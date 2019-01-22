Известный комик задал всего 2 вопроса и разрушил более 17 тысяч пар

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Шотландский стендап-комик по имени Дэниэл Слосс представил необычную программу: целый час его неожиданного и по-настоящему философского выступления был посвящен лишь одной идее, которая на сегодняшний момент разрушила десятки тысяч пар.

Как заявил сам автор, на настоящую любовь его рассуждение не окажет никакого эффекта. Но, если человек в числе тех 80 %, кто на самом деле ошибается в своих нынешних отношениях, ему явно стоит ответить на вопросы, которые заданы в этом монологе. После того как выступление вызвало небывалый резонанс, Дэниэл стал вести своеобразный подсчет людей, которые разрушили свои отношения или спасли собственные судьбы — кто как называет. Недавно эта цифра достигла 17 000. «Вселенские масштабы», — подумали мы в AdMe.ru и решили непременно вам об этом рассказать.

В своем выступлении Слосс рассуждает на тему стигматизации одиночества. Комик приводит кучу доказательств того, что каждый человек с детства растет с этой установкой, приводя в пример слова отца, который некогда красиво объяснил 7-летнему Дэниэлу смысл жизни: «Что ж, дружок. Представь, что жизнь каждого человека — это картинка-пазл. На протяжении жизни мы медленно собираем этот пазл по кусочкам на основе опыта и усвоенных уроков, пока не получим лучшую версию. Но дело в том, что каждый при этом потерял свою коробку от пазла. Никто не знает, что должно получиться, мы идем вперед наугад. И лучший способ собрать картинку без коробки — начать снаружи, с четырех краев: 1-й — это семья, 2-й — друзья, 3-й —хобби, 4-й — работа. Их состояние меняется с течением времени: иногда ты заводишь новых друзей и теряешь связь со старыми. Порой работа притесняет хобби и нужно решить, чего ты хочешь больше, передвинув кусочки. Иногда может умереть член семьи, оставив в твоей жизни дыру: нужно закрыть пустоту, иначе пазл так и останется неполным. А в середине — это кусочек твоей половинки. Когда-нибудь идеальная незнакомка дополнит тебя и твою жизнь, сделает тебя одним целым, как это сделала со мной твоя мама».

Далее комик размышляет о том, что такие на первый взгляд милые рассуждения вкупе с современной культурой приводят к тому, что молодые люди в 19–20 лет зачастую «выбирают не того человека и упорно пихают в свою картину этот неподходящий кусочек пазла».

А все от того, что большинство, по мнению Слосса, не понимает, что все остальные люди такие же глубокие, сложные и самодостаточные личности. Они так же проводят свои годы за собственным пазлом. Они не бросят свою картину, чтобы вписаться в другую. «Вы и сами разозлитесь, если вас попросят о том же. Но раз вы нравитесь друг другу, то и пазл вам собирать вместе. А мы все знаем, как это достает. Но вы все равно это делаете: вами движут любовь и интерес. И возможно, пару лет действительно все хорошо: некая моя часть в пазле другого человека, его часть в моем. Но время не равняется успеху. Можно провести с кем-то 2 года, с кем-то 5, а потом в один день взглянуть на пазл и понять, что вы стремитесь к разным картинкам. И в этот момент вам предстоит задать себе 2 очень тяжелых вопроса. Во-первых, признаю ли я, что эти 5 лет были потрачены впустую? Во-вторых, не впустую ли я трачу остаток своей жизни?» — заключает Дэниэл.

К концу монолога зритель понимает, что отец комика некогда ошибся с центральной частью пазла, ибо там должно быть счастье, а не любовь — просто для отца эти понятия совпали. Сам Дэниэл делает вывод, что не нужно подражать общественной модели обязательных отношений и ради этого себя менять, аргументируя это так: «Если человек не любит меня с моими недостатками, значит, он не любит меня в целом: он влюблен в идею меня, сфальсифицированную у себя в голове. Я не виноват, если не соответствую его ожиданиям». Но без паники! При этом Слосс уточняет: «Если у вас отношения, в которых счастливы вы и ваша половинка, — это чудесно. А вот если вам неудобны вопросы, которые я вам задал, это все потому, что вы в ужасе от ответов. Ведь худшее, что можно сделать в жизни, — провести ее не с тем человеком. В этом мире живут целых 7,5 млрд человек, а вы нашли родную душу в 30 км от дома. Вот так совпадение! При этом я не утверждаю, что любовь найти невозможно. Просто, судя по статистике, вы ее не нашли. Я убежден, что 80 % отношений в мире — туфта. Кучка людей, не умеющих быть в одиночестве, то бишь не научившихся себя любить, просто наняла на эту роль другого».

В итоге часовое выступление, казалось бы рядового стендапера, возымело поистине терапевтический эффект. Многие люди решились разорвать тягостные отношения и благодарили Слосса, отмечая его в твиттере. Взял ли этот человек на себя слишком смелую роль — решать вам. Но монолог рекомендуется к просмотру хотя бы потому, что это совершенно новый подход к жанру стендапа.

Посмотреть официальную версию выступления на Netflix — нажмите сюда.

Посмотреть русский перевод от AllStandUp («Вконтакте») — нажмите сюда. Сохраняем ссылки!

Осторожно, в видеоролике присутствует ненормативная лексика.