должен игнорировать других женщин

© Shall We Dance / Miramax Films  

Почему слова «мужчина должен» разрушают отношения быстрее, чем быт и измены

Невозможно не обращать внимания на красивых женщин и отрицать факт их существования. Любому мужчине будет приятно находиться в обществе привлекательных дам и общаться с ними. Но проявлять внимание и решиться на измену не одно и то же. В конце концов, изменяют не только с красотками. И не стоит забывать, что существуют отношения, которые носят исключительно платонический характер.

  • Да, другие девушки привлекательны. Но нет, мы не разрушим прочные отношения только ради красотки, которую увидели на улице. © Big_Test_Icicle / reddit
  • Некоторые люди считают, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Мой лучший друг — женщина, которую я знаю более 30 лет. Я доверяю ей больше, чем родной сестре, и знаю, что наша дружба на всю жизнь. И я устал от мнения как мужчин, так и женщин, которые предполагают, что мы обязательно должны быть любовниками, если у нас такие хорошие отношения. © Woolybugger00 / reddit

Откуда появляется желание напомнить мужчине о том, что он должен?

© Little Miss Sunshine / Fox Searchlight Pictures  

Почему слова «мужчина должен» разрушают отношения быстрее, чем быт и измены

Если с неприятными фразами теперь все понятно, то пора узнать, откуда появляется желание постоянно говорить взрослому человеку о его обязанностях. Разберем 3 основные причины.

  • Детские травмы. Этот пункт поддержали бы все известные психологи, напомнив, что травмы уходят корнями в самый юный возраст человека. В детстве о нас заботятся родители, и, вырастая, некоторые люди с трудом принимают тот факт, что во взрослой жизни больше никто не обязан проявлять к ним такое же внимание, поэтому они начинают выдвигать требования к окружающим.
  • Негативный опыт. А вот зрелая личность могла получить травму, пережив болезненное расставание. После такого события появляется желание предъявить следующему партнеру жесткий список требований и избежать повтора негативного опыта. Конечно, никому не хочется проводить ночи в слезах, каждое утро соскребать себя с кровати и пытаться собрать хоть малейшую надежду на счастливое будущее, но даже строгие правила не уберегут от ошибок, а вот испортить потенциально хорошие отношения вполне могут.
  • Желание превзойти партнера. В современном мире сложно найти слабую, нуждающуюся в защите женщину. Представительницы прекрасного пола наравне с мужчинами строят карьеру, занимают руководящие посты и способны обеспечить себя и своего ребенка, но порой именно такие женщины забывают, что отношения — это не соревнования и ее избранник — союзник, а не соперник.

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