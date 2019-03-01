Остроумный текст, рассеивающий туман в женских головах. Как точно понять, что мужчина вам не подходит

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Малка Лоренц — популярный блогер, которая ведет рубрику ответов на вопросы читателей о самых разных жизненных ситуациях в своем «Живом журнале», и на основе этих ответов уже вышло 3 книги. Большинство читателей Малки — женщины, и, конечно, они очень часто спрашивают о любви. Блогер пишет на эту животрепещущую тему очень остроумно и без лишних сантиментов, тем самым наводя порядок в охваченных волнением женских головах.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами одним из текстов Малки Лоренц, где она предлагает свой метод определения того, подходит мужчина женщине или нет. Этот текст напоминает нам о том, как важно не обманывать самих себя в начале отношений.

Когда у женщины случается любовь, ей и в голову не приходит искать какие-то квалифицирующие признаки, потому что это дело не спутаешь ни с чем. Во-первых, у нее повышается общий тонус. Она начинает прыгать как молодой скакун и вертеть шеей без всякого остеохондроза. Мир вокруг видится ей не просто пригодным для обитания, а даже не лишенным шарма. Кроме того, она начинает очень много есть, что тоже сказывается на самочувствии в положительную сторону. Из этого женщина делает вывод, что в жизни произошло что-то хорошее, а поскольку из хорошего она знает только любовь, стало быть, это она. Второй симптом заключается в том, что женщина начинает очень много думать. Окружающее пространство полнится знаками и символами: лужа зачем-то отливает бензином, ворона не случайно села на газон, а машину завалило снегом явно не просто так, а со смыслом. Все эти «месседжи» требуют расшифровки, так что буквально некогда присесть. Оптика тоже меняется в сторону художественного преувеличения. Селедка под шубой мерцает перламутром и рдеет яхонтом, что, несомненно, означает, что все будет хорошо и счастье есть.

Мужчина, спровоцировавший это умственное расстройство, никакому анализу на этом этапе не подвергается и описывается экономной формулой «он хороший». Женщина себе в конце концов не враг. Во-первых, она опасается спугнуть очарование. А во-вторых, все силы уходят на созерцание яхонтовой свеклы, и ей не разорваться. Если она переключается на созерцание любимого, зрительный эффект ровно тот же, что и со свеклой: неважно, что это, но боже, как красиво. Если любимому не удалось вовремя унести ноги, то любовь получает воплощение, чтобы не сказать развитие. Это выражается в том, что любимый внедряется в жизненное пространство, вытесняя из него яхонтовую свеклу и другие возвышенные впечатления, и спустя какое-то время куда ни глянь — всюду он. Эта смена ландшафта бывает для женщины несколько неожиданной. Она уже настроилась любоваться цветом сакуры, а тут вместо сакуры вон чего.

Попав неожиданно в фокус, любимый вызывает у женщины новый всплеск интеллектуальной активности, и теперь это активность совсем другого рода. На заре отношений каждый одуванчик обещал ей счастье, коего не вместит душа, и суженый в связи с этим воспринимался только в виде общих очертаний. Теперь, когда фигура суженого встала во весь свой гигантский рост поперек помещения, а счастья что-то не видать, женщина выходит из состояния сладкой оторопи и начинает размышлять более предметно. А именно не погорячилась ли она. Оно это или не оно, а только показалось? Или это было оно, но уже закончилось? И как это понять, по каким приметам? Потому что если это не оно, соображает женщина, то мы тут зря теряем время. А если это все-таки оно, то что ж так хреново-то? Эти вопросы женщина задает себе, а иногда и окружающим, если те не успели увернуться.

На самом деле здесь нет ничего сложного, если не путать формат. Если вас заботит, годится ли чувак для такой миссии, как совместное владение стиральной машиной, и можно ли ему доверить вынос мусора, то тут личность подозреваемого действительно имеет некоторое значение. Если же речь о любви, то его эксплуатационные характеристики совершенно неважны. Чаще всего женщина терзается вопросом, оно это или все-таки нет, именно находясь в союзе с мужчиной, которому формально нечего предъявить: не дерется, ведро выносит, пальто подает, а все равно как-то тошно. Если речь идет о любви, а не об ипотеке — к нему присматриваться бесполезно. Присматриваться надо к себе. Есть 5 надежных примет, что это все-таки не оно и что рубины в свекле вам померещились, и если хотя бы 2 из них про вас, то свеклы не будет и с этим человеком ни на что интереснее ипотеки рассчитывать нельзя. Все эти приметы — про тело, по той простой причине, что тело неподкупно и ипотекой его не обманешь. Это не оно, если вам неприятно на него смотреть. Не в том смысле, что глаза бы не глядели, а в том, что сам по себе его вид вас не радует. Если, глядя на мужчину, вы деловито прикидываете, что бы в нем подправить, записываете его к парикмахеру и вслух приказываете ему втянуть живот и сменить носки. Это не про любовь, это про мебель.

Это не оно, если вам невыносим звук его голоса. Вы можете вообще не слушать, что он там бормочет, но если вас раздражает сам факт, что он звучит, если вам кажется, что он орет или ноет, даже когда он объясняет вам дорогу, — это не ваш мужчина, природа позаботилась вам на это указать, верьте ей. Это не оно, если вам неприятны его прикосновения. Если он так неловко обнимает, что вы теряете равновесие и утыкаетесь мордой в колючий пиджак, заодно прищемив волосы непонятно чем, — это не у него проблемы с координацией, это у вас проблемы с ним. Если вы не можете заснуть с ним под одним одеялом, если вам жарко, неудобно и вам мешают все его части тела вплоть до ушей — это не оно и никогда не будет. Это не оно, если вас раздражают его вещи. Если цель уборки — уничтожить все следы его существования. Если вас бесит, что он занимает много места, если он не вписывается в вашу эстетику, если вы наводите порядок не для него, а после него — это значит, что в вашем мире он чужой, и это не лечится.

Это не оно, если после свидания вы чувствуете себя так, словно на вас пахали и наконец-то можно отдохнуть. Если вы чувствуете себя как после работы, значит, это была работа. От любви не устают. Это не она. Можно обойтись и без примет. Если женщина мучается вопросом, оно это или не оно, — это точно не оно. Другое дело, что, когда женщина не мучается этим вопросом и твердо уверена, что это оно, в 9 случаях из 10 это тоже не оно. Но это уже другая история.

А что лично вам помогает понять, «оно» это или «не оно»? Делитесь в комментариях.