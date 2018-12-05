Интернет-пользователи рассказали, какие ошибки воспитания действительно мешают им во взрослой жизни

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Кто бы спорил, что мамы и папы всегда старались воспитывать нас как можно лучше, но случалось, что они добивались совершенно противоположных результатов. В итоге многие из нынешних взрослых людей до сих пор чувствуют себя виноватыми за то, что не дотягивают до заявленного родителями идеала. Поэтому перед нами сейчас стоит двойная задача: разобраться, откуда растут ноги у наших комплексов, и не допустить подобных ошибок в воспитании собственных сыновей и дочек.

Мы в AdMe.ru попробовали выяснить, действительно ли все наши проблемы родом из детства. Для этого мы заглянули в диалоги пользователей The Question.

1. «Меня вырастили в тепличных условиях»

Одной из главных задач воспитания психологи называют приучение ребенка к ответственности. Родителям изначально предстоит смириться с тем, что их чадо станет взрослым человеком и начнет жить самостоятельно. К сожалению, в некоторых семьях с ребенком носятся словно с хрустальной вазочкой, всеми правдами и неправдами ограждая от «разрушительного» воздействия реальной жизни. «Мама воспитывала меня почти в тепличных условиях, оберегала от всего плохого, никуда не отпускала, ничего не рассказывала. И когда я столкнулась с такой штукой, как жизнь, каждая проблема была для меня абсолютно новой, и я была просто к этому не готова. Тяжело было. Но мама думала и до сих пор думает, что все делала правильно, а проблема во мне».

2. «Меня учили всегда добиваться результата»

Случается, что родители не обращают никакого внимания на усилия, которые прилагает их ребенок для достижения той или иной цели. Простой пример: сын или дочка потратили кучу сил на подготовку к конкурсу, но из-за стеснения провалились на самом выступлении, а потом еще и попали на семейный разбор полетов. Подобные попытки обесценивать достижения детей, как правило, ни к чему хорошему не приводят. «Разочаровалась в самой главной установке матери: важен только результат, и не важно, что ты делала, если вышло не так, как надо. Она сама всю жизнь билась лбом обо все стены, какие только видела. Мне в свое время было очень больно, когда все мои усилия считались пылью, если что-то пошло не так».

3. «В нашей семье было не принято проявлять чувства»

Дети, которым на протяжении многих лет не хватало родительского тепла, часто чувствуют себя незащищенными и не умеют выражать свои эмоции. Причем проблемы никуда не деваются и в старшем возрасте: часто такие люди кажутся холодными и надменными, им крайне сложно установить контакт с окружающими. «Я не могу сказать, что я по кому-то скучаю, что кто-то мне дорог. Моя подруга однажды спросила, когда я в последний раз говорила маме, что люблю ее. Я ответила, что не помню. На самом деле помнила: никогда. Мне было неловко, когда мама поцеловала меня в щеку на прощание, когда я в 6-м классе уехала учиться в лицей в другой город. И да, сейчас я не могу кому-то признаться в том, что я скучаю, люблю, забочусь и волнуюсь. Просто говорить об этом в нашей семье было не принято».

4. «Меня научили быть полезной и удобной для других»

Важным моментом в воспитании психологи называют социализацию ребенка: маленький человек должен ощущать себя полноценным членом общества. А это означает, что от родителей потребуется не только приучить свое чадо к дисциплине и дать ему хорошее образование, но и привить умение любить и уважать себя, позволять себе быть счастливым. «Меня воспитывали в основном в той концепции, что главное — хорошо учиться и вообще быть хорошей (делать уроки, не расстраивать учительницу, маму). Из меня сделали того самого хорошего, достойного человека, с которым всем очень удобно. Но я не умею любить и уважать себя, говорить „я устала“, „я не хочу сейчас это делать“ и при этом не чувствовать себя врагом народа».

5. «Из меня хотели сделать отличницу»

Часто в попытках вырастить идеального ребенка родители умудряются добиться совершенно противополножных результатов. Они искренне считают, что их сын или дочь обязаны приносить в дневнике только пятерки, играть в школьных спектаклях исключительно главные роли и всегда одерживать победу в спортивных соревнованиях. На самом деле подобное авторитарное воспитание может привести к подавлению успехов в школе (и заодно в дальнейшей жизни). «Я думаю, что родители, несмотря на искреннее стремление дать мне только лучшее, все же во многом просчитались. Это и обвинения после малейшей ошибки, задержки или непослушания, и ругань даже за четверки, и отсутствие каких-либо карманных денег. Сейчас мне не хочется никому ничего доказывать, чего-то добиваться, и я никак не могу себя ни заставить, ни мотивировать. Из трех универов, в которых училась, ни один пока не окончила, не знаю, что буду делать, когда / если окончу».

6. «Мое мнение ничего не значило»

Ребенок не обязан становиться маленькой копией отца или матери. Он может читать запоем детективы (в том время как папа мечтал привить ему любовь к фантастическим романам), слушать рок вместо романсов и даже не соглашаться продолжать профессиональную семейную династию. Понимающим и любящим родителям придется с уважением отнестись к этому выбору. «С самого детства отец внушал, что мои увлечения — это пустая трата времени. Вместо просмотра фильмов и аниме я должна была читать умные книжки, слушать классическую музыку, сидеть дома и учиться. С тех пор у меня эдакий комплекс неполноценности. И по этой же причине я перестала делиться с родителями тем, что меня интересует».

7. «Я не могла угадать, за что меня сегодня накажут»

Душевные травмы, нанесенные систематическими оскорблениями родителей, могут не заживать всю жизнь. Люди, которые выросли во «взрывоопасной» семейной обстановке, часто ждут от окружающих если не агрессии, то какого-то подвоха. «У моей мамы неустойчивая психика, и поэтому все детство сопровождалось необоснованными наказаниями. За одно и то же действие можно было быть побитым либо проигнорированным в зависимости от ее настроения, логики не прослеживалось никакой. Теперь я умею хорошо врать и сама в это потом верить, а еще постоянно чувствую себя виноватой, даже если это ничем не обосновано».

8. «Меня постоянно критиковали и сравнивали с другими»

В некоторых семьях родители, стремясь «улучшить» ребенка, любят ставить в пример других детей, что часто приводит к грустным результатам. Маленький человек видит, что родители всегда им недовольны, и в итоге совершенно перестает верить в себя. Ведь какой-то условный «сын маминой подруги» всегда будет лучше и успешнее. «Как-то я занялся самоанализом, чтобы определить, из-за чего у меня порой возникает чувство ненависти по не особо весомым причинам. Вроде ненависть направлена к человеку, который априори не такой уж и плохой. В итоге я вспомнил, что моя бабушка постоянно сравнивала меня с ним. Говорила, что я хуже или „почему у него четверка, а у тебя тройка?“».

9. «Все мои инициативы пресекались на корню»

Конечно, взрослые всегда делают все быстрее и качественнее, чем дети. Но если постоянно забирать у своего чада тряпку (тарелку, щетку, отвертку), можно навсегда отбить у него желание помогать окружающим. Зато наличие определенного круга домашних обязанностей позволяет ребенку почувствовать себя полноправным членом семьи. «Я был любопытным и очень активным, все доступные виды деятельности старался опробовать. Мыл посуду и обувь, пылесосил, пытался сделать что-то полезное и хорошее, и, естественно, получалось часто наоборот. Поэтому родительское „вот кто тебя просил?“ въелось в мое сознание довольно прочно. Теперь я ни за что не стану кому-то в чем-то помогать, пока не попросят или если это не вопрос жизни и смерти. И это мне ставят в укор, думая, что я безразличен к проблемам окружающих».

А вам приходилось сталкиваться с подобными трудностями в детстве? Готовы поделиться с нами?