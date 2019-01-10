Известный психогенетик раскрывает причины измены. И все совсем не так, как мы думаем

3

76

43.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Автор текста — психолог Дмитрий Калинский, президент Международной академии психогенетики, один из ведущих психогенетиков и психоаналитиков России. В этой статье вы найдете для себя все, что нужно знать о таком неприятном явлении, как измена. Но предупрежден — значит вооружен, и мы надеемся, что эта работа заставит вас взглянуть на ситуацию совсем с иной стороны.

Мы в AdMe.ru хотим верить, что вы никогда не окажетесь в таком положении. Но если данная тема знакома вам не понаслышке, то наша статья поможет вам справиться с проблемой как можно быстрее.

Лекарство от ревности, или Кто виноват в измене

Исток ревности — низкая самооценка. И все то же стремление сравнивать себя с другими, оценивать, выставлять оценки. И все же для порядка давайте разберемся, как они соотносятся — ревность и низкая самооценка. Если я в себе уверен, убежден, что достоин любви, — что заставит меня усомниться в верности партнера? Что наведет меня на странную мысль, будто мне кого-то предпочли? Да ничто. А если я в себе сомневаюсь? Если, глядя на окружающих, я понимаю, насколько многие из них привлекательнее меня? На какие подозрения наведет меня любое опоздание моей половинки? Ну-с, а теперь о главном: если, не приведи господи, случилась измена — кто в ней виноват? Супруга, свернувшая «налево»? Муж, который загулял? Или та самая страдающая сторона, которая по сторонам не смотрела, была верна, как Пенелопа, и теперь рыдает в подушку? Как ни печально, виновата именно пострадавшая сторона. Резоны тут разные. Во-первых, все та же самооценка. Не веришь в свою привлекательность — привет, будь ты хоть Ален Делон, хоть Мэрилин Монро, тебе изменят. С тем, кто чуть красивей обезьяны, но ни секунды в себе не сомневается.

Свойственная многим убежденность, что все, в том числе и дражайшая половина, в любой момент готовы не устоять, сама собой толкает на измену. В моей практике было немало случаев, когда вовсе не склонные к «загулам» люди, сами себе удивляясь, принимались крутить романы на стороне. Все становилось на свои места на первых же минутах беседы с их мужьями или женами: те признавались, что в глубине души в верность не верят и ждут измены. Так вот, этими ожиданиями они измену по-настоящему провоцируют! Иногда на подсознательном уровне — я имею в виду подсознательный уровень их партнеров. А иногда и на вполне сознательном! «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть», — написал некогда классик английской литературы. И трудно с ним не согласиться. Если тебя в чем-то постоянно подозревают, если проверяют карманы, устраивают допросы с пристрастием — тут и озвереть недолго. Неудивительно, что человек, уставший от вечных безосновательных упреков, уже назло отправится делать то, в чем его столько обвиняли, — просто из чувства самосохранения. Уж отвечать — так за дело! Немалую роль в этой истории играют и характерные для нашей страны «перелицованные» семейные роли. Что должна, по обычаю, делать «правильная» жена? Ставить мужа на место. Ему ведь только волю дай — все пропьет, загуляет, бросит. И помрет под забором. А значит, для его же пользы, а также для блага семьи мужа следует загнать под каблук, пусть сидит и не рыпается. Поскольку этот алгоритм знают оба — и муж, и жена, — они разыгрывают пьесу как по нотам. И всем все кажется правильным. Только вот оставаться мужчиной он в этой ситуации не способен. Сама природа противится. И чтобы все-таки не потерять себя как мужчину, идет «налево» — находит даму, с которой может почувствовать себя именно мужчиной, а не подкаблучником. Женщине тоже приходится несладко, ведь всю свою женственность следует удавить, дабы таким образом строить семейные отношения. И если в ней остается хоть капля памяти об истинном женском предназначении, она непременно найдет мужчину, рядом с которым хоть на одну ночь сможет ощутить себя именно женщиной, а не гибридом городового с ломовой лошадью. А вы еще спрашиваете, откуда берутся измены... Да, все это наследие «проклятого прошлого». Снова и снова мы утыкаемся в этот барьер: такова наша история, у нескольких поколений были напрочь заблокированы мужеско-женские роли, реализовывать себя как мужчину и женщину неприлично, постыдно, запретно. Объяснений сколько угодно. Только нам-то от этого не легче: никто за нас проблему не решит. Стало быть, придется отказаться от приятной идеи искать виноватых и предъявлять им счета. Выбираться надо самостоятельно. Или терпеть, смиряться, готовиться к изменам.

Цена измены

В общественном сознании измена — всегда грех, всегда преступление. И уж тем более она такова в глазах обманутого. Но мы с вами, только что проанализировавшие корни измены, разве можем отнестись к ней столь однозначно? Думаю, нет, ведь получается, что порой именно измены спасают брак. Да, если люди не решают свои внутренние проблемы, если по каким-то причинам они не желают меняться, но очень дорожат своим союзом, измены оказываются тем самым клапаном, через который можно «спустить пар», не рискуя отношениями. Скверный выход, что и говорить. И все же выход. Собственно, так в глубине души думают многие, и это понятно. Я не священник, никого осуждать не вправе, да и не желаю. Но вот что я вам скажу как психолог. Измена (даже во имя сохранения семьи) страшна тем, что нарушает внутреннюю цельность человека. Как бы он себя ни оправдывал, каким бы монстром ни был его партнер по браку, человек, изменяя, ступает на крайне зыбкую почву. Он живет двойной жизнью, которую вынужден скрывать. Это тяжко на обычном бытовом уровне: всегда есть риск «засветиться» — телефонный разговор, СМС, случайно обнаруженная вашей половинкой, какой-то чек, какая-то записка, след помады и т. д. В общем, приходится крутиться, скрываться, выдумывать оправдания на всякий случай. Но даже не это самое страшное. От самого себя не скроешься — вот что особенно плохо. Внутреннее ощущение совершаемого предательства начинает разрушать душу и рано или поздно приводит к краху. Начинаются депрессии, падает интерес к жизни, утрачивается ее смысл. Вот и вывод: измена всегда дорого обходится. Настолько дорого, что куда дешевле — во всех смыслах — все же решить проблемы, которые вынуждают вас искать утешения на стороне, чем идти этим путем.

Что делать, когда вам изменили

Ну и наконец, что делать, если вы столкнулись с фактом измены? Случилось худшее: вам изменили. Не подозрения, не сомнения — факт. Во всей своей полноте. В неприкрытом ужасе. Все доказано. Что делать? Как вы понимаете, за годы психологической практики я не раз, не два и даже не десять выслушивал рассказы обманутых мужей и жен. Им было очень тяжко, порой невыносимо. И все же какое-то время спустя большинство из них были благодарны своим половинкам за этот урок. Такое происходило, когда человек воспринимал измену как повод задуматься о себе, глобально переоценить свои установки, измениться. Пройдя этот путь, они становились настолько полноценнее, что искренне радовались той страшной ситуации, которая толкнула их к изменениям. Это положительная сторона, и она есть всегда. Но остается вопрос: прощать или не прощать? Всем и всегда в этом случае я советую одно: трезво оцените свои силы. Подумайте, сумеете ли вы в дальнейшем никогда, даже в мыслях, не возвращаться к этому эпизоду. Забыть, стереть из памяти. Если такое возможно, если вы твердо уверены, что эта история никогда не всплывет, не встанет между вами и партнером, — отлично, брак можно сохранить. Если же такой уверенности нет — надо расставаться. Совместная жизнь все равно невозможна: вы изведете друг друга.

Когда НЕ НАДО сохранять брак

Прежде всего, нельзя это делать «ради ребенка» . Любимый наш мотив! Ничего хуже для сына или дочки вы не можете придумать, кроме как заставить его жить в такой семье. Даже если мама с папой всеми силами стараются изобразить взаимную любовь, ребенок без труда считывает истинное их отношение друг к другу и попадает в самую настоящую психологическую ловушку: любящие родители на самом деле друг друга ненавидят, им плохо и трудно — вот это и есть семья. Надо ли объяснять, с какими трудностями придется такому ребенку столкнуться, когда придет пора ему самому строить отношения.

. Любимый наш мотив! Ничего хуже для сына или дочки вы не можете придумать, кроме как заставить его жить в такой семье. Даже если мама с папой всеми силами стараются изобразить взаимную любовь, ребенок без труда считывает истинное их отношение друг к другу и попадает в самую настоящую психологическую ловушку: любящие родители на самом деле друг друга ненавидят, им плохо и трудно — вот это и есть семья. Надо ли объяснять, с какими трудностями придется такому ребенку столкнуться, когда придет пора ему самому строить отношения. Нередко брак сохраняют из страха — чтобы не остаться в одиночестве . Тоже скверный вариант. Если отношения умерли, вы в любом случае остаетесь в одиночестве. Но видимость брака помешает создать новый союз.

. Тоже скверный вариант. Если отношения умерли, вы в любом случае остаетесь в одиночестве. Но видимость брака помешает создать новый союз. Если семью сохраняют по материальным соображениям, ситуация несколько проще. Давайте честно себе признаемся: это отношения про любовь, про близость или просто товарно-денежные. Расставьте точки над «i» и подумайте, за что и сколько вы готовы платить. Словом, тут эмоции не задействованы, имеет место простой расчет.

Расставьте точки над «i» и подумайте, за что и сколько вы готовы платить. Словом, тут эмоции не задействованы, имеет место простой расчет. А вот в случае, когда брак сохраняют из жалости к партнеру, задействованы именно чувства, причем очень сильно. Такая ситуация, увы, нередка. Один из партнеров внутренне вышел из отношений, он готов иначе строить свою жизнь, но не может себе этого позволить, так как боится обидеть, смертельно ранить супруга. Ведь никто ни в чем не виноват! «Он (она) старался, он хороший, замечательный! Он без меня пропадет. Не переживет моего ухода. А раз так — будем терпеть...» Честна ли такая позиция? При всей ее внешней «красивости» — ужасна. И уж конечно, не честна. Подумайте, хотели бы вы сами, чтобы муж или жена оставались рядом из милосердия? Приняли ли бы вы такую подачку? И если да, кем бы вы себя чувствовали? Дайте партнеру право быть собой, прожить собственную жизнь, пройти тот путь, который ему необходим для внутреннего развития. Не решайте за него — вы просто не имеете на это права.