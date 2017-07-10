IQ-тест из 2 вопросов, который определит ваш интеллектуальный уровень

В 2016 году известные эволюционные психологи Сатоши Каназаву и Норман Ли провели исследование на тему того, как влияет плотность населения на человека. В ходе эксперимента выяснилось, что люди с высоким IQ имели поразительно одинаковые результаты теста.

AdMe.ru с помощью 2 вопросов решил проверить, насколько ваши ответы совпадут с результатами обладателей высокого IQ. Предупреждаем: тест субъективный, так как не все люди вписываются в единый стандарт.

1. Вы бы смогли жить в густонаселенном районе мегаполиса?

  1. Нет, меня напрягает большое количество людей.
  2. Мне все равно, я чувствую себя вполне комфортно.

2. Вы испытываете грусть, одиночество, дискомфорт — «ломку», если не общаетесь со своими друзьями постоянно?

  1. Скорее да.
  2. Скорее нет.

Результаты:

  • Если вы в обоих случаях выбрали пункт № 1, то, вероятно, ваш личностный «индекс счастья» на высоком уровне.
  • Если же в обоих случаях вы выбрали вариант № 2, вы обладатель типичного набора человека с высоким уровнем IQ.

    Как выяснили ученые, люди с высокими интеллектуальными способностями лучше приспособлены к решению эволюционных задач и быстрее адаптируются к новой среде — в нашем случае идет речь о мегаполисах и густонаселенных районах. Оттого такие люди легче переносят стресс больших городов и не так нуждаются в поддержке друзей: они более самодостаточны и вполне могут выжить сами по себе.
  • Если же вы выбрали разные варианты, то, по всей видимости, вы нашли гармонию между счастьем и интеллектом.

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Кажется, не на то я потратил свою юность

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