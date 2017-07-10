IQ-тест из 2 вопросов, который определит ваш интеллектуальный уровень

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В 2016 году известные эволюционные психологи Сатоши Каназаву и Норман Ли провели исследование на тему того, как влияет плотность населения на человека. В ходе эксперимента выяснилось, что люди с высоким IQ имели поразительно одинаковые результаты теста.

AdMe.ru с помощью 2 вопросов решил проверить, насколько ваши ответы совпадут с результатами обладателей высокого IQ. Предупреждаем: тест субъективный, так как не все люди вписываются в единый стандарт.