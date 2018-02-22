Интровертов разделили на 4 группы, и это многое объясняет
В середине прошлого века Карл Густав Юнг разделил людей на интровертов и экстравертов. Сегодня Джонатан Чик и его коллеги-психологи уверены в том, что данная модель далеко не полная. Ведь среди интровертов есть как те, кто комфортно себя чувствует в обществе близких друзей, так и те, кто сознательно избегает любого общения. Исходя из этого ученые предложили разделить интровертов на 4 типа, и эта классификация способна дать ответы на многие вопросы.
Мы в AdMe.ru ознакомились с последними исследованиями, чтобы узнать себя лучше.
1-й тип. Социальные интроверты
Социальные интроверты могут быть общительными, непринужденными и даже болтливыми. В окружении близких друзей от них можно услышать шутки и заливистый смех. Такие интроверты тщательно выбирают свой круг общения и по-настоящему открываются лишь с теми, кому по-настоящему доверяют.
Исходя из этого учеными был сделан вывод, что социальная интроверсия — это не стеснительность. Такому человеку кажется, что общение с большим количеством людей выкачивает из него энергию. Поэтому он избегает шумных компаний, а для восстановления сил выбирает одиночество либо компанию самых близких.
Вас можно отнести к социальным интровертам, если вы:
- предпочитаете общество нескольких близких друзей, а не шумные вечеринки;
- уверены в том, что у человека не может быть много друзей;
- стараетесь выделять время, чтобы побыть с самим собой;
- для отпуска выбираете непопулярные места и маршруты;
- чувствуете себя как выжатый лимон после общения с большим количеством людей;
- можете обходиться без общения продолжительное время;
- предпочитаете работать в одиночестве — другие люди вас только отвлекают от работы.
2-й тип. «Думающие» интроверты
«Думающих» интровертов сложно поставить в тупик большим скоплением народа на шумной вечеринке. Они просто не замечают никого вокруг. Такие интроверты могут часами оставаться погруженными в собственные мысли, оценивая и анализируя свой внутренний мир.
Для «думающих» интровертов фантазии не повод убежать от реальности. Они воспринимают окружающий мир через призму личных переживаний. Эмпатия и развитая интуиция — ключевые черты «думающих» интровертов, их авторский почерк виден в любом деле. Вот только работать по инструкции у них получается не всегда.
У вас все признаки «думающего» интроверта, если вы:
- часто заняты анализом собственных переживаний;
- примеряете на себя образы героев любимого фильма или книги;
- реальные события всегда значили для вас меньше, чем ваша внутренняя реакция на них;
- имеете сложную и богатую внутреннюю жизнь;
- серьезно работаете над своим личностным ростом;
- оцениваете себя со стороны;
- фантазируете о разных ситуациях с вашим участием.
3-й тип. Тревожные интроверты
Тревожные интроверты — это те люди, которые всеми силами ищут одиночества, потому что общество других людей их пугает и выводит из равновесия. Они часто сталкиваются с непониманием со стороны окружающих, оказываются в неловких ситуациях и не сразу понимают, чего от них хотят.
Нередко, даже находясь в одиночестве, тревожные интроверты могут испытывать тревогу и переживать по поводу событий, произошедших с ними в прошлом. Вместе с тем они не против общения, но избегают контактов из-за неуверенности и низкой самооценки.
Вы можете обнаружить у себя тревожную интроверсию, если вы:
- при входе в помещение, в котором уже есть люди, чувствуете на себе оценивающие взгляды окружающих;
- не считаете социальные навыки своей сильной стороной;
- ощущаете беспокойство без видимой на то причины;
- часто вспоминаете о каком-нибудь неприятном событии, произошедшем много лет назад;
- сильно расстраиваетесь при любой неудаче;
- испытываете стресс и долго не можете найти себя в незнакомом окружении;
- даже в кругу близких друзей можете ощущать неудобство и отчужденность.
4-й тип. Сдержанные интроверты
Сдержанные интроверты совсем не одиночки. Просто в их стиле все взвесить и хорошенько обдумать, а потом уже приступать к работе или общению. Их можно сравнить с мотором, которому нужно время, чтобы прогреться. Утром они не вскакивают с кровати, а долго лежат и потягиваются, обдумывая предстоящий день.
В общении с большим количеством людей они не видят ничего пугающего, но всеми силами постараются отложить это общение до вечера. Важно, чтобы события не развивались слишком быстро. Тогда у них будет время втянуться и почувствовать себя комфортно.
Вас можно отнести к сдержанным интровертам, если вы:
- стараетесь выкроить время на отдых, ищете возможность расслабиться и сделать все как можно проще;
- выдвигаете наиболее разумные и взвешенные предложения;
- не считаете, что в жизни нужно попробовать все;
- не действуете под влиянием момента или сильных эмоций;
- не любите рисковать и говорить, не подумав;
- часто ощущаете себя усталым без причины.
«Конечно, как и любая классификация, эта модель очень условна, — отмечает Джонатан Чик. — Вы можете быть отчасти социальным и отчасти тревожным интровертом. Но, зная, какие особенности свойственны тому и другому, мы можем лучше предсказывать свои и чужие реакции и в конечном итоге жить в гармонии со своей природой».
Психологи проделали большую работу, чтобы в очередной раз доказать: даже самые устоявшиеся представления могут быть пересмотрены, ведь каждый из нас уникален. А вы уже определили свой тип?
Иллюстратор Natalia Breeva специально для AdMe.ru