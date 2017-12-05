5 нечестных игр, в которые играют люди в отношениях, и советы, как их прекратить

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Отношения между людьми — благодатная и неиссякаемая тема, которая вдохновляет не только режиссеров и писателей, но и ученых. Среди последних особое место занимает Эрик Берн и его ставшая культовой в психологии книга «Игры, в которые играют люди». Доктор описывает популярные во взрослой жизни игровые схемы и дает советы, как вовремя распознать и прекратить игру. Мы в AdMe.ru выбрали самые популярные сценарии, которые разыгрываются в супружеских отношениях. Для понятной демонстрации автор приводит в пример вымышленных персонажей — семейную пару мистера и миссис Уайт.

1. «Все из-за тебя»

Миссис Уайт часто жалуется, что из-за мужа-тирана многого не добилась в жизни, ведь он ограничивает ее во всем, даже в занятиях танцами. Вспомните, наверняка среди ваших знакомых есть такая же миссис и не одна. Интересно, что, когда мистер Уайт позволил супруге учиться танцевать, оказалось, что она панически боится танцевальной площадки. Игра «Все из-за тебя» — это лишь способ оправдать свой страх, лень или другие причины, не позволяющие этой женщине заниматься танцами или чем-то еще. Кроме того, чувство вины, которое она навязывала своему супругу, позволяло миссис Уайт получать подарки и другие поощрения от него. Что делать? Эта игра продолжается до тех пор, пока действует запрет. Как только партнер вместо «Не смей встречаться с подругами по пятницам» скажет «Валяй!», все станет на свои места. И, скорее всего, окажется, что подруги все заняты, да и самой не очень хочется идти.

2. «Тупик»

Представьте, что миссис Уайт предложила мужу пойти в кино, и он согласился. Начинают одеваться, и тут она вдруг заявляет, что не мешало бы сделать ремонт. От неожиданности мистер Уайт резко отвечает: «Денег нет, я и так много работаю, мне что, разорваться?» Миссис Уайт обижается и предлагает мужу самому сходить в кино, раз у него плохое настроение. Что он и делает, только идет, может, не в кино, а с друзьями в бар, например. А миссис Уайт остается в тупике, куда загнала сама себя, но с козырем — возможностью упрекнуть мужа в том, что оставил ее в одиночестве. Что делать? Остановить эту игру могут оба. Проще это сделать миссис Уайт, ведь она знает, что резкость мужа — это нормальная реакция на неуместное заявление о ремонте. И он действительно много работает, а его поведение — попытка обратить на это внимание. Все, что нужно сделать, — подыграть ему, согласившись с тем, что он перерабатывает, и пойти на попятную, отложив разговор о ремонте до лучших времен.

Остановить эту игру могут оба. Проще это сделать миссис Уайт, ведь она знает, что резкость мужа — это нормальная реакция на неуместное заявление о ремонте. И он действительно много работает, а его поведение — попытка обратить на это внимание. Все, что нужно сделать, — подыграть ему, согласившись с тем, что он перерабатывает, и пойти на попятную, отложив разговор о ремонте до лучших времен. Мистер Уайт тоже может прекратить все это. Ведь он знает, что обиду жены не следует принимать всерьез. По-настоящему она хочет, чтобы муж приласкал ее и попросил не обижаться. Ему стоит подыграть ей, и тогда они, вполне счастливые, пойдут в кино.

3. «Дорогая»

В эту игру чаще играют на людях. Мистер Уайт рассказывает какую-нибудь историю или просто фразу, которая выставляет его супругу в неприглядном свете, но в конце добавляет: «Не правда ли, дорогая?» И чем обиднее рассказ, тем язвительнее звучит слово «дорогая». В итоге цель достигнута: супруга опорочена, но последняя фраза не позволяет упрекнуть мужчину в плохом отношении к ней. Миссис Уайт начинает злиться, но объективных поводов для злости у нее нет, ведь со стороны ее муж просто душка, и это добавляет ей еще один минус. Что делать? Тут Эрик Берн предлагает 3 варианта. Первый, самый сложный — поговорить с партнером и разрешить ему рассказывать такого рода истории, но попросить не называть вас при этом ласкательными прозвищами. Второй — на вопрос «Не правда ли, дорогая?» мило и без эмоций ответить «Да, дорогой». Третий вариант (его лучше использовать редко) — вместо согласия рассказать аналогичную историю про партнера, завершив его фразой: «Не правда ли, дорогой?»

4. «Посмотри, что я из-за тебя наделал»

Мистер Уайт, закрывшись в ванной и максимально сосредоточившись, красит трубы. В это время появляется супруга с вопросом: «Ты меня любишь?» Могут быть и более бытовые варианты: «Есть будешь?», «Гулять идем?» Отвлекшись на жену, он роняет банку с краской прямо себе на ногу, и с фразы «Посмотри, что я из-за тебя наделал» начинает скандал. Что делать? На самом деле оплошность мистера Уайта вызвана его собственным раздражением, ведь он, как и многие из нас, не любит, когда его беспокоят в такие моменты. Может быть и так, что он раздражен из-за того, что порядком устал возиться с краской. В любом случае, чтобы прекратить эту игру, миссис Уайт лучше оставить мужа наедине с трубами.

5. «Видишь, как я стараюсь»

Мистер Уайт желает развода, но он не хочет быть его инициатором. Его жена видит, что в семье что-то не ладится, и предлагает мужу посещать психотерапевта. Он соглашается, но начинает вести себя еще хуже, доказывая таким образом, что терапия не работает. В конце концов миссис Уайт, устав, подает на развод. Мистер Уайт ликует, цель достигнута, но его не в чем упрекнуть, ведь он не хотел развода и даже пытался его предотвратить. Другим популярным примером этой игры является ситуация, когда один из супругов не работает, потому что лень. Вслух он истинные причины безработицы не озвучивает, но умело создает видимость активного поиска работы. Это позволяет человеку на любые упреки или просто вопросы гневно отвечать: «Видишь, я стараюсь». После такого желание поднимать эту тему отпадает надолго и появляется чувство вины, ведь он действительно старается. Что делать? Суть игры в том, что ее инициатор переносит важность с самой проблемы на якобы ее решение. Поэтому не стоит предлагать терапевта (тут Берн советует самой миссис Уайт к нему сходить) или содействие с поиском вакансий. Вашей помощью легче всего манипулировать, так как после фразы «Это твое решение, и оно тоже не работает, хоть я и стараюсь» отпадают все вопросы.