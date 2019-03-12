Иностранцы рассказали, что больше всего их удивило в России (Оказалось, самые обычные вещи)

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Чемпионат мира по футболу — 2018 привлек внимание всей планеты к нашей стране. За время турнира Россию посетило более 5 млн туристов. Однако и вне популярных событий все больше и больше иностранцев мечтают увидеть самую большую и одну из самых удивительных стран в мире. Русский менталитет, привычки и обычаи часто приводят в замешательство представителей других культур. Так, например, некоторые туристы не знают о существовании привычной нам с детства зеленки, а галантность русских мужчин и привычка дарить цветы поражают французов.