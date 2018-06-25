Из-за чего на самом деле люди не могут найти себе пару

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Несмотря на развитие социальных сетей и мессенджеров, одиночество сегодня становится практически эпидемией. Половина взрослых людей испытывает сложность с тем, чтобы найти себе пару. Мы решили в этом разобраться и нашли причины, которые чаще всего мешают людям строить гармоничные и счастливые отношения.

AdMe.ru расскажет о 6 самых распространенных причинах одиночества на примерах из известных фильмов об отношениях.

1. Вы идеализируете отношения

У каждого свой идеал отношений: кто-то вдохновился романтическими историями популярных мелодрам, а кто-то сюжетами «фильмов для взрослых». Но заветная мечта таких людей одна: воплотить эти сценарии в жизнь и никак иначе. Пример: К сожалению, иллюзии неизбежно разбиваются при столкновении с реальностью, как это часто случалось с героиней популярных мелодрам Бриджит Джонс. Идеальных отношений не существует, как и абсолютно идеальных возлюбленных. Как быть: Лучше с самого начала воспринимать партнера и ваши отношения с ним реально, ничего не выдумывая, не приукрашивая. И делать выводы на основании его поступков, а не обещаний.

2. У вас нет самоуважения

Уважение к себе и другим — основа любых отношений, даже романтических. Можно ли искренне любить человека, который сам себя не уважает? Скорее всего, эта привязанность будет основана на чувстве вины и не принесет обоим ничего хорошего. Пример: Героиня Кейт Уинслет в фильме «Отпуск по обмену» завязла в безответной любви к человеку, который пользовался ее верностью и талантом. Все изменилось, как только она твердо решила избавиться от своей любовной зависимости, сменила обстановку, круг общения, нашла новые интересы, а потом и новую любовь. Как быть: Для начала нужно найти собственные внутренние опоры, чтобы они поддерживали вас в состоянии грусти и упадка. Это могут быть ваши достижения, хобби, знания, принципы — то, что будет для вас важно и поднимет вашу ценность в собственных глазах. Главное, никому эти опоры не отдавать и не позволять их рушить.

3. Вы вторгаетесь в чужие границы

Существует мнение, что техники манипуляций помогают наладить отношения. Но ведь никому не нравится, когда нами пытаются манипулировать или, еще хуже, откровенно воздействуют на нас, пытаясь изменить. Пример: Героиня Розамунд Пайк в фильме «Исчезнувшая» так хотела наказать своего мужа за измену, что манипулировала им как марионеткой, придумывая для него все новые и новые испытания. Естественно, по возвращении девушка обнаружила, что доверие и любовь супруга исчезли без следа, а им на смену пришел страх за свою жизнь. Как быть: В любых отношениях с людьми стоит действовать внутри своих границ. Они заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. Если вам не нравится поведение партнера и он, зная об этом, ничего не меняет, вы вправе сделать выбор: остаться с ним или уйти. Изменить человека против его воли невозможно.

4. Не умеете прощать

Ошибаются все, и с вами наверняка тоже такое случалось. Но иногда, один раз оступившись, человек уже не может вернуть доверие к себе, даже когда точно уверен: такого больше не повторится. Мы часто оказываемся слишком категоричны в суждениях о других, однако для собственной провинности мы с легкостью находим оправдание в большинстве случаев. Пример: В сериале «Друзья» Рэйчел так и не смогла простить Россу измену. Все последующие сезоны их тянуло друг к другу, но только к финалу, спустя почти 10 лет, они простили друг другу все обиды и воссоединились вновь. Как быть: Не нужно идти против себя и пытаться поверить в то, во что вы не верите. Но и быть слишком категоричным тоже не стоит. Если ваши чувства сильнее обиды, позвольте им проявиться и дать провинившемуся шанс со временем исправить ситуацию.

5. Вы не готовы к отношениям

Мы привыкли считать любовь высшим счастьем и удовольствием. Но иногда человеку важнее разобраться с более насущными потребностями, прежде чем строить отношения. Пример: Это одна из идей фильма «Дикая», снятого по автобиографии писательницы Шерил Стрэйд. Девушка в одиночку прошла 1 800 км, чтобы оправиться после развода, потери матери и разобраться в себе. Спустя время она вышла замуж на том же месте, где закончился ее маршрут. Как быть: Иногда нужно побыть одному, чтобы самостоятельно решить внутренние противоречия и проблемы и прийти к отношениям уже счастливым. Это даже лучше, чем опереться на чье-то плечо в трудный период. Так прокачивается воля и привычка рассчитывать на себя.

6. Вы сосредоточены на себе

Эгоизм называют одной из главных причин всех расставаний. Если человек в отношениях думает только о себе и своих потребностях, это действительно способно убить любовь. Даже если эгоисту кажется, что он действует в интересах пары. Пример: Поведение капризной девушки в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней» не оттолкнуло героя фильма только потому, что он старался выиграть спор и продержаться в отношениях подольше. Но ведь влюбился он в нее только тогда, когда она забыла о своих «хотелках» и на время стала обычным человеком, открытым другим людям. Как быть: Заядлым эгоцентрикам стоит признать не только свое право на эгоизм, но и право другого человека на его собственный.