Интровертов разделили на 4 группы, и это многое объясняет

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В середине прошлого века Карл Густав Юнг разделил людей на интровертов и экстравертов. Сегодня Джонатан Чик и его коллеги-психологи уверены в том, что данная модель далеко не полная. Ведь среди интровертов есть как те, кто комфортно себя чувствует в обществе близких друзей, так и те, кто сознательно избегает любого общения. Исходя из этого ученые предложили разделить интровертов на 4 типа, и эта классификация способна дать ответы на многие вопросы.

Мы в AdMe.ru ознакомились с последними исследованиями, чтобы узнать себя лучше.

1-й тип. Социальные интроверты

Социальные интроверты могут быть общительными, непринужденными и даже болтливыми. В окружении близких друзей от них можно услышать шутки и заливистый смех. Такие интроверты тщательно выбирают свой круг общения и по-настоящему открываются лишь с теми, кому по-настоящему доверяют. Исходя из этого учеными был сделан вывод, что социальная интроверсия — это не стеснительность. Такому человеку кажется, что общение с большим количеством людей выкачивает из него энергию. Поэтому он избегает шумных компаний, а для восстановления сил выбирает одиночество либо компанию самых близких.

Вас можно отнести к социальным интровертам, если вы: предпочитаете общество нескольких близких друзей, а не шумные вечеринки;

уверены в том, что у человека не может быть много друзей;

стараетесь выделять время, чтобы побыть с самим собой;

для отпуска выбираете непопулярные места и маршруты;

чувствуете себя как выжатый лимон после общения с большим количеством людей;

можете обходиться без общения продолжительное время;

предпочитаете работать в одиночестве — другие люди вас только отвлекают от работы.

2-й тип. «Думающие» интроверты

«Думающих» интровертов сложно поставить в тупик большим скоплением народа на шумной вечеринке. Они просто не замечают никого вокруг. Такие интроверты могут часами оставаться погруженными в собственные мысли, оценивая и анализируя свой внутренний мир. Для «думающих» интровертов фантазии не повод убежать от реальности. Они воспринимают окружающий мир через призму личных переживаний. Эмпатия и развитая интуиция — ключевые черты «думающих» интровертов, их авторский почерк виден в любом деле. Вот только работать по инструкции у них получается не всегда.

У вас все признаки «думающего» интроверта, если вы: часто заняты анализом собственных переживаний;

примеряете на себя образы героев любимого фильма или книги;

реальные события всегда значили для вас меньше, чем ваша внутренняя реакция на них;

имеете сложную и богатую внутреннюю жизнь;

серьезно работаете над своим личностным ростом;

оцениваете себя со стороны;

фантазируете о разных ситуациях с вашим участием.

3-й тип. Тревожные интроверты

Тревожные интроверты — это те люди, которые всеми силами ищут одиночества, потому что общество других людей их пугает и выводит из равновесия. Они часто сталкиваются с непониманием со стороны окружающих, оказываются в неловких ситуациях и не сразу понимают, чего от них хотят. Нередко, даже находясь в одиночестве, тревожные интроверты могут испытывать тревогу и переживать по поводу событий, произошедших с ними в прошлом. Вместе с тем они не против общения, но избегают контактов из-за неуверенности и низкой самооценки.

Вы можете обнаружить у себя тревожную интроверсию, если вы: при входе в помещение, в котором уже есть люди, чувствуете на себе оценивающие взгляды окружающих;

не считаете социальные навыки своей сильной стороной;

ощущаете беспокойство без видимой на то причины;

часто вспоминаете о каком-нибудь неприятном событии, произошедшем много лет назад;

сильно расстраиваетесь при любой неудаче;

испытываете стресс и долго не можете найти себя в незнакомом окружении;

даже в кругу близких друзей можете ощущать неудобство и отчужденность.

4-й тип. Сдержанные интроверты

Сдержанные интроверты совсем не одиночки. Просто в их стиле все взвесить и хорошенько обдумать, а потом уже приступать к работе или общению. Их можно сравнить с мотором, которому нужно время, чтобы прогреться. Утром они не вскакивают с кровати, а долго лежат и потягиваются, обдумывая предстоящий день. В общении с большим количеством людей они не видят ничего пугающего, но всеми силами постараются отложить это общение до вечера. Важно, чтобы события не развивались слишком быстро. Тогда у них будет время втянуться и почувствовать себя комфортно.

Вас можно отнести к сдержанным интровертам, если вы: стараетесь выкроить время на отдых, ищете возможность расслабиться и сделать все как можно проще;

выдвигаете наиболее разумные и взвешенные предложения;

не считаете, что в жизни нужно попробовать все;

не действуете под влиянием момента или сильных эмоций;

не любите рисковать и говорить, не подумав;

часто ощущаете себя усталым без причины.

«Конечно, как и любая классификация, эта модель очень условна, — отмечает Джонатан Чик. — Вы можете быть отчасти социальным и отчасти тревожным интровертом. Но, зная, какие особенности свойственны тому и другому, мы можем лучше предсказывать свои и чужие реакции и в конечном итоге жить в гармонии со своей природой».

Психологи проделали большую работу, чтобы в очередной раз доказать: даже самые устоявшиеся представления могут быть пересмотрены, ведь каждый из нас уникален. А вы уже определили свой тип?