Как будут звучать 12 невинных на первый взгляд фраз, если их перевести с токсичного на русский

Каждый из нас немного манипулятор. Например, мы улыбаемся людям, если хотим понравиться, или поддерживаем зрительный контакт, когда нужно, чтобы на нас обратили внимание. Это «здоровая» манипуляция. Но чаще встречается социально неприемлемая: когда кто-то вольно или невольно пытается заставить нас сделать что-то или даже навредить нам. Порой такие намерения можно разгадать, внимательно прислушавшись к речи собеседника.

Редакция AdMe.ru зачиталась блогами и статьями психологов, в которых они объясняют, какие выражения часто используют манипуляторы и чего на самом деле от нас хотят.

1. «Я никогда никого так не любил(а)»

И прочие клятвенные заверения в любви в самом начале отношений. Их используют для создания быстрой и сильной эмоциональной связи с партнером. Когда связь появляется, человеком становится проще манипулировать. Перевод: «Влюбись в меня скорее — так мне будет легче контролировать тебя».

2. «А вот ты...»

Это можно назвать переводом стрелок. Когда кто-то указывает токсичному человеку на его неприемлемое поведение, тот делает ответный выпад. Если вы высказываете недовольство скажем, тем, как ваш партнер выполняет обязанности по дому, он может в ответ раскритиковать ваши родительские качества, личные пристрастия или даже карьерные достижения. Перевод: «Не хочу обсуждать мои недостатки — лучше обсудим твои».

3. «Если любишь меня, то...»

Это одна из самых грубых манипулятивных техник, однако очень действенная. Используется людьми, которые не умеют решать проблемы иными путями, кроме как запугиванием (в этом случае звучат фразы вроде «я перестану любить тебя, если ты сделаешь или не сделаешь что-то, что мне нужно») или шантажом. Перевод: «Знаю, как сильно ты меня любишь, а потому сыграю на этом и получу то, что хочу».

4. «Больше я с тобой не разговариваю»

Нормально — сообщить человеку, что вы не хотите разговаривать с ним какое-то время, чтобы разобраться в собственных мыслях и чувствах. Ненормально — всякий раз при возникновении конфликта решать его путем тотального бойкота. Это манипулятивная тактика: абьюзер наказывает жертву молчанием или пытается таким образом напугать ее. Перевод: «Я буду игнорировать тебя и посмотрю, как ты испугаешься и попытаешься помириться со мной».

5. «Ты из всего делаешь драму»

Всякий раз, когда кто-то стыдит вас за эмоции и чувства, он манипулирует вами. Конечно, у каждого случаются иррациональные всплески эмоций, но это не повод для критики со стороны близкого человека. Адекватный друг отреагирует иначе: «Ого, какая реакция! А что так расстроило (разозлило, порадовало) тебя?» Перевод: «Не хочу признавать твои эмоции. Хочу, чтобы ты перестал(а) их показывать».

6. «Я просто пытаюсь тебе помочь»

Когда кто-то принимает решения, которые идут вразрез с вашими, это выглядит романтично только в фильмах. В качестве оправдания люди говорят, что желали вам добра, потому так и поступили. На самом деле добра они вам не желают: они просто хотят, чтобы все шло так, как они задумали, а ваши чувства и потребности в расчет не берутся. Перевод: «Хочу, чтобы все делалось по-моему и чтобы ты от меня во всем зависел(а)».

7. «Кто-то должен тебе сказать»

В большинстве случаев, когда человек произносит такую фразу, он вовсе не хочет дать собеседнику ценную информацию. Он пытается придать себе значимости, подчеркнуть, что это именно он донес до вас какую-то мысль, которую все скрывали. Конечная цель — получение морального удовлетворения. Перевод: «Я хочу, чтобы ты знал(а), что это именно я тебе открыл(а) правду».

8. «А я сделал(а) бы это для тебя, если бы ты попросил(а)»

Выражение имеет точно такое же манипулятивное значение, как фраза продавца-консультанта, который очень хочет продать вам, например, посудомоечную машину определенной модели: «Я бы себе купил такую же» или «А у меня дома такая же». Когда человек говорит вам подобное, это означает, что он не способен поставить себя на место другого и считает, что его чувства и ваши абсолютно одинаковы. Например, ваш друг хочет на рок-концерт, а вы рок не любите и у вас от громкой музыки голова болит. На отказ он реагирует фразой: «А я пошел бы с тобой, если бы ты попросил(а)». Дело в том, что этот человек просто не может представить, что кто-то имеет другую точку зрения (не любит рок) и другие желания (побыть в тишине). Перевод: «Мне наплевать на твои желания. Я хочу, чтобы ты выполнил(а) мои».

9. «А тебе хорошо со мной?»

Некоторые люди не принимают собственных чувств и эмоций. Вместо этого они как бы берут свои чувства и эмоции и натягивают их на партнера. Это называется проекцией. Например, когда такой человек испытывает злость по отношению к объекту привязанности, он не скажет: «Я злюсь». Он будет вести себя иначе. Может делать намеки: довольно тонкие («А тебе хорошо со мной?») или чуть более явные («Почему ты на меня злишься?», «Ты весь день не в духе»). Перевод: «Мне с тобой нехорошо, но я не могу в этом признаться, поэтому буду говорить, что это тебе нехорошо со мной».

10. «Я знаю, что ты чувствуешь»

Для многих эта фраза является способом поддержать человека в трудной ситуации. Однако она скорее возводит стену, чем реально помогает. Во-первых, никто на самом деле не может знать, что в действительности чувствует другой человек, поскольку все мы разные. Во-вторых, такой фразой собеседник перетягивает внимание на себя, подчеркивая, что его чувства и эмоции важнее. Перевод: «Мне все равно, что ты на самом деле чувствуешь, я-то это уже проходил(а)».

11. «Наверно, я просто плохой человек»

К этой фразе прибегают люди, которые слышат критику в свой адрес, но не хотят ничего менять. Им намного проще согласиться с тем, что они «плохие», чем вступать в полемику. Однако здесь имеет место не просто согласие с критикой, но и манипуляция: им очень хочется, чтобы вы переубедили их и начали говорить, насколько они в действительности хорошие. Перевод: «Не хочу меняться. Хочу, чтобы ты сказал(а), что я на самом деле замечательный человек».

12. «Ты прямо так все возьмешь и бросишь?»

У всех людей есть страсть к накопительству. Неважно, о материальных или нематериальных благах идет речь. Мы подсознательно хотим сохранить и использовать то, на что было потрачено много сил: опостылевшую работу, ненужное образование, длительные отношения, которые зашли в тупик. Решиться все изменить и враз отказаться от того, что вы строили годами, невероятно трудно. Но когда нам удается сделать этот шаг, кто-нибудь из окружения обязательно скажет: «Неужели не жалко взять и бросить все?» Эта манипуляция действенна: нас буквально парализует от страха потерять накопленное. Перевод: «Я сам(а) боюсь потерять то, что имею, а потому советую этого не терять тебе».